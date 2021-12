Nikon Z9, primo contatto con la fotocamera mirrorless professionale

Il primo dettaglio che si nota quando si preme il pulsante di scatto della Nikon Z9 è il rumore dell’otturatore: non è un suono meccanico, bensì un file audio, e non si accompagna ad alcuna sensazione tattile. Il motivo è semplice: l’otturatore, cioè il componente che lascia arrivare la luce sul sensore al momento dello scatto, non c’è.

Sulla mirrorless professionale di Nikon, la presa dell’immagine avviene unicamente a livello elettronico. Lo scatto sarebbe del tutto silenzioso, se non fosse appunto per quel surrogato digitale (che si può disattivare, e con un futuro aggiornamento firmware forse pure personalizzare). La possibilità di usare il solo otturatore elettronico non è una novità per una mirrorless, ma la Z9 è la prima fotocamera professionale di questo livello (il corpo macchina parte da 6099 euro) su cui l’otturatore meccanico è stato eliminato del tutto.

Può sembrare una differenza da poco, ma in realtà è una rivoluzione nell’ambito fotografico professionale: con una Z9, quello che avviene al momento dello scatto non è la registrazione istantanea dell’informazione luminosa che lasciamo arrivare al sensore, bensì una sorta di fermo immagine in tempo reale di ciò che il sensore vede in continuazione. E soprattutto di ciò che anche il nostro occhio vede nel mirino Real-Live, che nelle intenzioni di Nikon batte per prestazioni anche il tanto osannato mirino analogico delle fotocamere a pentaprisma.

Qualche idea dagli smartphone

Seppure su un piano e con una resa ben diversa, è lo stesso funzionamento degli smartphone di ultima generazione. Le fotocamere dei nostri dispositivi portatili registrano costantemente una serie di istanti consecutivi, per poi salvare nel rullino solo una porzione di pochi secondi antecedenti e successivi alla pressione del pulsante di scatto. È questo il funzionamento che abilità le Live Photos dell’iPhone. La Nikon Z9 fa qualcosa di analogo (senza anticipare però lo scatto), ma con una risoluzione, una precisione, un dettaglio e un livello di messa a fuoco cui nessuno smartphone potrà mai aspirare.

Sensore e processore

Il sensore Cmos Stacked della Z9 è tutto nuovo e fatto in casa da Nikon. Ha una risoluzione di 45,7 Mp effettivi con velocità di lettura altissime, 12 volte superiori a quelle del modello immediatamente inferiore, cioè la Z7 II. La risoluzione del sensore, per una fotocamera pensata per fotografi sportivi, naturalistici o d’agenzia, è molto alta. Ma c’è un ma: Nikon ha introdotto un nuovo formato Raw ad alta efficienza, che mantiene i vantaggi dello scatto nel formato nativo, ma li rende allo stesso tempo più leggeri e veloci da trasferire in tempo reale.

L’altro componente chiave è il processore Expeed 7, che offre velocità 10 volte superiori a quelle della Z7 II ed elabora contemporaneamente i dati del mirino Real-Live. La potenza del chip abilita inoltre modalità evolute di autofocus, di cui diremo a breve, i video fino a 8K o a 4K 120 Fps, e una pletora di altre funzioni che qui non avremmo spazio né modo di elencare approfonditamente.

Raffica di prestazioni

Nella pratica di scatto, il sensore e il processore abilitano un’operatività e una velocità a dir poco sorprendenti. Le modalità di raffica della Z9 sono il sogno di ogni fotografo sportivo: si parte dai 20 frame per secondo in modalità Raw+Jpeg per passare ai 30 Fps in Jpeg a risoluzione piena e arrivare infine ai 120 frame per secondo a 11 Mp di risoluzione ridotta (ma senza ritaglio) e sempre solo in Jpeg.

Sono prestazioni notevoli, soprattutto se si considera che non stiamo parlando dei frame rate di un video, pensi di una serie di scatti unici e separati.

Ciò significa che per ogni immagine la macchina è in grado di mantenere il tracciamento dei soggetti, aggiornare in tempo reale la messa a fuoco e tutte le altre caratteristiche di scatto, e mostrare il tutto nel mirino, spinto per l’occasione a un refresh rate di 120Hz, in modo da mostrare ogni singolo fotogramma.

Z9, la nostra prova

Le opzioni di tracking durante lo scatto sono poi un altro punto di forza della Z9. Intanto perché sulla macchina torna l’opzione 3D Tracking tipica delle reflex Nikon, poi perché la macchina è in grado di riconoscere i volti, gli occhi, i soggetti umani per intero, gli animali (fra cui uccelli, cani, gatti e altri quadrupedi), le auto, le moto e le biciclette. In tutto, le tipologie di soggetto riconosciute sono 9, con la possibilità di lasciare attivo il riconoscimento e la selezione automatica. Anche in questo caso, Nikon ha sfruttato l’evoluzione della fotografia computazionale e soprattutto degli algoritmi di machine learning per ottimizzare una funzione fondamentale per i fotografi naturalistici e sportivi.

