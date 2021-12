Oppo Air Glass, il monocolo per la realtà aumentata

I visori per la realtà virtuale o aumentata disponibili in commercio, come Oculus oppure Hololens, sono dispositivi abbastanza ingombranti, che fasciano completamente la testa di chi li indossa. Il nuovo Air Glass, presentato da Oppo a Shenzhen in occasione dell’evento annuale Inno Day, va invece in una direzione completamente diversa: è piccolo, poco invadente e pesa solo 30 grammi.

E l’uso del singolare per descriverlo non è un errore: nonostante il nome possa suggerire una vicinanza agli occhiali, l’Air Glass è in realtà un singolo visore, una sorta di monocolo che si monta grazie a un magnete sull’asta laterale di una montatura realizzata ad hoc per ottimizzarne il posizionamento di fronte all’occhio.

Monocolo digitale

Il dispositivo vero e proprio ha le dimensioni di un’astina, cui è collegata sul davanti una lente traslucida di zaffiro: qui si trova il display microled, su cui il microproiettore nascosto nel corpo dell’Air Glass proietta dati e informazioni. La lente è posizionata in modo tale da rimanere ai bordi del campo visivo di chi indossa il dispositivo. L’interfaccia dell’Air Glass viene proiettata in sovraimpressione sul mondo circostante, sempre visibile, ma anche facile da ignorare quando non serve.

La montatura

Da Oppo hanno spiegato che la montatura su cui si innesta l’Air Glass è stata realizzata in modo da bilanciare il monocolo, appesantendo l’astina opposta. Anche i naselli (le protuberanze che appoggiano sul naso) sono stati posizionati in modo da distribuire al meglio il peso contenuto del dispositivo. Non è da escludere che in futuro anche altri produttori possano realizzare montature ad hoc seguendo le indicazioni costruttive di Oppo.

Una volta agganciato alla montatura, il visore Oppo ricorda un po’ i Google Glass in versione evoluta e miniaturizzata, ma con una sostanziale differenza: sull’Air Glass non c’è alcuna videocamera. La privacy di chi ci sta di fronte al ristorante o al bar, insomma, è al sicuro di default.

L’interfaccia

L’interfaccia degli Air Glass è minimale come il design del dispositivo. Oppo ha creato un’apposita Ui monocromatica che ricorda molto da vicino gli head-up display delle auto, che proiettano alcune informazioni sul parabrezza. I dati mostrati a chi indossa il dispositivo sono molteplici: si possono visualizzare statistiche biometriche mentre ci si allena, oppure indicazioni stradali mentre si guida o si va in bicicletta. Fra gli esempi mostrati da Oppo c’è la Modalità Gobbo (per leggere il testo di un discorso o di una presentazione senza distogliere lo sguardo da chi ci ascolta) o la traduzione simultanea, che visualizza in tempo reale i sottotitoli alla conversazione con un interlocutore straniero. Quest’ultima modalità per ora funziona solo con cinese e inglese. Nuove funzionalità arriveranno poi più avanti grazie agli sviluppatori di terze parti, che potranno implementare le loro soluzioni software grazie a un kit dedicato.

Lo zampino di Qualcomm

Il cuore pulsante dell’Air Glass è il chip Snapdragon Wear 4100, lo stesso che si trova nella seconda generazione dell’Oppo Watch e in altri smartwatch della concorrenza.

Il dispositivo si può controllare direttamente dallo smartphone Oppo con Color OS 11, ma anche tramite la voce o il tocco, con alcuni gesti predefiniti e personalizzabili. Nonostante la piattaforma di Qualcomm consumi pochissimo, la durata della batteria dell’Air Glass non è strabiliante: si arriva al massimo a 3 ore di uso continuativo. In compenso in standby (quindi con il microproiettore spento, ma pronto per essere attivato) l’autonomia dichiarata arriva a poco più di due giorni.

