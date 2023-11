Cioffi e l’Udinese con una freccia in più: si è rimesso in moto “speedy” Ebosele

UDINE. Dammi il Cinque. High Five, direbbero gli americani, o anche l’irlandese Festy Ebosele in lingua madre. Parafrasando: dammi cinque giorni di riposo e ritorno come nuovo.

Detto fatto, il numero 2 dell’Udinese martedì 21 novembre è tornato ad allenarsi con gruppo, svolgendo l’intera seduta al Bruseschi per iscriversi di fatto nella lista dei giocatori a disposizione in attesa delle convocazioni che Gabriele Cioffi diramerà nel primo pomeriggio di sabato 25 novembre prima di partire alla volta della Capitale, dove i bianconeri saranno di scena domenica 26 novembre, alle 18.

Decisamente una buona notizia per il tecnico fiorentino che lo scorso giovedì aveva dovuto registrare la notizia – poco confortante – dell’addio anticipato del suo esterno destro alla nazionale irlandese che stava preparando la sfida delle qualificazioni europee contro l’Olanda, una partita di prestigio alla quale il buon Festy ha dovuto rinunciare complice un guaio muscolare, un problema che ha consigliato lo staff medico dei Greens alla cautela.

Meglio rispedire subito Ebosele in Friuli, di modo che il giocatore possa essere valutato dall’Udinese, hanno pensato in Irlanda.

Un comportamento corretto che il club bianconero ha particolarmente gradito in un momento particolare, ricco di infortuni (anche gravi, come quello dello spagnolo Gavi al ginocchio) e di polemiche. Una parte importante deve aver recitato anche la struttura corporea del numero 2, un giocatore con una massa muscolare poderosa che, se segnata da uno stiramento, avrebbe potuto essere danneggiata in modo preoccupante in vista dei prossimi impegni.

Insomma, la nazionale irlandese ha voluto preservare l’atleta Ebosele, evitando di sorvolare sull’affaticamento accusato dal bianconero, un’atleta che ha dimostrato di poter essere il re dei velocisti della serie A con quella punta di 37,8 chilometri orari registrata in occasione delle partita vinta a San Siro contro il Milan.

Una scelta responsabile, vista a posteriori, considerando che l’allarme alla gamba sinistra pare definitivamente rientrato, stando alle sensazioni rimbalzate oltre le recinzioni del Bruseschi, dove l’Udinese ieri è ritornata a lavorare in vista della partita all’Olimpico di Roma, con anche i nazionali Lazar Samardzic e Jordan Zemura in gruppo, nella giornata del rientro dalle fatiche con la Slovenia – che si è qualificata per gli Europei – di Jaka Bijol e Sandi Lovric, ma anche degli under 21, il danese Thomas Kristensen e il croato Antonio Tikic.

Mercoledì 22 novembre toccherà all’ivoriano Hassane Kamara e all’azzurrino Simone Pafundi per completare il contingente per l’operazione Roma