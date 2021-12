Samsung Galaxy Book Go, la prova

Il sodalizio tra Qualcomm e i produttori di dispositivi come Samsung, di cui abbiamo scritto a novembre, offre benefici ma anche sfide a tutti gli attori in scena.

Al produttore di chip di San Diego fa indubbiamente comodo espandere il core business verso lidi diversi da quello della telefonia, dove è già protagonista; ad aziende come quella coreana, l'idea di pc sempre più simili a smartphone, ora che gli smartphone sono sempre più simili ai pc, torna utile, perché può applicare esperienza e conoscenza in un territorio ostile ma ricco di opportunità.

Sulla carta, prodotti come il Samsung Galaxy Book Go sembrano un asso nella manica non indifferente in una lotta per il dominio sempre più accesa, ma dopo qualche settimana di prova il risultato finale ci è parso meno efficace del previsto: non una bocciatura, viste alcune, interessanti qualità, ma una promozione con più di una riserva.

Il 2021 e il ritorno dei computer di Emanuele Capone 09 Dicembre 2021 Tech Paradedi Emanuele Capone

Samsung Galaxy Book Go, le specifiche

La gamma Galaxy Book offre vari modelli, tra Chromebook con il sistema operativo di Google (che cosa sono?) e classici laptop Windows con processore Intel. La particolarità del modello Go è che si pone come una via di mezzo: è un portatile su cui gira Windows, ma internamente è concepito con componenti che si trovano solitamente negli smartphone. Una trovata che gli dona alcuni vantaggi da non sottovalutare, ma al contempo ne limita le prestazioni. Abbiamo provato il modello Lte (da 499 euro), che monta un processore Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 da 2.55 Ghz, una scheda grafica integrata Adreno (sempre di Qualcomm) e 4 Gb di memoria Ram.

In Italia è disponibile unicamente il modello da 128 Gb di memoria eUfs (anche questo standard è preso in prestito dagli smartphone: più veloce di un normale hard disk, più lento di un Ssd). Sempre in termini di disponibilità, per ora c'è solo la versione dotata di modulo Lte, ma in futuro arriverà anche quella 5G. Fra i benefici principali di questo ibrido tra smartphone e portatile c’è proprio la possibilità di inserire una Sim e connettersi ovunque, senza il bisogno di ricorrere al wifi.

Una soluzione perfetta per chi ha bisogno di lavorare in completa mobilità e in qualsiasi momento, con l'aggiunta di uno strato extra di sicurezza, potendo evitare di connettersi a linee pubbliche, maggiormente soggette ad attacchi hacker e manomissioni.

Lo schermo Led da 14” ha una risoluzione di 1080p, mentre lato ingressi questo computer è dotato di due porte Type-C (una per la ricarica col caricabatterie incluso, dalle dimensioni simili a quelle di uno smartphone), una Usb 2.0, un ingresso jack da 3.5 mm e un lettore di schede MicroSd con cui espandere la ridotta memoria integrata.

Com'è e come si comporta

La colorazione argento, unica disponibile, gli dona un look semplice ma accattivante, al punto da far sembrare la plastica di cui è rivestito un'elegante superficie metallica. A tradirla è il contatto, così come un rapido sguardo alla parte sottostante, decisamente più cheap. La plancia, pur esteticamente meno gradevole, custodisce due elementi molto interessanti: il primo è una coppia di speaker, che grazie al Dolby Atmos (la tecnologia che ha dominato il 2021 in ambito audio), regalano un comparto sonoro di tutto rispetto, più corposo e potente della media dei laptop; il secondo è in realtà un'assenza, quella delle ventole. Un po' come gli smartphone, anche i dispositivi dotati di processori come lo Snapdragon, e più in generale di un'architettura interna simile agli stessi, sono fanless: scaldano meno e sono molto silenziosi, e lo stesso vale per il Samsung Galaxy Book Go, che con smartphone e relativi accessori, in particolare quelli della stessa famiglia Galaxy, funziona in perfetta sintonia (ma nessun problema ad accoppiarlo a cuffie via Bluetooth 5.1 e telefoni di brand differenti). Un altro vantaggio è il ridotto consumo energetico, che si traduce in una durata della batteria ben più lunga rispetto a un normale laptop: tra le 9 e le 13 ore, stando alle nostre prove, in base all'utilizzo che se ne fa.

