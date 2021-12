Come denunciare la diffamazione sul web e rendere più facile produrre le prove digitali

Non basta uno screenshot per dimostrare che sei stato insultato e diffamato su Facebook. Non basta nemmeno la fotografia dello schermata del computer, e nemmeno la testimonianza di chi l’ha visto. Più in generale se vuoi denunciare qualcuno e farlo condannare per un illecito online ci vogliono delle prove più solide, di tipo forense.

Ormai le denunce di diffamazione piovono a decine ogni giorno nelle caserme delle forze dell’ordine e spesso sono il frutto di liti temerarie tra persone che pretendono di avere ugualmente ragione nelle infinite discussioni su Facebook o Twitter, nel gruppo WhatsApp della scuola o del calcetto, e che poi finiscono per insultarsi o minacciarsi a vicenda.