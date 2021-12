Addio, 2021: ecco le 10 shitstorm più assurde dell'anno

Polemiche sul web, pubbliche umiliazioni, shitstorm: l’indignashow è una forma popolare di intrattenimento su Internet che ci ha tenuto compagnia durante tutto l’anno. Il trend si è consolidato in Italia intorno al 2017; fino ad allora, flame e dissing si svolgevano dentro community delimitate e raramente uscivano “fuori bolla”, tranne se non erano casi particolarmente clamorosi e con i media tradizionali a darne risalto (ad esempio, il caso Barilla del 2013). Oggi, invece, di "indignashow" ce n’è almeno uno al giorno, con account come Daily Drama o i trash account su Instagram che ne tengono traccia, stile guida ai palinsesti TV. Non tutti hanno la stessa risonanza, dipende da una combinazione di fattori: notorietà dei soggetti coinvolti e di quanto polarizzano, influencer con fanbase molto ampie che ne danno risalto, amplificazione dei media tradizionali ma soprattutto, il modo in cui i trigger si saldano tra loro fino a generare il perfetto contenuto che indigna, impacchettato sotto forma di video breve o screenshot. Di seguito, la lista delle 10 polemiche social più assurde e commentate (escludendo quelle a tema strettamente politico o legato alla pandemia). Se le avevate rimosse o se vi sembrano che siano successe anni fa, è normale: uno dei tanti effetti non previsti dell’algoritmo sui nostri cervelli.

10 – Estetista Cinica VS Michele Masneri

La shitstorm si è svolta perlopiù tra Twitter e gli account Instagram dei rispettivi protagonisti, l’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi conosciuta anche come Estetista Cinica, veterana del genere, e l’autore Adelphi e giornalista del Foglio Michele Masneri. Estetista Cinica sa che ci sono polemiche da acchiappare al volo: “è così che si guadagnano diecimila nuovi follower”, dichiarava nel libro di Guia Soncini, “L’era della suscettibilità”. Gli ingredienti sono: cultura alta contro cultura bassa, influencer contro giornalista, stories contro carta stampata. Masneri ne scrive in un lungo editoriale, Estetista Cinica rilancia su Instagram, mettendo a confronto le visualizzazioni delle sue stories con il numero di lettori del Foglio: quel tipo di paragone che non ha senso perché fatto tra metriche diverse, però ottimo ad alimentare il drama.

9 – Rolexgate con Roman Pastore

Rolex è tra i brand-trigger per eccellenza, infatti nel corso di questi anni compare in più di una shitstorm (ed è molto probabile che ce lo ritroveremo anche in futuro), di solito in associazione all’accusa verso qualcuno di essere radical chic. In generale, è proprio tutta la categoria “fashion” ad essere ad alto potenziale triggering, in quanto altamente simbolica e altamente fraintendibile. L’orologio al polso di Roman Pastore era anche di un’altra marca ma se i social media vogliono indignarsi, niente li fermerà. C’è di mezzo anche Matteo Renzi, che è tra i politici che garantiscono la riuscita scientifica di un indignashow.

8 – Imen Jane in Sicilia

Shitstorm in puro stile chaotic evil, partita direttamente dalle stories di Imen Jane e dell’amica Francesca Mapelli, ai danni di un’ignara commessa palermitana, rimproverata di non conoscere la storia del negozio. Quando il mondo reale si scontra con quello degli influencer, le cose prendono sempre una piega surreale a cui è difficile resistere. In più, c’è di mezzo Imen Jane: puro talento internettiano, ottima nella parte della laureata esperta senza mai essersi laureata, motivo per cui non si sa mai se indignarsi o guardarla con confusa ammirazione. L’emorragia di follower dal suo profilo Instagram però non si ferma; ciononostante da qualche mese è tornata a postare in grande stile: la partecipazione a un TEDx alla Luiss, la partecipazione in rosso lungo per la Prima alla Scala. Tanto i social media sono smemorati e i follower prima o poi torneranno.

7 – Partita del Cuore Gate

Un’altra shitstorm che ha come protagonista un’influencer, in questo caso Aurora Leone dei The Jackal, che sempre nelle sue stories ha denunciato di essere stata “cacciata dalla Partita del Cuore perché donna”. Il direttore generale della Nazionale Cantanti smentisce ma si dimette, poi querela l’influencer. Online è la solita cascata di commenti e reazioni ad altre reazioni, su fatti che nessuno ha veramente capito come si siano svolti. Però di nuovo: le shitstorm portano sempre ulteriore popolarità agli influencer, soprattutto quando si scagliano contro qualcosa con un certo grado di notorietà e su audience che altrimenti non riuscirebbero a raggiungere (come, ad esempio, il pubblico generalista che segue una prima serata su Raiuno). Per chi lavora nel mondo dello spettacolo essere ignorati è un guaio ben più grande; la cancel culture funziona soprattutto con utenti normali, che alle spalle non hanno entourage con cui decidere quali strategie comunicative intraprendere.

6 – Caso Renatino

Si inserisce nel filone delle shitstorm che hanno come tema centrale il cibo e/o i brand di cibo. Sono piuttosto ricorrenti e particolarmente intense: la “ricetta della carbonara” in tal senso ha fatto accademia. Qui il trigger “cibo” si salda con la causa dei “lavoratori sfruttati” (di cui il Renatino che compare nello spot si fa simbolo), gli utenti che accusano i pubblicitari di epic fail e di solito ne chiedono in licenziamento (ma non si parlava di diritti dei lavoratori?) e il nome di un regista famoso: gli ingredienti per una indignazione online secondo tradizione.

