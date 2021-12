Musica a tutto tondo: le tendenze dell'anno

Il 2021 andrà ricordato, negli annali della musica, come il primo anno del nuovo millennio in cui tutti gli indicatori, dopo anni di crisi, rivoluzioni, cambiamenti, innovazioni, abbandoni e rinascite, si sono rivolti verso il meglio.

Nuovi dispositivi audio: tutte le novità

Meglio è andato soprattutto il fronte delle tecnologie di ascolto, tendenzialmente migliorate in ogni dove, soprattutto per la sempre maggiore diffusione del Dolby Atmos, di tecnologie come l’X-Fi, o come lo Spatial Audio, tutte tese a offrire non solo una migliore qualità di ascolto ma anche un’esperienza diversa, più simile alla nostra naturale predisposizione all’ascolto di fonti sonore collocate in luoghi diversi nello spazio, che al semplice ascolto binaurale. Nella battaglia per un ascolto migliore, tra Dolby e DTS, dove DTS sembrava poter prevalere in termini di resa e di qualità sonora, Dolby ha decisamente vinto e questo 2021 ne ha certificato il dominio. Il Dolby Atmos è ovunque, nei televisori e negli smartphone, nelle console e nei set top box, e avendo alzato l’asticella delle possibilità ha spinto anche le piattaforme streaming a orientarsi verso una migliore qualità sonora, con l’HD, il Lossless e molte altre soluzioni.

Se fino a qualche anno fa la tendenza principale per le tecnologie audio era la digitalizzazione e la miniaturizzazione, che permettevano dunque speaker sempre più piccoli, portatili, onnipresenti, le nuove tecnologie come Spatial Audio di Apple puntano invece non a essere ovunque ma solo nei device ‘giusti’, quelli che permettono davvero un ascolto migliore. È ovvio che l’audio wireless non può ancora arrivare ai vertici della qualità, ma è interessante vedere come molti nuovi dispositivi usciti nel 2021 abbiano puntato non su dimensioni, prezzo e comodità, ma sulla qualità sonora.

Sul fronte del consumo quotidiano la sempre maggiore diffusione di smart speaker ha spinto in avanti l’uso degli assistenti vocali per la selezione musicale, ed in questo campo ha giocato un ruolo importante anche la maggior diffusione dell’intelligenza artificiale. Tutto questo è avvenuto soprattutto per la spinta arrivata dal consumo di musica attraverso le piattafor me streaming, che hanno confermato il ruolo centrale che hanno preso ormai da diverso tempo. Per molti versi il caso dei Måneskin, che nel 2021 sono arrivati ai vertici della popolarità planetaria in pochi mesi, è l’esatta fotografia delle nuove possibilità offerte dalle piattaforme.