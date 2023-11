La Gesteco è arrivata al bivio adesso deve vincere a Cento

CIVIDALE. Costretti, di fatto, a vincere. Sarà infatti scontro diretto quello in programma per le Eagles nel prossimo turno di campionato. A una giornata dal giro di boa di questa regular season, la squadra di coach Pillastrini se la dovrà vedere in trasferta con Cento, a domicilio di una concorrente nella corsa all’ottavo posto, l’ultimo utile per sfuggire dalla morsa del girone salvezza.

QUADRO CLASSIFICA

La situazione dei ducali in classifica parla chiaro: con 6 punti in cascina, a Rota & co. occorre un successo per rimanere all’inseguimento delle squadre al piano di sopra. Nello specifico, Piacenza e Cento, poste a due sole lunghezze di distanza. Insomma: uscire indenne dalla Baltur Arena domenica consentirebbe come minimo ai friulani di agganciare, e scavalcare, proprio la formazione di coach Mecacci, reduce dal buon successo strappato nel turno scorso a Orzinuovi (56-67).

CENTO E I VOLTI NOTI

Badate, non sarà facile. Per quanto ridimensionata rispetto alla passata stagione, almeno sul piano ambizioni, Cento rimane realtà costruita per battagliare ai piedi del podio, senz’affacciarsi né sul burrone né in direzione di quelle vette a cui aspirano, fra le altre, Bologna, Trieste. Udine. Proprio da Udine gli emiliani han raccolto, in quest’ultimo anno, gli elementi che stanno contribuendo a mantenere il club biancorosso in linea di galleggiamento: gli ex Apu Mussini e Palumbo. Il primo domenica, contro Orzi Basket, ha infilato 16 punti, consolidando la sua posizione di attuale top scorer biancorosso (16.5); ascrivibile al secondo, invece, la miglior prestazione di giornata grazie ai 15 punti, 8 rimbalzi e 3 assist messi a referto fra le mura del PalaBertocchi. Fronte Ueb, ecco spuntare il vero ex: è il lungo Berti, arrivato in estate a Cividale dopo un triennio vissuto con la casacca di Cento addosso.

RUOLINO DI MARCIA

Servirà vincere, si diceva. In trasferta, però, la Gesteco ha ottenuto soltanto due punti, a Orzinuovi: un successo su quattro apparizioni esterne. Numeri a parte, le recenti performance espresse dai gialloblù a Forlì e a Trieste dimostrano come, le carte per fare bene, i Pilla boys le possiedano. Detto ciò, guai a gettarle. Guai a perdere. Perché il campionato è ancora lungo ma, come detto, siamo prossimi al giro di boa. E la classifica va pian piano delineandosi.