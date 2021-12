Intelligenza artificiale, cloud, fabbriche smart: la tecnologia cambia produzione, finanza e marketing

Come si fa a potenziare l’esperienza dei clienti con l’intelligenza artificiale? E come sono messe le fabbriche in termini di Internet of Things, cioè di robotizzazione e automazione (ma non solo)? Ancora: quanto e come le istituzioni e le piattaforme finanziarie utilizzano tecnologie cloud?

Sono queste, le 3 grandi aree di interesse della tecnologia applicata ai consumi, alla produzione e alla finanza che ha preso in considerazione Reply, il gruppo di consulenza, system integration, applicazioni di digital services fondato da Mario Rizzante. In precedenza si erano occupati del futuro dell’automercato online.

Il futuro visto da Annalisa Barla, la prof che insegna machine learning di Emanuele Capone 27 Dicembre 2021 Intervistadi Emanuele Capone

L’intelligenza artificiale potenzia l’esperienza dei clienti

Partiamo dal primo report, dedicato appunto alle IA e alla customer experience. Grazie alla Sonar Trend Platform, la società ha individuato i principali trend di marketing e le tecnologie abilitanti più significative, valutando parametri come la citazione in articoli di esperti nel settore, nei servizi dei media ma anche nei brevetti e nelle pubblicazioni scientifiche. Dove sta andando la ricerca, ma anche cosa va di moda e cosa vogliono i consumatori e le organizzazioni.

Ricerca, strategia e azione sono i 3 aspetti che si tengono del marketing contemporaneo: fra le tendenze del primo fronte, sostenute dai sistemi di intelligenza artificiale, Reply ha individuato la Sentiment Analysis, cioè l’analisi del percorso del cliente nell’ambito dell’assistenza in tempo reale, e il Visual Listening, cioè la capacità di interpretare centinaia o migliaia di immagini e feedback senza doverle analizzare una per una ma scegliendo i contenuti più appropriati.

Sul lato della strategia di marketing, invece, machine learning e tecniche Nlp di riconoscimento del linguaggio daranno una mano a ottimizzare i contenuti e a testarli su certi target di pubblico, a svolgere uno dei compiti chiave del marketing cioè segmentare il mercato e il target degli utenti-potenziali clienti e nel Marketing Effectiveness Modelling, cioè la capacità di capire in tempo reale come una campagna pubblicitaria stia procedendo, quali risultati stia fornendo e come modificarla per renderla più efficace (e sprecare meno soldi). Infine, in termini di azioni di marketing, l’IA migliorerà ancora di più chatbot e assistenti virtuali già in gran parte diffusi, servirà a comprendere i meccanismi che portano un utente a fidelizzarsi a un brand e a offrirgli prodotti e servizi sempre diversi e personalizzati, evitando sovrapposizioni rispetto a beni già acquistati in passato.

In definitiva, secondo l’indagine di Reply, utilizzare in modo corretto l’intelligenza artificiale vuol dire avere chiaro in modo molto preciso e in passato inimmaginabile chi siano i clienti, creare previsioni piuttosto affidabili dei propri mercati di riferimento, diversificare e arricchire il ritorno degli investimenti sempre a patto di saper supervisionare i bias degli algoritmi, cercando di correggerli laddove necessario, e aumentare il tasso di creatività, lavorando le tendenze partorite dall’IA.

Come va l’Internet delle Cose in azienda

In un altro rapporto di fine anno, Reply ha indagato invece due aree chiave che stanno spingendo la crescita dell’IoT in ambito industriale: fabbriche smart e logistica e trasporti smart. In questo senso, la pandemia ha fornito una formidabile accelerazione a certe tendenze tuttavia già sbocciate in precedenza: molti settori hanno scoperto quanto l’IoT potesse essere utile nell’affrontare le nuove sfide e hanno aumentato gli investimenti in un gran numero di soluzioni tecnologiche. Durante i picchi della pandemia raggiunti nel 2020, gli investimenti in tecnologie IoT hanno non a caso sofferto meno rispetto ad altri: “In questa fase di ripresa, la IoT, che aiuta sia le imprese sia i governi a raggiungere gli obiettivi, svolge un ruolo fondamentale ed entro il 2025 gli investimenti in questa tecnologia sono destinati ad aumentare”, si legge nel rapporto di Reply.

Gli investimenti in impianti smart saliranno del 205% nel giro di un quinquennio, la logistica intelligente poco meno. Tra il cluster dei Big 5 in questo ambito, la Cina e gli Stati Uniti saranno senza troppe sorprese i due leader nel settore delle fabbriche smart, con la più rapida crescita di piattaforme e investimenti massicci in soluzioni predittive e di monitoraggio da remoto. Per quanto riguarda logistica e trasporti smart, il Brasile è stato il più colpito durante la pandemia, ma è ora in via di recupero, mentre la crescita maggiore è attesa in India. E l’Europa? Considerando solo i 5 Paesi più sviluppati in questo ambito (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Belgio), il mercato delle fabbriche smart crescerà quasi il triplo, nonostante una carenza nelle competenze necessarie. Su logistica e trasporti smart nel cluster Europe 5, la Germania rimarrà in posizione di testa, tuttavia anche altri cresceranno in modo significativo.

