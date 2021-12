Un drone di Amazon consegna due pacchetti. Stiamo ancora aspettando i prossimi

Il 14 dicembre 2016 il futuro è arrivato tutto luccicante, ma poi dev'essersi accorto di essere in anticipo e siamo ancora lì che lo aspettiamo: quel giorno Amazon ha pubblicato un video con la prima consegna effettuata da un drone qualche giorno prima. Niente di speciale, in effetti. Era avvenuta per due clienti del Regno Unito con enormi giardini dove atterrare e molto vicini al deposito di partenza. Tredici minuti di volo per consegnare due prodotti di Amazon, lo stick per vedere la tv in streaming e l’assistente vocale (più una confezione di popcorn). Roba leggerissima.

Consegna effettuata da un drone senza pilota, ovviamente, un ottocottero non diverso da quello che Jeff Bezos aveva mostrato in tv 3 anni prima nel programma 60 Minutes, con il presentatore che aveva esclamato “mio Dio!" e Bezos che aveva svelato il piano e aveva detto che per il 2015 era possibile farcela, “anche se forse sono troppo ottimista”. Ed era stato ottimista in effetti. Nell’estate del 2015 erano iniziati in segreto i voli di prova nella zona di Cambridge, nel Regno Unito, dove il governo aveva dato via libera ai test ma solo in campagna. E comunque quel primo volo del dicembre 2016 sembrava l’inizio, sembrava proprio che i droni fossero pronti a invadere le nostre città. “Succederà, funzionerà e sarà molto divertente” aveva detto Bezos in tv nel 2013 tra lo scetticismo generale. E il suo tweet del 14 dicembre sembrava dirci: visto che avevo ragione? E invece no, la cosa si è rivelata molto più complicata del previsto, e ogni tanto esce un articolo che si chiede: dove sono finiti i droni di Amazon?

Intanto nell’agosto scorso hanno ricevuto il via libera all’avazione civile americana e l’amministrazione Biden si è detta favorevole a sviluppare un'infrastruttura di supporto (i droni riducono le emissioni di anidride carbonica del settore) e una società del gruppo Alphabet (Google), chiamata Wing, ha portato il servizio in una zona poco popolata dell'Australia con buoni risultati e potrebbe presto attivarsi in Finlandia. E anche Amazon non molla. A un giornalista recentemente è stata rilasciata la seguente dichiarazione: “Prime Air è impegnata nel realizzare l’obiettivo di consegnare pacchi con i droni. Siamo pionieri su un terreno inesplorato e continueremo a dedicare tempo per creare la giusta tecnologia e infrastruttura per farcela”.