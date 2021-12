Dalla vendetta della politica sui colossi dell’hi-tech alla vera natura delle IA: il 2022 secondo Bruce Sterling

Prosegue il ciclo di interviste a personalità legate alla tecnologia, alla scienza e al progresso che ci aiutano a capire quale futuro ci aspetta

E’ fra i “padri” della letteratura cyberpunk e si occupa di tecnologia dai primi anni Ottanta. Classe 1954, originario del Texas, Bruce Sterling è saggista e accademico oltre che scrittore. Ha prodotto romanzi memorabili come La macchina della realtà, assieme a William Gibson, e analisi lucide del calibro di The Epic Struggle of the Internet of Things. Vive fra Italia, Stati Uniti, Spagna e Serbia, con la moglie Jasmina Tešanovic. Visionario, mai banale, ha sempre uno sguardo sulle cose diverso. Ecco perché gli abbiamo chiesto qualche previsione sul 2022 e altrettante considerazioni sul 2021.

“Se durante il 2021 e in generale nel periodo della pandemia, le grandi compagnie della tecnologia hanno prosperato, penso che il 2022 sarà l'anno in cui ci vedremo molte reazioni al loro strapotere”, spiega Sterling. “E’ un processo che in Cina ha preso piede in maniera netta e che sto seguendo con molto interesse. Nonostante il grande successo di Alibaba, Baidu o Tencent, il governo è evidentemente molto preoccupato riguardo il loro modo di fare e ha approvato un numero rilevante di leggi per limitarne il potere. Di base si tratta di una sorta di bullismo di Stato in puro stile cinese. Ma è rilevante che un Paese che fino a ieri puntava tutto sull’essere iper-competitivo e così ansioso di calcare le scene internazionali, abbia ora deciso che bisogna intervenire contro le sue migliori compagnie hi-tech”.

Da Tencent a ByteDance, la via cinese al metaverso di Andrea Daniele Signorelli 22 Novembre 2021 Il futuro di Internetdi Andrea Daniele Signorelli Non pensa si tratta di un cliché già visto a Mosca, con il Cremlino che periodicamente rimette in riga i grandi oligarchi?

“Ci sono delle similitudini, ma non è la stessa cosa. Gli oligarchi russi sono pessimi uomini d’affari, potremmo quasi dire dei parassiti messi lì dal Cremlino stesso a gestire pezzi di industria che un tempo erano statali. Alibaba o Tencent al contrario hanno rivoluzionato il settore della tecnologia andando oltre i confini cinesi. Tutti pensavamo che il Governo di Pechino continuasse a sostenerli, come testa di ponte verso l’esterno. Ma sembra di capire che il Partito Comunista Cinese e in particolare Xi Jinping, abbia deciso che erano troppo potenti, ricchi e che questa loro forza andava contro l’interesse nazionale. Da noi Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft non sono più popolari come un tempo, hanno iniziato a litigare fra loro e a ricevere multe sempre più consistenti. Anche in Occidente quindi i colossi dell’hi-tech dovranno affrontare difficoltà malgrado abbiano conservato il proprio potere economico. Eppure il segnale che arriva da Oriente è che non si tratta solo più di regolamentazione, ma di una precisa volontà politica di fermare certe realtà. La Cina da questo punto di vista è all’avanguardia. Altrove, in Danimarca e soprattutto in India, obbligano queste compagnie ad aprire uffici se vogliono operare in quei Paesi e Delhi promette di considerare responsabili i dipendenti in caso di condotte giudicate discutibili. Dalle multe alla minaccia della galera. In fondo, tornando alla Cina, è successa una cosa simile sempre nel 2021 con le criptovalute: avevano in casa la maggior parte delle miniere di Bitcoin e simili, ma le hanno chiuse benché le si potesse considerare un punto di forza”.

Restando in tema di blockchain. Una startup come Sorare ha ritirato fuori la veccia idea delle figurine Panini e del fantacalcio ma aggiornata ai tempi degli nft. Risultato: una valutazione da oltre quattro miliardi di euro.