Per immedesimarci proprio nell’esperienza di quest’ultima categoria di fotografi professionali, la nostra breve prova della Z9 si è svolta in un centro sportivo alle porte di Torino. Qui l’abbiamo potuta testare prima con un gruppo di danzatrici acrobatiche, poi con un team di triatleti e infine con due giovani tennisti. Le prime impressioni sono state più che positive. In particolare ci ha colpito la precisione della messa a fuoco durante le raffiche a 20 e 30 Fps: la macchina è in grado di agganciare in un istante il soggetto e tenerlo a fuoco con precisione impeccabile. Il tracking funziona altrettanto bene, ma ha bisogno a nostro parere ancora di qualche perfezionamento. Una volta presa la mano funziona benissimo, ma a volte la macchina è talmente veloce che è difficile intuire con prontezza quale soggetto stia per tracciare.

120 fotogrammi al secondo

Se le ottime raffiche a 20 o 30 Fps non sono un salto così enorme rispetto alle velocità massime di altre mirrorless, quella a 120 scatti ha bisogno di un approccio completamente diverso alla procedura fotografica. Quando si preme il pulsante in questa modalità, la macchina registra una quantità enorme di foto, più di quante se ne possano distinguere a occhio nel mirino. Questo non crea problemi di spazio sulla card Cf Express ad alta velocità, ma impone una modalità di elaborazione successiva completamente diversa. Sparando qualche decina di queste raffiche in una partita di tennis, come abbiamo fatto noi, si arriva facilmente a migliaia di scatti salvati.

Se l’inquadratura è buona, quasi tutti gli scatti saranno utilizzabili, con il soggetto sempre a fuoco: il problema si sposta così dal riuscire a immortalare l’attimo giusto, al trovarlo successivamente fra le innumerevoli foto registrate in memoria. Niente di così difficile, ma il rischio di appesantire la fase di selezione e post-produzione è concreto. Per questo sulla Z9 ci è mancata una modalità di selezione rapida delle raffiche ultra veloci, con la possibilità di scegliere rapidamente gli scatti da salvare, eliminando subito (o marcando come Da eliminare) tutti gli altri scatti della sequenza. Non è detto che una funzionalità di questo genere non possa già arrivare con i prossimi aggiornamenti del firmware. Il primo, molto corposo, è atteso per febbraio 2022.

Al netto di questa considerazione, è sorprendente quello che con un po’ di pratica si riesce a ottenere con la raffica a 120 Fps. Nel tennis, per esempio, la macchina è talmente veloce da riuscire a immortalare il momento in cui la pallina si comprime sulle corde della racchetta. È uno scatto che sembra difficilissimo da realizzare, eppure con la Z9 anche noi che non abbiamo la stoffa dei fotografi sportivi siamo riusciti a ottenerlo dopo pochi tentativi.

Un nuovo modo di fotografare

Viene da chiedersi a questo punto se il funzionamento di una macchina come la Z9, la sua estrema velocità, e il fatto che sbagliare uno scatto sia ormai più difficile che azzeccarlo, non possano compromettere il concetto stesso di fotografia professionale.

A nostro parere la risposta è no. Una mirrorless come questa sicuramente abbatte il concetto di fotografia come arte che fa del virtuosismo tecnico la sua barriera d’ingresso. È una concezione di fotografia che qui non abbiamo mai condiviso. Casomai è vero il contrario: con una macchina di questo tipo il vero fotografo professionista, cioè colui che sa raccontare con lo sguardo del suo obiettivo, potrà concentrarsi molto di più sulle inquadrature, sulle espressioni di un soggetto, sul suo movimento. Tutti gli automatismi tecnici saranno ancora più semplici da affidare senza troppe remore alla memoria muscolare della mano.

La fotografia, del resto, non è tanto l’atto dello scatto, bensì tutto ciò che lo precede (la preparazione e l’intuizione) e che ne segue, cioè la selezione degli scatti. Macchine come la Z9 o la concorrente Canon Eos R3, permettono ormai di realizzare scatti fin troppo perfetti, è vero. Ma lungi dall’essere un problema, questo nuovo livello raggiunto dalle macchine mirrorless professionali riporta l’accento sulla post-produzione e sulla selezione. Quei momenti, cioè, che il professionista riconosce come fondamentali di ogni pratica fotografica che si rispetti.

Per chi fa il fotografo sul campo, inseguendo una macchina da corsa con l’obiettivo o un uccello in picchiata, la Nikon Z9 è dunque un dispositivo straordinario, alfiere (assieme alla già citata Eos R3) di una nuova generazione di macchine che nel corso dei prossimi anni riscriveranno il concetto di fotografia professionale. Il 2021, anno di consacrazione delle mirrorless anche nell’olimpo dei professionisti, non poteva concludersi meglio di così. E se Nikon era rimasta qualche passo indietro rispetto ai concorrenti storici nel campo delle mirrorless, ora il produttore nipponico torna protagonista nel campo professionale. Nonostante l’ottima riuscita delle Z6 II e Z7 II, infatti, mancava ancora all’appello una fotocamera professionale per sostituire del tutto l’ammiraglia reflex D6. La Z9 colma in maniera egregia la lacuna, e lo fa con una serie di scelte coraggiose che faranno felici i professionisti fedeli al marchio Nikon.

