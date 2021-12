Notebook Dell Xps 17 Creator Edition, la prova

Da un grande peso derivano grandi responsabilità: forse si può sintetizzare così l’essenza dell’Xps 17 Creator Edition di Dell, prodotto in collaborazione con Nvidia. Il laptop rappresenta il cambiamento sostanziale della visione del lavoro negli ultimi due anni: la professionalità è in chi crea contenuti, che siano applicazioni, video, foto oppure oggetti virtuali. E chi lo fa, oggi sempre di più, non lavora da casa, o meglio, non dalla stessa: il Dell Xps 17 Creator Edition è lo strumento utile per chi lavora ovunque, con prestazioni da computer desktop.

Come è fatto il Dell Xps 17 Creator Edition

Non si può fare a meno di notarlo: è imponente, sia chiuso sia aperto. Da chiuso è spesso poco più di 19 millimetri, e il pannello dello schermo occupa circa la metà dello spessore. Ciò nonostante, è sorprendente come sia facile aprirlo con un solo dito: il peso (2,21 kg per il modello non touch, altrimenti 2,42) è ben distribuito, e si sente davvero solo quando si porta sotto il braccio o nello zaino. Con un pannello da 17” edge-to-edge, non entra per un soffio in zaini che ospitano computer da 13”, dimostrando che in realtà la superficie è sfruttata appieno. Ne esistono moltissime configurazioni: con Cpu Intel Core i5 fino a i9; con 8, 16, 32 o 64 Gb di Ram e con 512 Gb o fino a 4 Tb di disco a stato solido M.2. Lo schermo può essere Full Hd da 1920 x 1200 pixel, non touch, oppure Uhd (3840 x 2400 pixel) con touch.

Lo schermo 4K vale la differenza: con un grande pannello come quello da 17”, ogni angolo e ogni dettaglio è più definito, e l’alta luminosità non distorce i colori. A completare la configurazione è la Gpu: si può scegliere tra la scheda integrata Intel (non nella variante Creator), e le Rtx di Nvidia (3050 o 3060), e la particolarità che offre questo Xps è proprio nei driver di Nvidia, che sono in versione Studio e sono ottimizzati per alcune applicazioni di grafica computazionale o di elaborazione video. Questa configurazione è ottimizzata per i giochi con risoluzione fino a 1080p e con trasmissione o registrazione in contemporanea.

Il laptop parte da un prezzo di 2449 euro per la variante con Intel Core i5, 8 Gb di Ram, 512 di memoria e scheda Rtx 3050 con schermo Full Hd, fino a ben 5149 euro per la variante con Intel Core i9, 64 Gb di Ram, 4 Tb di memoria e scheda Rtx 3060 con schermo 4K.

Che cosa può fare

Un Xps 17 non si compra per guardare film e serie tv. Meglio: non solo per quello, perché i contenuti su questo schermo si vedono benissimo, e si sentono anche molto bene, con la coppia tweeter e woofer su entrambi i lati. Ancora meno il Creator Edition, prodotto per essere ottimizzato su applicazioni professionali, come la suite Adobe, ma anche DaVinci Resolve, Blender e software simili. Facendo alcuni test di stress sull’utilizzo, l’Xps 17 reagisce molto bene e non fatica con più finestre aperte di Firefox, alcune tab di Visual Studio Code, due istanze aperte su Blender con due scene tridimensionali, e una sessione del metaverso The Sandbox in esecuzione.

Il laptop fatica davvero solo quando dalla scrivania lo si poggia sulle gambe o su un cuscino: il contatto con una superficie su cui non si riesce a dissipare il calore fa immediatamente innalzare la temperatura della scocca alla base, e le ventole girano sempre più forte. Questo succede nella grande maggioranza dei laptop che dissipano calore con delle ventole, quindi nulla da preoccuparsi, e l’Xps 17 fa questo lavoro egregiamente, ristabilendo una temperatura più bassa in meno di 30 secondi e riducendo la velocità delle ventole fino ad azzerarne il rumore.

Nell’unità di prova, il laptop è stato fornito con Windows 10, e il sistema operativo è risultato fluido e senza rallentamenti. Facendo l’aggiornamento a Windows 11, però, sono stati riscontrati alcuni rallentamenti, specificamente nelle animazioni di cambio tra finestre e quelle relative alle gesture.

Usando il laptop come uno strumento di creazione ed elaborazione dei contenuti, l’autonomia è risicata: circa 2 ore e mezzo con un set di applicazioni simile a quello descritto in precedenza. L’autonomia può però durare fino a 8 ore con attività meno intense.

Una scena tridimensionale su Blender

La Nvidia Studio Suite

La collaborazione con Nvidia non si vede solo dalla scelta della Gpu: Studio non è solo il nome del driver, ma anche della suite di applicazioni che vengono preinstallate nel laptop Creator Edition. Le 3 app più importanti sono Canvas, Broadcast e Omniverse:

Canvas è uno strumento per la creazione di immagini da zero, con la possibilità di esportare il lavoro su Photoshop;

Broadcast è un programma di utilità che sfrutta i processori Tensor Core AI delle Gpu Rtx per migliorare la qualità audio in ingresso e uscita e applicare filtri e miglioramenti visivi per i flussi video;

Omniverse è un insieme di app-connettori che facilitano i flussi di lavoro per più persone su più software di elaborazione diversi.

Pronto per il metaverso

Il 2021 è stato decisamente l’anno del metaverso, e l’Xps 17 Creator Edition, con queste premesse, è un punto di ingresso ottimale per visitarlo e creare contenuti al suo interno. Sebbene i driver Nvidia Studio non siano esplicitamente ottimizzati per l’app di creazione di voxel art di The Sandbox, o per tutte le app Web-connesse, le Gpu Rtx sono un’ottima base per non rimanere delusi.

Ci piace

Ottime performance

DIsplay eccezionale

Audio coinvolgente

Carica via USB-C

Ottimizzazioni driver con Nvidia Studio

Non ci piace