Abbiamo poi apprezzato l'ampio trackpad, bello a vedere e usare, ma aprendo il Samsung Galaxy Book Go (fino a 180°) è impossibile non notare l'evidente tentativo di copiare il design dei MacBook, solo con un'antiestetica cornice di plastica nera a rovinare l'aspetto dello schermo. Schermo neanche così performante, tra una scarsa luminosità (solo 150 nits) e in generale un'immagine opaca e spenta, che non lo rende il dispositivo ideale per godersi film e serie (nonostante l'ottimo comparto audio).

Il problema più grande riguarda però le prestazioni: il sistema operativo Windows a 64 bit è una versione realizzata ad hoc per i processori basati su architettura Arm, che di base rende incompatibile gran parte di software e app in circolazione. Vista la diffusione crescente di dispositivi ibridi, sempre più sviluppatori stanno lavorando a versioni native dei loro programmi, in modo che girino senza problemi ovunque, ma la stragrande maggioranza funziona solo via emulazione, con intoppi e rallentamenti.

Il sistema operativo gira bene: meglio Windows 10, mentre la versione 11, supportata e disponibile, ha ancora qualche incertezza, ma dagli ultimi aggiornamenti abbiamo notato maggiore stabilità. Il problema si nota di più in software nemmeno troppo secondari, come Chrome. Il browser di Google è molto lento e appesantito, non essendo disponibile in versione nativa, e per chi, come nel nostro caso, lo usa come strumento principale di lavoro, è un problema importante. Molto meglio Edge e Firefox, ma casistiche di questo tipo si estendono a tanti altri software di produttività. Di app native ottimizzate spiccano quelle di Netflix e Prime Video, così come di Instagram e Twitter, tutte però utilizzabili via browser, ma anche Photoshop, Zoom e Teams. All'appello manca praticamente tutto il resto, il che limita e non poco l'efficacia di dispositivi dotati di simili architetture.

Alcuni di questi limiti li si può aggirare tramite le versioni browser degli stessi (come nel caso della libreria dell'Xbox Game Pass, accessibile via cloud anche direttamente da Edge), ma l'esperienza non è mai di pari livello di un'app o un software nativamente compatibile.

Prova: come va l'Asus Zenbook Pro Duo 15 Oled di Icilio Bellanima 13 Dicembre 2021 Computerdi Icilio Bellanima

Che cosa ci è piaciuto

È leggero (meno di 1,5 kg), silenzioso, non scalda e ci si può connettere dovunque (purché prenda la linea), anche senza il bisogno di una rete wifi. La durata della batteria è eccellente, fino a 10-11 ore di media. Ci ha inoltre sorpreso l'audio offerto dai due speaker integrati, davvero buono. Di buon livello anche trackpad e tastiera, che rendono il Samsung Galaxy Book Go utile per prendere appunti, scrivere articoli e testi e anche fare chiamate di lavoro improvvisate o seguire corsi e lezioni da remoto (anche se la webcam integrata è da 720p e non troppo potente). Infine, ci gira Windows, cosa che lo rende più versatile di un Chromebook.

Che cosa non ci è piaciuto

I problemi di compatibilità con numerosi software rappresentano il più grande ostacolo del Samsung Galaxy Book Go (ma anche di tutti quei dispositivi che montano uno Snapdragon). Il sistema operativo in sé funziona, così come le applicazioni ottimizzate per lui, ma la stragrande maggioranza, che girano in emulazione, sono lente o del tutto inutilizzabili. Inoltre, lo schermo, nonostante i 1080p, oltre a non essere touch, decisamente non è di alta qualità.