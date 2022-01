Che cos’è il Web3 e a che cosa ci servirà

Dal punto di vista del gergo tecnologico, il 2021 è stato particolarmente ricco di neologismi: dalla DeFi (finanza decentralizzata basata su blockchain) alla GameFi (che permette di guadagnare tramite i videogiochi); dall’esplosione degli Nft fino alle fantascientifiche promesse del metaverso. Finanza, arte, lavoro, divertimento: nel secondo anno segnato dal coronavirus, il settore dell’innovazione digitale ha mostrato (non casualmente) la volontà di trasferire online una parte sempre più consistente delle nostre vite.

Nelle ultime settimane, però, un’ulteriore etichetta tecnologica ha iniziato a circolare con insistenza: Web3, la terza incarnazione della Rete, che sfruttando la blockchain promette di decentralizzare il mondo online, sottrarre potere ai colossi della Silicon Valley e anche creare un nuovo ecosistema economico dal quale tutti potranno guadagnare.

Dal Web al Web3

Prima di analizzare pro e contro di questa potenziale nuova incarnazione del Web, che esiste al momento solo in forma embrionale, può però essere utile ripassare gli aspetti fondamentali delle due precedenti ed esistenti versioni della Rete. Il Web1 è quello che si è diffuso a partire dagli anni ’90, caratterizzato soprattutto dalle pagine online dei vari siti aziendali, d’informazione, amatoriali o altro. In questa fase, gli utenti avevano scarse possibilità di interagire tra loro e con i contenuti.

È stato il Web2 (all’epoca chiamato Web 2.0) a colmare questa lacuna. Con il debutto di Wikipedia nel 2001 e delle prime piattaforme di blog (come Blogger o l’italiana Splinder), per tutti gli utilizzatori del Web è diventato più facile comunicare, creare contenuti e avere una parte attiva nella Rete. Questo aspetto ha fatto un ulteriore balzo in avanti con la nascita dei social network, che si basano interamente sui contenuti generati dagli utenti. Un effetto collaterale della diffusione di piattaforme come Facebook e Twitter, però, è di avere consegnato una gran parte della Rete nelle mani di pochissimi colossi, centralizzando una realtà che nelle incarnazioni precedenti era molto più distribuita.

Che cosa cambia con la terza Rete

È proprio questo l’obiettivo del Web3: decentralizzare nuovamente la Rete e creare un’economia digitale diffusa, basata non più sulla pubblicità o sugli abbonamenti, bensì sulla partecipazione. Tutto ciò, con il contributo fondamentale della blockchain e delle criptovalute. Un esempio pratico può chiarire il quadro: Filecoin è una sorta di Dropbox della blockchain, che permette a tutti di salvare contenuti nel cloud. Il cloud di Filecoin non ha però sede nei data center di proprietà di qualche colosso del settore, ma negli hard disk di tutti i computer collegati a questa blockchain.

Invece di affidarsi a un’azienda privata per salvare le proprie fotografie, si può sfruttare la memoria libera delle migliaia di computer collegati alla blockchain di Filecoin, tramite la quale è sempre possibile controllare su quali hard disk sono salvati i nostri dati, monitorare gli spostamenti e reclamare automaticamente tutto ciò che ci appartiene (ulteriori dettagli sono qui). Chi affitta lo spazio presente sull’hard disk del proprio computer tramite Filecoin ottiene in cambio una quantità proporzionale della criptovaluta collegata, chiamata Fil, che può poi essere venduta sulle tradizionali piattaforme di compravendita di criptovalute. Un altro aspetto cruciale di alcune realtà del Web3 è di offrire agli utenti il diritto di voto relativamente alle decisioni che riguardano la gestione della piattaforma stessa, solitamente con un peso proporzionale all’attività svolta o alle criptovalute possedute.

Un esempio di governance decentralizzata è quella sperimentata da una realtà importante come Reddit. Come spiegato su Slate, “Reddit sta iniziando a farsi largo nel Web3 immaginando come utilizzare le criptovalute per consentire agli iscritti di possedere porzioni delle comunità cui partecipano sul sito. L’idea è che gli utenti useranno delle monete chiamate Community Points, guadagnate in base al numero dei post pubblicati e in base a quanti voti positivi o negativi riceveranno. Queste monete offriranno un proporzionale diritto di voto, consentendo a chi pubblica più contributi di valore di avere voce in capitolo sulla gestione della comunità”.

