Attaccanti di scorta: là sotto è il Cagliari a stare meglio di tutti

UDINE. Come stanno gli attacchi delle squadre che, assieme all’Udinese, sono invischiate nella lotta per non retrocedere? I numeri dicono maluccio, ma siccome anche le statistiche vanno interpretate, vediamo di leggere il momento di Genoa, Empoli, Cagliari, Verona e Salernitana citate in rigoroso ordine di classifica.

La squadra di Andreazzoli è quella che ha fatto meno gol non solo in Italia ma in Europa. Aver portato a casa dieci punti con appena cinque reti è un mezzo miracolo. Caputo è il capocannoniere della squadra (2 centri), il trequartista Baldanzi, stellina della squadra, ha segnato una rete ma va detto che ha saltato qualche partita per infortunio.

Aver deciso di dare fiducia a Destro, al momento, non ha dato i risultati sperati, anzi. Ecco, l’attaccante di scorta, quello che subentra a gara in corso, può rivestire un ruolo importante nella corsa alla salvezza.

Pavoletti con mister Ranieri del c Cagliari (foto Lapresse)

Da questo punto di vista forse la squadra che sta meglio è il Cagliari di Ranieri. Avete presente la gara casalinga con il Frosinone? Il primo tempo si era chiuso 2-0 per gli ospiti che a inizio ripresa andarono addirittura sul 3-0.

Il Cagliari ribaltò la partita con una doppietta nei minuti di recupero di Pavoletti. Non sarà un attaccante che in canta, ma l’ex Genoa, può essere davvero un’arma importante a gara in corso. In Sardegna, almeno per adesso, ha deluso Petagna, ma va detto che Ranieri sta ritrovando Lapadula e questa per il tecnico romano è sicuramente una gran bella notizia.

I rossoblù hanno segnato 12 reti (una a partita) di cui la metà in due sole gare (Salernitana e Frosinone), addirittura più del Torino (10), solo uno in meno del Lecce, quattro tacche sotto il Sassuolo che però i suoi gol non li ha fatti fruttare benissimo.

Quella emiliana sulla carta è la squadra più talentuosa soprattutto grazie ai suoi esterni. Berardi è entrato cinque volte nel tabellino dei marcatori, Laurientè appena una, mentre Pinamonti ne ha fatti quattro.

Dionisi ha avuto poco e niente da Defrel, ancora a secco. È lui la delusione neroverde in questa prima parte di stagione.

Il fanalino di coda Salernitana (8 gol di squadra) dipende molto da Dia, a bersaglio 4 volte. Le alternative per Pippo Inzaghi scarseggiano e la battuta secondo la quale il tecnico sarebbe ancora oggi l’attaccante più prolifico della rosa è sì una provocazione, ma fino a un certo punto.

La squadra che sembra avere problemi simili a quelli dell’Udinese è il Verona (sette le reti complessive realizzate).

Baroni finora ha insistito molto su Djuric come riferimento avanzato con due mezze punte che gli girano attorno.

Bonazzoli, dopo il gol-vittoria all’esordio con l’Empoli si è inceppato, l’Hellas confida nel ritorno dell’ex Venezia Henry, appena rientrato dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno. Il capocannoniere della squadra è Ngonge con due bersagli.

C’è un comune denominatore anche tra Udinese e Genoa e si chiama infortuni. In Friuli non abbiamo mai visto Deulofeu e Davis, sotto la Lanterna proprio nella sfida con i bianconeri si è fatto male Retegui.

È notizia del 21 novembre che Gilardino dovrà fare a meno per almeno un paio di partite del suo capocannoniere Gudmundsson (5 gol) che per un problema al polpaccio rischia di saltare almeno un paio di partite. Il “Gila” ha dovuto fare a meno per un po’ anche di Messias che tornerà in pista proprio nel prossimo turno.