5 – “Detto Fatto” Gate

Di fine 2020, ma è un esempio da manuale di shitstorm dove il casus belli è il corpo femminile, contro una visione stereotipata e sessista della donna ma poi ad essere prese di mira sono proprio le donne coinvolte. Emily Angelillo, la ballerina e pole dancer che si esibisce nel frammento video che poi è diventato virale, e la conduttrice del programma “Detto Fatto” Bianca Guaccero, sono state soggette ad una vera e propria gogna pubblica, che di solito viene giustificata da chi ne prende parte con l’adagio “se la sono cercata”. Il programma è stato effettivamente sospeso: rimosso il trigger, rimosso il trauma. Poi è tornato in onda con la nuova stagione televisiva, dando nuovi spunti al dibattito “ma questa cancel culture esiste o no?”.

4 – Caso La Molisana

Shitstorm che ha inaugurato il 2021 e che ha avuto molta risonanza, anche perché in coincidenza con il periodo natalizio. Non è un caso che avvengano in prossimità di festività, ponti e weekend: il tempo libero a disposizione gioca un ruolo sulla predisposizione dell’utente a partecipare all’indignashow. Se avessimo un database che incrocia shitstorm e tempo meteorologico magari potremmo scoprire che avvengono nelle giornate molto piovose. Come per il Caso Renatino, anche qui c’è di mezzo il cibo e un brand popolare; la causa però non è quella contro lo sfruttamento dei lavoratori ma la lotta al fascismo. Nello specifico, non è stato apprezzato l’uso dell’aggettivo “littorio” usato per descrivere il sapore delle “Abissine rigate”. Probabilmente, c’è ancora gente lì fuori convinta che il fascismo usi nuovi e inconsueti strumenti di propaganda come il retro di un pacco di pasta. I più alla fine hanno convenuto che, effettivamente, il Pastificio “La Molisana” non era malintenzionato, dirottando l’indignazione con richiesta di licenziamento verso l’intero reparto marketing, reo di epic fail. Carcare di far capire l’illogicità delle shitstorm quando gli utenti sono sotto l’effetto dei trigger è del tutto inutile, motivo per cui i brand farebbero meglio a scusarsi non nell’immediato ma qualche settimana dopo e senza scendere troppo nei dettagli: “scusate se vi abbiamo triggerato ma non era nostra intenzione”.

3 – La Spigolatrice di Sapri

Classico esempio di shitstorm dove il casus belli è il corpo femminile, contro una visione stereotipata e sessista della donna (vi ricorda qualcosa?), solo che in questo caso la donna in questione è una statua. Statue che a loro volta, essendo altamente simboliche e quindi fraintendibili, nonché plasmate secondo il gusto dell’artista, offrono un layer perfetto su cui imbastire un drama social (e sociale) della durata di 48 ore. Un’ultima considerazione da fare: il culo triggera.

2 – Barbero “No green pass” + “Foibe” + “Differenze strutturali”

Alessandro Barbero fa parte di quella categoria di personaggi che, a loro insaputa, vengono eletti eroi dai social media nonché materiale per meme di successo. Categoria in cui rientrano, ad esempio, anche Orietta Berti e Alberto Angela: sono capaci di generare una quantità impressionante di engagement con sentiment squisitamente positivo. Ma chi polarizza in positivo, polarizzerà anche in negativo. Basta solo trovare la combinazione giusta, il momento giusto, il frammento di video o di dichiarazione rilanciata da qualcuno con abbastanza follower, che invita all’indignazione. In “Barbero e le differenze strutturali”, “Barbero e le foibe”, “Barbero e il no al green pass” si capisce come cambiando i trigger, il risultato non cambia.

1 – Zerocalcare e la romanità

Di nuovo: cultura alta contro cultura bassa, Biella contro Zerocalcare, i romani contro tutti, un meme che vorrebbe essere dichiarazione d’intenti (“A me non me ne frega un cazzo, annamo a pijà un gelato?”) ma è smentito dal fatto che tutti per almeno una settimana sono rimasti davanti ai loro schermi a dibattere, indignarsi, reagire a reazioni nate da altre reazioni su una serie andata in onda su Netflix, e quindi con una audience molto ampia che solo la TV, anche se in streaming, sa garantire. Estetica di una generazione che si piange addosso e del tempo perso sui social a dibattere della bontà dei propri consumi culturali.

Premio speciale della critica – Fedez al Concertone

Fuori concorso e premio speciale della critica: Fedez al Concerto del Primo Maggio è la shitstorm con più citazioni ed engagement dell’anno. Il tweet di Fedez sul tema è quello che ha ricevuto più like e RT in Italia, così come il video che aveva pubblicato su Instagram aveva subito raggiunto 15 milioni di visualizzazioni. Un hype notevole che però poi - come si dice nelle slide di marketing, - non ha convertito cioè non si è tradotto in voti in Parlamento, per la causa di cui Fedez si è fatto ambassador, cioè il Ddl Zan. Rimarrà alla storia la rage reaction di Fedez al telefono con dirigenti Rai, con presunto tentativo di censura. Si capisce che la sua è missione e vocazione, anche se non ha un vero talento naturale come quello di Chiara Ferragni nel polarizzare le community. Rimane un indignashow da manuale: lotta all’omofobia, Influencer contro Rai, logiche novecentesche contro algoritmo, un palcoscenico che questa volta non è solo virtuale ma anche reale, cioè quello del Primo Maggio, storicamente occupato dalla lotta di classe e adesso dall’autore di “Comunisti col Rolex”.