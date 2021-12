Non solo automobili, anche le ebike equipaggiate con sistemi a guida assistita e autonoma

Non sono le automobili soltanto a poter usufruire dei sistemi di guida assistita e autonoma. Anche nel settore e-bike la tecnologia ADAS (sistemi avanzati di assistenza al conducente) comincia a essere introdotta e applicata. Il suo impiego è determinato dall’esigenza di migliorare la sicurezza per chi è alla guida delle bici elettriche. Man mano che si diffonde l'uso delle e-bike, in Europa si calcola che nel 2030 saranno 17 milioni quelle vendute nel corso dell'anno, emerge la necessità di ridurre i rischi connessi alla loro circolazione.

I ciclisti, in generale, sono vulnerabili ed esposti a pericoli a volte letali, dovuti a incidenti con automobili che si verificano soprattutto nelle città. Negli Stati Uniti il numero di vittime alla guida di biciclette elettriche è in crescita e in modo particolare le persone più anziane sono tra le più colpite. In Italia, secondo l'Istat - che, dal 2020, ha incluso nelle sue indagini i dati dell'incidentalità dei nuovi mezzi elettrici della mobilità dolce - sono centinaia gli infortunati e 6 i decessi causati da incidenti con e-bike.

Per garantire una maggiore protezione, la start-up Streetlogic ha sviluppato un sistema ADAS per bici elettriche. In breve, l'incolumità del guidatore verrebbe assicurata grazie a due videocamere installate nella parte posteriore e anteriore del mezzo a due ruote che sono in grado di monitorare l'ambiente circostante e riconoscere tempestivamente situazioni di pericolo. In questo caso, il sistema prevede l'invio di segnali acustici e notifiche visuali via app smartphone, piazzato sul manubrio, onde evitare rischi di collisione con veicoli e persone. E' già possibile prenotare in pre-ordine i prodotti di Streetlogic che saranno lanciati sul mercato di Stati Uniti, Canada ed Europa entro la fine del 2022.

Montana Vektor E-Scud, la ebike da corsa che mette d’accordo (quasi) tutti di Emanuele Capone 14 Novembre 2021 Prova su stradadi Emanuele Capone

Anche la società svedese Terranet ha predisposto una soluzione innovativa per dotare le e-bike di tecnologia di assistenza alla guida. Il sistema realizzato, denominato BlincBike,comprende un display collocato sul manubrio, una videocamera posta sotto il sellino e un software basato su algoritmi di intelligenza artificiale per identificare in tempo reale un'eventuale minaccia che proviene da dietro, sottratta alla normale vista, e classificare il livello di rischio. Il ciclista in questo modo potrà avere una visione completa di quanto succede alle sue spalle ricevendo avvisi e sollecitazioni tattili per gestire pericoli ed evitare collisioni e tamponamenti che rappresentano gli incidenti più comuni con le biciclette.

Holoscene X è, invece, una e-bike realizzata dalla start-up tedesca Boréal Bikes che ha sviluppato una piattaforma ADAS per bici elettriche. L'imperativo è sempre il rafforzamento della sicurezza che viene garantita da sensori e videocamere installate sul mezzo per controllare al meglio la strada e prevenire incidenti. Holoscene X è una e-bike che come le automobili connesse può comunicare con veicoli e oggetti IoT nelle vicinanze. Ancora non è prevista la sua produzione per il mercato ma il concetto di una bicicletta connessa, equipaggiata con sistemi di guida assistita, fa intravedere una tendenza all'applicazione di tecnologia innovativa e sempre più avanzata nel settore della micromobilità.