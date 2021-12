Fluida, DEXTF e le altre new entry nello Startup Database di Italian Tech

Recrowd, DEXTF, Fluida, Smart Mobility srl - Ride, Apical, HiQ-Nano, PBV Monitor e MyCredit Service sono le 8 nuove startup entrate l’8 dicembre nello Startup Database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Recrowd è la piattaforma dell’omonima startup fondata da Gianluca De Simone, Simone Putignano e Massimo Traversi nel 2018 che permette di investire nel crowdfunding immobiliare. Nel 2019 ha raccolto 420mila euro da una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Opstart.

DEXTF (acronimo di Decentralized Traded Funds) è una startup fondata nel 2017 che si occupa di gestione patrimoniale utilizzando la blockchain. Basata a Singapore, ma fondata dagli italiani Mario Aquino, Nicola Dalmazzo, Filippo Fanin e Federico Cristina, nel 2019 ha chiuso un round da 460mila dollari guidato da LuneX Ventures e SGInnovate.

Fluida è una startup che ha sviluppato una piattaforma per automatizzare la raccolta dei dati sulla forza lavoro, analizzarli con algoritmi e restituirli sotto forma di consigli pratici che migliorano la quotidianità in azienda. Fondata nel 2018 da Andrea Burocco ed Hernàn Solima, nel 2019 è stata acquisita dal Gruppo Zucchetti. Lo stesso anno ha raccolto 400mila euro in un round partecipato da business angel.

Smart Mobility srl - Ride è una startup che ha sviluppato un servizio di mobilità ibrida condivisa alimentato da una batteria portatile ricaricabile, che consente l’attivazione dei mezzi in modalità elettrico assistita. Nel 2019 ha chiuso un round da 400mila euro guidato da LVenture Group, Italian Angels for Growth (IAG) e Iren. È stata fondata nel 2019 da Andrea Crociani e Francesco Ceriani Sebregondi e incubata presso LuissEnLabs.

Apical è una startup TravelTech che permette a tour operator e professionisti del settore di progettare e vendere online esperienze di viaggio. Fondata nel 2018 da Fabio Daniele, Michele Pierangeli e Nicola Zanola e cresciuta nell’incubatore Luiss EnLabs, nel 2019 ha chiuso un round seed da 400mila euro sottoscritto da LVenture Group, Italian Angels for Growth e altri business angel.

HiQ-Nano è una startup nata nel 2013 nell’Istituto italiano di Tecnologia che sviluppa nanoparticelle di vari materiali attraverso sintesi innovative a basso impatto ambientale che possono essere impiegate in vari settori industriali. Nel 2019 ha chiuso un round da 350mila euro guidato dal fondo Progress Tech Transfer.

PBV Monitor è una startup specializzata nell’acquisizione e diffusione di dati per il settore dei servizi legali. Nel 2019 Clear Leisure, investment company quotata all’Aim di Londra, ha investito 310mila euro nella compagnia.

MyCredit Service, è la piattaforma di invoice trading sviluppata da Credit Service. Nel 2019 ha raccolto 230mila euro da una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Fundera.

The Italian Startup Database, i numeri del Db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 464 schede di startup.