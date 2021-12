Il round di EasyPol e le nuove startup entrate nel database di Italian Tech

EasyPol, startup fintech che si occupa di pagamenti digitali, ha chiuso un nuovo round di finanziamento. La compagnia, nata per facilitare i pagamenti verso la PA ed evitare le code, si appresta a lanciare un nuovo servizio di gestione delle finanze personali che sfrutta le opportunità aperte dalla normativa europea Psd2. Intanto Abiby, Diadem, Soul-K, Dove.it, Wetaxi, Nuvap, Evensi e Green Energy Storage hanno fatto il loro ingresso nello Startup Database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono queste startup.

Abiby è una startup fondata nel 2018 da Mario Parteli e Luca Della Croce che hanno creato un ecommerce di beauty box, box di trucchi e cosmetici venduti online e consegnati a casa, una volta al mese, con un servizio in abbonamento. Nel 2019 ha chiuso un round di 1,5 milioni partecipato da business angel, tra cui Alberto Genovese. Nel 2021 ha raccolto 2,4 milioni in un finanziamento guidato da Seven Investments, TA Ventures e business angel.

Diadem è una startup che lavora allo sviluppo di un test per individuare l’Alzheimer prima che si manifesti. Fondata nel 2012 da Daniela Uberti e Maurizio Memo, nel 2019 ha chiuso un round da 1,5 milioni con Panakès Partners.

Soul-K è una startup (precedentemente nota come SoulKitchen) specializzata nella produzione e distribuzione di piatti pronti e semilavorati per la ristorazione veloce e di alta qualità per ristoranti, hotel, catering e digital food delivery player. Fondata nel 2015 da Andrea Cova e Matteo Minardi, nel 2019 ha chiuso un round da 1,6 milioni guidato da Innogest, dopo un finanziamento di 2 milioni del 2018.

Dove.it, è una startup proptech, cioè attiva nel settore immobiliare. Fondata nel 2018 da Paolo Facchetti e Salvatore Vadacca, nel 2019 ha chiuso un aumento di capitale da 2 milioni di euro da parte di business angel e investitori privati.

Wetaxi è una startup nata a Torino nel 2017. Spin-off del Politecnico, fondato da Luca Gobbato, Massimiliano Curto e Michael Wai, ha sviluppato un'app per il trasporto urbano via taxi. Nel 2019 ha chiuso due round di investimento: uno da 1,3 milioni di euro (700mila euro da business angels e family offices, i restanti da Mediocredito Italiano, gruppo Intesa Sanpaolo); l’altro da 2 milioni, guidato da Club degli Investitori. Nel 2021 ha aperto una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd.

Nuvap è una startup fondata nel 2013 da Francesco Rapetti Mogol e Marco Magnarosa che ha sviluppato un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali indoor. Nel 2019 ha chiuso un round di investimento Serie A da 2 milioni di euro con Cross Border Growth Capital. Nel 2018 aveva raccolto 1,14 milioni di euro nel primo round, gestito da ClubDealOnline.com.

Evensi, fondata a Modena, è una startup che si occupa di eventi. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale, la sua piattaforma combina i dati degli utenti con quelli degli eventi, consentendo agli organizzatori di profilare il pubblico e al pubblico di scoprire solo gli eventi che più si addicono ai loro gusti. Ha chiuso un round da 2,5 milioni di euro partecipato da Regency Corporate e Primo Ventures.

Green Energy Storage è una startup trentina attiva nel settore dell’efficienza energetica. Nel 2019 ha chiuso un aumento di capitale da 2 milioni di euro raccolti sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd.

The Italian Startup Database, i numeri del Db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 432 schede di startup.