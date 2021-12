Assegnati gli Oscar del software di Apple: ecco le migliori app del 2021

È un po' il premio Oscar per le app sulla piattaforma dei Mac e degli iPhone. Vincere il premio annuale, essere tra i 15 privilegiati le cui app sono state riconosciute da Apple come le migliori e le più importanti degli ultimi 12 mesi per i clienti, può essere il punto di arrivo per un programmatore indipendente oppure la certificazione del successo per un big del software che ha prodotto una nuova app di successo.