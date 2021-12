In Europa le startup stanno (finalmente) esplodendo

Cosa vi viene in mente se pensate a un esempio di colosso digitale europeo? Tra una marea di startup (o ex startup) provenienti da Stati Uniti e Cina, il nostro continente sembra essere simboleggiato ai massimi livelli solamente dalla svedese Spotify; soprattutto da quando l’estone Skype è stata acquistata da Microsoft. Nonostante un panorama da sempre vivace, l’Europa è stata a lungo sottorappresentata quando si parla di startup attive nel settore dei social network, del fintech, dell’e-commerce o altro.

La situazione sta però rapidamente cambiando. Stando ai dati riportati nello “State of European Tech” pubblicato dalla società di investimenti londinese Atomico, nel 2021 il settore tecnologico europeo ha ricevuto investimenti per 121 miliardi di dollari: una crescita del 200% rispetto ai 41 miliardi del 2020. Per avere un confronto con l’altra sponda dell’Atlantico, negli Stati Uniti le startup dovrebbero raccogliere quest’anno attorno ai 300 miliardi di dollari. In Cina, la cifra dovrebbe invece aggirarsi attorno ai 200 miliardi. La differenza con le due superpotenze è ancora notevole, ma non ci troviamo più su scale di grandezza differenti.

A guidare la risalita europea sono, prevedibilmente, le nazioni del Nord Europa: Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, mentre l’Italia è appena fuori dalla top ten: davanti alla Danimarca, ma dietro la Spagna. Dei 321 unicorni europei (società la cui valutazione supera il miliardo di dollari), 100 si trovano nel Regno Unito, 51 in Germania e 31 in Francia. In Italia, dobbiamo accontentarci del successo di Yoox (6 miliardi di dollari di capitalizzazione, ma ormai non più considerabile startup visto che è quotata in borsa) e del caso di Depop, piattaforma per la compravendita di vestiti recentemente acquistata da Etsy per 1,6 miliardi di dollari (dopo essere nata nell’incubatore H-Farm di Treviso, Depop si è però presto trasferita a Londra).

Nel nostro continente ospitiamo inoltre 26 “decacorni”, esemplari ancora più rari degli unicorni la cui valutazione supera i dieci miliardi. Tra questi, ci sono i clamorosi successi di Revolut e Checkout.com (Regno Unito) e della svedese Klama: tutte società attive nel fintech. Sono però forse le startup più piccole a caratterizzare il nostro continente, visto che il 33% dei round d’investimento globali che non hanno superato i 5 milioni di dollari hanno coinvolto società europee, contro il 35% di quelle statunitensi.

Continuare a parlare di Europa rischia però di dare un quadro sbagliato della situazione: nonostante il successo della piccola Estonia (1,3 milioni di abitanti e oltre un miliardo di finanziamenti), solo il 5% degli investimenti sono andati a società attive in Europa Centrale e Orientale, confermando una volta di più il dominio dell’Europa settentrionale (anche) in questo settore.

Un’ultima notizia positiva riguarda la crescita costante delle startup “purpose driven”, la cui attività è cioè considerata positiva per il pianeta. Nel complesso, ben l’11% degli investimenti sono andati a società di questo tipo. Tra queste spicca la svedese Northvolt: produttrice di batterie sostenibili che ha da poco ricevuto finanziamenti per 2,75 miliardi di dollari da realtà del calibro di Goldman Sachs e Volkswagen.

In un mondo in cui gli investimenti in startup continuano a crescere senza sosta, l’Europa si sta ritagliando un ruolo di primo piano, uscendo finalmente dall’ombra di Cina e Stati Uniti. La speranza è che questa crescita riesca a coinvolgere anche le tante startup degne di fiducia che sono attive nel nostro paese.