“E’ un sistema perfetto in un’epoca nella quale l’accesso allo stadio è a volte problematico per l’emergenza sanitaria. Permette ai club di vendere beni virtuali unici o in serie limitata ai tifosi. E la stessa cosa sta accadendo nel campo della musica, vista la difficoltà di tenere dei concerti. Intanto, anche in Italia stanno aprendo delle gallerie d’arte dedicata alle opere digitali nft. E’ un campo interessante, che si espanderà, anche se dubito diventerà mai un fenomeno davvero di massa. Allo stato attuale è aiutato molto dalla situazione imposta dalla pandemia. Storicamente tutto ciò che è legato al settore crypto, fa fare molti soldi ai primi pionieri per poi stabilizzarsi. Come il Bitcoin, che è in circolazione del 12 anni ma non ha mai conquistato il mondo come tanti invece prevedevano”.

Fantacalcio, così Sorare ha raggiunto 30 milioni di dollari di scambi mensili di Giacomo Barbieri 12 Novembre 2021 La storiadi Giacomo Barbieri Time Magazine ha eletto persona dell’anno Elon Musk. Vuole azzardare una previsione per il 2022?

“Musk è a tutti gli effetti una stella e nell’usare Twitter è anche uno dei migliori pupilli di Donald Trump. Solo che Musk applica quel metodo al mercato azionario lanciando strali contro alcune compagnie o appoggiandone altre. E per quanto Time Magazine non sia più particolarmente influente, Musk è destinato a restare al di là del fatto che qualche altra testata lo elegga come uomo dell’anno a fine 2022. Anche perché, a differenza dei fondatori o amministratori delegati delle compagnie hi-tech, ha una sua popolarità ed è quindi decisamente meno vulnerabile”.

Elon Musk è la persona dell'anno secondo Time di Pier Luigi Pisa 13 Dicembre 2021 Il riconoscimentodi Pier Luigi Pisa A proposto di compagnie hi-tech. Il 2021 è stato anche l’anno del metaverso di Facebook, un’idea che ad uno scrittore di fantascienza come lei deve esser suonata familiare.

“Non c’è nulla di nuovo nel metaverso, ennesimo nome dato alla realtà aumentata, mista e virtuale. Ma sta comunque muovendo un po’ le acque. Ci sono ambiti di applicazione che potrebbero avere un futuro, specie in Paesi in via sviluppo. Non credo che in Occidente ci sia la possibilità che la nuova realtà aumentata diventi così rilevante, ma potrebbe accadere altrove dove il digitale si è diffuso dopo o si sta diffondendo ora. In una forma tecnicamente meno evoluta di quella che immaginiamo ora”.

Zuckerberg si lascia alle spalle Facebook: nasce Meta, la piattaforma del metaverso di Bruno Ruffilli 28 Ottobre 2021 di Bruno Ruffilli

Archiviamo l’intelligenza artificiale come una ex novità?

“Ex novità perennemente fraintesa. Iniziando dal fatto che non sarà mai una versione dell’intelligenza umana, dato che le Ai non pensano affatto. Al contrario sono una forma di statistica automatizzata che ha un potenziale enorme in ambito industriale, dalla scoperta di materiali e di molecole, alle previsioni meteorologiche di nuova generazione molto più precise. Vedremo scoperte che avranno un impatto profondo, anche se non necessariamente nel 2022. Le reti neurali che scrivono come Gtp3 o quelle che parlano sul genere di Alexa sono intrattenimento avanzato. Quelle applicate alla fisica, alla biologia, alla chimica vanno ben oltre. Curiosamente abbiamo scoperto di recente diverse cose interessanti sui tessuti delle nostre reti neurali usando le reti neurali artificiali e la loro statistica automatizzata. Hanno funzionato come una specie di telescopio avanzato individuando quel che non riuscivamo a vedere con gli strumenti tradizionali. Il voler umanizzazione il digitale, dargli un corpo meccanico o una voce, è comprensibile, naturale. E come voler costruire uno specchio, ma alla fine nel caso dell’intelligenza artificiale è futile. La statistica potrà anche apparire noiosa, eppure in questa forma è molto potente per riuscire a comprendere la realtà”.

Un’ultima domanda sulle tecnologie applicate a contrastare la crisi climatica. Si aspetta delle novità per il 2022?

“Ci saranno molti sforzi in tal senso, purtroppo però non è una questione che si risolve facilmente. I danni prodotti all’ambiente sono profondi. Del resto, tornando a Musk, uno dei tratti che lo hanno reso tanto popolare è proprio l’impegno per l’ambiente. Tutte le grandi compagnia hi-tech si stanno impegnando, peccato che la crisi climatica abbia 200 anni e non c’è ancora un bottone che una volta premuto possa rimettere le cose apposto. E dubito che lo inventeranno nei prossimi mesi”.