Le altre novità dell’Inno Day

L’Air Glass non è stata l’unica novità presentata durante l’Inno Day, il Giorno dell’Innovazione di Oppo: svelati anche un nuovo chip proprietario per la fotografia, il Marisilicon X, e il primo smartphone pieghevole del marchio cinese, il Find N.

Il Marisilicon, realizzato con il processo a 6nm di Tsmc, è di fatto una Npu, cioè un processore per l’intelligenza artificiale, che servirà a migliorare le prestazioni fotografiche degli smartphone Oppo. Il primo a montarlo sarà il prossimo Find X4 Pro, il cui debutto è previsto nel primo trimestre del 2022.

Il chip realizzato da Oppo è destinato ad affiancarsi ai top di gamma di Qualcomm, al fine di migliorare ulteriormente le capacità di fotografia computazionale dei dispositivi di fascia alta del produttore: sarà in grado di abilitare funzionalità come la registrazione dei filmati 4K Ultra Hdr, anche in notturna, o le Raw a 20 bit. Altra funzione fondamentale è la resa in tempo reale degli effetti e dell’ottimizzazione computazionale della foto, per evitare l’effetto di sviluppo post-scatto tipico degli attuali smartphone top di gamma.

- Snapdragon 888



- Snapdragon 888

- 4500mah

33 watt wired

15W wireless



- 50MP IMX766 +16MP+13MP

- 32MP front

- X Axis linear motor

- External screen 60Hz

- Main Screen 120Hz LTPO



Price

Price

8GB+256GB ¥12999 ~ ?1,54,728 ~ $2040 ~ €1807

Oppo Find N

Nei giorni scorsi Oppo aveva già svelato l’arrivo del primo smartphone pieghevole, il Find N: la data del debutto ufficiale in Cina è il 15 dicembre, ma tra anticipazioni ufficiali e fughe di notizie (parte integrante della strategia di comunicazione del colosso cinese), del prodotto sappiamo già praticamente tutto. A quanto si vede da un video ufficiale, diffuso online prima del previsto, il dispositivo ha un formato compatto. L’approccio alla piegatura è quello del Samsung Galaxy Fold: quando è chiuso il dispositivo sembra uno smartphone un po’ più spesso del normale; una volta aperto diventa invece un mini-tablet dal fattore di forma vagamente quadrato.

Dal video trapelato in anteprima e dalle immagini pubblicate su Twitter è possibile inoltre intuire che Oppo sarebbe riuscita in parte a eliminare la piega centrale sullo schermo principale, uno fra i problemi finora irrisolti di questo tipo di smartphone pieghevoli.

Su Twitter, l’esperto di smartphone Abhishek Yadav ha anche pubblicato una lista di specifiche tecniche che appare totalmente plausibile. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8 Gb di Ram e 256 di memoria. Lo schermo esterno ha un refresh rate di 60Hz, mentre quello interno arriva a 120Hz. La fotocamera principale è da 50 Mp e il prezzo dovrebbe essere di circa 12.999 yuan, ovvero intorno ai 1800 euro.

Air Glass e Find N arriveranno in Europa?

Non è ancora del tutto chiaro, al momento, se e quando Find N e Air Glass usciranno dal mercato cinese e arriveranno anche qui da noi: per ora non ci sono annunci ufficiali, ma è possibile ipotizzare che almeno il Find N possa debuttare in Europa nel corso del prossimo anno. Più difficile invece intuire le sorti dell’Air Glass, che per alcune funzioni dovrebbe essere legato a doppio filo alla Color OS 11, il sistema operativo di Oppo. È dunque un prodotto che dipende fortemente dall’accoppiamento con uno smartphone del produttore, e il market share di Oppo in Italia e in Europa, per quanto cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni, potrebbe non essere ancora sufficiente a giustificare il lavoro di adattamento dell’interfaccia e delle funzioni per mercati diversi da quello cinese.