L’IoT porterà miglioramenti importanti sotto numerosi punti di vista: aumenterà la produttività delle fabbriche e soprattutto la qualità delle produzioni. Poi, rivoluzionerà la manutenzione, rendendola predittiva: il monitoraggio di parametri ambientali o di controllo processuale (per esempio temperatura e pressione) e il controllo dell’efficienza di singoli dispositivi (per esempio valvole, nastri trasportatori, pompe) vengono notevolmente semplificati grazie all’Industrial IoT, che se ne occupa 24 ore su 24. Allo stesso modo, ribalterà la gestione di magazzino e stoccaggio: “Scaffali smart, robot, droni e cobot gestiscono ora gli inventari dialogando con i sistemi gestionali dei magazzini, automatizzando il processo di controllo delle scorte senza che la produzione debba essere interrotta”, si legge ancora nel report. Infine, la connettività uscirà dalle fabbriche per essere incorporata nei prodotti: la maggioranza dei beni, sia destinati alle aziende (in sigla, B2B) sia ai consumatori, sarà progettata e fabbricata in modo da essere connessa di default, e le aziende non dovranno più contare sull’intermediazione dei retailer, ma potranno investire in modelli di business diretti al consumatore.

Fra le tendenze più spiccate, che stanno cambiando i processi produttivi, ci sono l’edge/cloud e le reti 5G, sempre più diffuse su scala mondiale (nella piattaforma offerta da Reply, Brick), i cosiddetti gemelli digitali, cioè gli avatar di oggetti reali, utili per simulare tempi e costi della catena di distribuzione (specialmente in tempi di ingolfamento globale come quelli che stiamo attraversando), l’aumento di robot mobili anche in azienda, dotati di gambe o ruote, e l’attenzione dedicata alla cybersicurezza. Secondo Reply, questo mercato crescerà fino a 25 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. E nel complesso i dispositivi connessi continueranno a crescere e la spesa IoT totale globale potrà toccare i 1200 miliardi di euro entro il 2025.

Dalla cibernetica alla robotica, le macchine dell’Iit che fanno progredire l’Italia di Emanuele Capone 27 Settembre 2021 Intervistadi Emanuele Capone

L’adozione dei servizi cloud nel mondo finanziario

Nell’ultimo dei 3 rapporti, Reply ha ascoltato più di 100 istituzioni finanziarie nell’Unione europea e nel Regno Unito, traendo le tendenze utili dall’analisi di oltre 1000 progetti cloud condotti con questi partner. Che il futuro dei servizi finanziari sia sulla nuvola è un dato di fatto: “Una produttività aumentata, innovazione e scalabilità sono i fattori chiave di questo cambiamento. Inoltre, passando al cloud si risparmiano tempo ed energie che possono essere dedicati ad attività più importanti. La memorizzazione dei dati e la potenza di calcolo vengono considerate sempre più come servizi da affidare ad aziende specializzate”, si legge nel documento stilato al termine dell’indagine. Tuttavia questo trasloco verso il cloud procede a ritmi differenti nei vari settori industriali e nei diversi Paesi, e per molte aziende l’esperienza di adozione del cloud non si è rivelata all’altezza delle aspettative iniziali.

Affidarsi al cloud per una banca, una piattaforma di pagamenti o un intermediario finanziario significa poter scalare su richiesta, garantire l’innovazione, implementare nuove funzionalità in tempi più rapidi e ridurre progressivamente la dipendenza da sistemi preesistenti. Le sfide, però, non sono poche: servono più fornitori all’altezza, manca prontezza culturale, bisogna alzare i livelli di sicurezza e si finisce per essere dipendenti dai fornitori esterni. A influenzare i tempi di questa transizione sono ovviamente le normative, ma anche e soprattutto l’incompatibilità che si verifica in realtà molto grandi con i sistemi esistenti su cui ancora basano buona parte delle loro attività.

Curioso l’approfondimento sulla sicurezza che ha fornito esiti contraddittori: secondo un’ampia percentuale di intervistati, il cloud avrebbe migliorato significativamente la sicurezza rispetto ai sistemi tradizionali, mentre per molti altri la sicurezza è stata una delle questioni più spinose della transizione al cloud. Come si spiega questa differenza? Probabilmente con l’esperienza più consolidata: più ci si affida al cloud e più se ne comprendono i vantaggi anche sotto questo punto di vista.

In termini culturali, invece, la rapidità e l’impatto dell’adozione del cloud dipendono fortemente dalla presenza delle persone adatte, dall’esistenza dell’ambiente giusto e dalla prontezza dei leader a prendere alcune scelte. Disporre della tecnologia giusta senza avere le persone, la cultura e la leadership adatte non porterà i profitti e il ritorno sull’investimento che è invece possibile con una transizione al cloud gestita in modo ottimale.