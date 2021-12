Il 2021 visto da Facebook e Instagram: l’anno dell’attivismo social, dall’identità di genere all’ambiente

Dall’identità di genere al femminicidio, fino ai diritti umani e al risparmio energetico. Il 2021 è stato un anno in cui i social network hanno rappresentato uno spazio privilegiato per il dibattito pubblico, in particolare sui diritti civili e sulla tutela dell’ambiente. A rivelarlo è proprio Meta, che ha pubblicato un report dove analizza le parole più utilizzate su Facebook e Instagram in Italia nel corso del 2021.