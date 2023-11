Capitan Monaldi indica la rotta all’Apu: «Avanti così, è la strada giusta»

UDINE. Apu, la rotta è quella giusta. Se lo dice il capitano Diego Monaldi, uomo esperto in promozioni e tiri vincenti, c’è da credergli. La sconfitta all’overtime di Forlì non deve turbare la navigazione bianconera, semmai c’è da essere soddisfatti della prestazione. Il play di Aprilia fa il punto a soli 40’ dal giro di boa di fine andata.

Monaldi, cos’è mancato all’Apu per espugnare Forlì?

«Penso che abbiamo disputato un’ottima partita, infatti siamo stati quasi sempre avanti. Ci è mancato il colpo del kappaò nel momento giusto. Va anche detto che abbiamo affrontato una delle migliori squadre del campionato, Forlì non ha mai mollato».

Tre sconfitte simili a Verona, Trieste e Forlì. È solo un caso o c’è un filo comune?

«Si sapeva che questo campionato sarebbe stato molto difficile e noi non siamo l’unica squadra che ha lasciato punti nei finali in volata. Noi stiamo facendo un ottimo percorso, si tenga presente che siamo una squadra quasi tutta nuova. Più che pensare a ciò che è mancato nelle tre sconfitte, guardiamo ai passi avanti che stiamo facendo. Io sono contento, da giocatore so quanto lavoro c’è dietro. E poi ci sono ancora ampi margini di miglioramento».

Il rendimento dei centri, e di Delia in particolare, è oggetto di discussione. Cosa ne pensa?

«Non sono per niente d’accordo, anche se ascolto poco i discorsi al di fuori dello staff tecnico. Marcos e Jacopo stanno facendo un ottimo lavoro. Nel basket ognuno è responsabile di determinate cose, chi se ne intende non guarda ai punti o alle statistiche. Il loro contributo è fatto di rimbalzi, di blocchi ben portati e di spirito positivo nello spogliatoio. Siamo pienamente soddisfatti dei nostri centri».

Bilancio di queste prime dieci partite di campionato?

«Questo è un progetto nuovo, ma stiamo trovando in tempi brevi una certo tipo di chimica e infatti abbiamo giocato ottime partite. Questo è molto importante e io sono convinto che il lavoro stia pagando. Inoltre ci fa piacere, e parlo a nome della squadra, avere un pubblico che ci segue sempre».

Lei e Caroti formate una coppia di play perfetta.

«Conoscevo Lollo da avversario, ora anche da compagno. È un ottimo giocatore e sono contento si sia inserito bene. Sì, siamo una bella coppia, fra noi c’è sintonia e possiamo anche giocare insieme».

Ora vi aspettano due gare in casa, contro Rimini e Nardò. Come riparte Udine?

«Sono due gare importanti, in casa abbiamo l’obiettivo di prenderci sempre i due punti. Però attenzione, non sono due partite facili: Rimini non ha ancora espresso il suo potenziale e Nardò ha appena vinto a Verona».