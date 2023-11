L’appello della Gesteco dopo i presunti torti arbitrali: «Vogliamo un trattamento equo»

CIVIDALE. Giù le mani dalla “marea gialla”. E ancora: la Uem chiede un po’ di rispetto… o almeno un trattamento equo.

È con un comunicato lanciato martedì 21 novembre via social che le alte sfere della Gesteco hanno voluto ben rimarcare la loro posizione in merito ai torti arbitrali subiti – veri e/o presunti – nelle ultime gare interne di campionato. Torti che, stando al post da cui ha preso forma la rimostranza ducale, potrebbero esser ricondotti all’atteggiamento sempre sportivo adottato dalla tifoseria di casa.

In che modo? Leggete qua: «L'idea che un ambiente sano, come quello che si vive ad ogni partita al PalaGesteco, possa avere ripercussioni negative sulle decisioni arbitrali se confrontato con tifoserie più violente verbalmente e – in casi estremi – fisicamente, è un pensiero che non ci ha mai sfiorati fino ad oggi ma che, alla luce degli episodi avvenuti negli ultimi tre finali di partita casalinghi, non riusciamo purtroppo in questo momento a ripudiare con forza».

Il riferimento ai match contro Nardò, Rimini e Bologna, la goccia rea di aver fatto traboccare il vaso legata al finale di gara vissuto dalle Eagles contro la Effe, tra un fallo fischiato a Miani – pulita la sua stoppata – e i liberi negati a Rota subito dopo. Da qui le proteste. Da qui, a partita conclusa, il lancio in campo di una trombetta, forse dal Parterre Gold adiacente.

Per fortuna, senza conseguenze. Nemmeno disciplinari: il giudice sportivo, infatti, nei provvedimenti relativi agli incontri del weekend non ha fatto menzione dell’atto. La Ueb ringrazia ma prosegue: «Non intendiamo fare polemica sul singolo fischio: intendiamo bensì segnalare il malessere che attraversa il nostro ambiente, per far sì che il trattamento a noi riservato sia equo e che in questo modo possiamo continuare a dimostrare al mondo sportivo che rispettare arbitri, giocatori e tifosi avversari è la strada giusta da percorrere».