Il segreto è nella decentralizzazione

Ci sono poi piattaforme che distribuiscono il potere di calcolo (come Golem), altre che consentono a chiunque di creare scommesse garantite tramite blockchain (è il caso di Augur), mentre progetti ambiziosi come BlueSky (supportato da Twitter) stanno lavorando per creare social network decentralizzati. Altre realtà sono invece alla base di queste piattaforme e si occupano di offrire l’infrastruttura necessaria (la più nota è Ethereum). Da un punto di vista più tecnico, si legge su OneZero, le piattaforme Web3 sono “network costruiti su Internet che usano meccanismi di consenso come la blockchain e permettono di impiegare le criptovalute per incentivare la collaborazione di tutti i membri del network”. In gergo, questo tipo di realtà sono chiamate Dao, sigla che sta per Decentralized autonomous organizations.

Da un certo punto di vista, il Web3 esiste già. Tutti i progetti citati sono però separati tra loro, ancora sperimentali e soprattutto non fanno parte di un ecosistema complessivo e (come si dice in gergo) interoperabile. Inoltre, queste piattaforme sono complesse da utilizzare per i non addetti ai lavori. In prospettiva, però, il Web3 dovrebbe permettere agli utenti di muoversi agevolmente, tramite browser, da una piattaforma all’altra. Per esempio, nel prossimo futuro dovrei poter facilmente affittare lo spazio libero del mio hard disk su Filecoin e convertire le criptovalute così ottenute per partecipare a una scommessa su Augur, oppure prestarle, in cambio di un piccolo interesse, su una piattaforma di DeFi.

Alcuni browser, come Brave oppure Opera, sembrano andare proprio in questa direzione. Il primo, ideato dal cofondatore di Mozilla, Brendan Eich, già oggi utilizza la criptovaluta Bat per sostituire la tradizionale pubblicità. Chi usa Brave ha infatti 3 possibilità: mantenere la pubblicità così com’è adesso, rimpiazzare la pubblicità tradizionale con quella selezionata da Brave (che ricompenserà sia i siti che la ospitano sia chi decide di vederla) oppure usare i Bat (magari guadagnati grazie alla seconda opzione) per pagare una quota mensile ai siti preferiti e poterli visualizzare in una forma completamente priva di banner. Opera, invece, integra già oggi un portafogli per conservare le criptovalute e ha recentemente annunciato una partnership con Solana, fra le più importanti realtà del settore attiva anche nel campo degli Nft.

Il futuro della Rete del futuro

Tutto ciò significa che nei prossimi anni il Web3 prenderà il sopravvento sull’attuale incarnazione della Rete? Molto probabilmente no. Per quanto sia affascinante immaginare una Rete in cui la governance delle piattaforme è decisa in maniera comunitaria e in cui tutti gli utenti che ne prendono parte hanno vantaggi economici, difficilmente la gran parte degli utilizzatori di Internet sarà interessata a collaborare allo sviluppo di questo ecosistema.

La centralizzazione della Rete come la conosciamo oggi ha grossi vantaggi: non richiede alcun tipo di impegno e responsabilità, è più facile da utilizzare, delega tutte le decisioni ai proprietari e non prevede la necessità di esporsi a livello economico. Ciò che a una nicchia di cripto-entusiasti, difensori della privacy e sostenitori della decentralizzazione potrebbero sembrare vantaggi irrinunciabili, alla maggior parte degli utenti appaiono probabilmente come seccature che rendono più difficile e complesso utilizzare Internet.

Il fatto che le applicazioni decentralizzate non siano (probabilmente) destinate a sostituire i tradizionali servizi online non significa però che non abbiano un futuro. Da un certo punto di vista, le piattaforme del Web3 potrebbero rappresentare le cooperative del mondo online: un’alternativa improntata a una maggiore partecipazione che si affianca, senza prenderne il posto, alle aziende tradizionali.

Da Dorsey a Musk, le voci contrarie

Non tutti sono però convinti delle potenzialità di questa prossima incarnazione di internet: Elon Musk è da qualche tempo impegnato in una campagna di ridicolizzazione del Web3, che ha definito un inutile “parolone del marketing”. Un’altra voce sorprendentemente critica è quella di un grande sostenitore delle criptovalute e della decentralizzazione come Jack Dorsey (fondatore di Twitter e della società di fintech Block, prima nota come Square), che ha sottolineato come gli investimenti in questo mondo da parte di finanziatori del calibro di Andreessen-Horowitz ne comprometteranno inevitabilmente la decentralizzazione. Una critica simile è giunta anche da Evgenij Morozov, sociologo e grande esperto di mondo digitale.

È ancora troppo presto per fare bilanci, ma in un mondo digitale in cui le tecnologie basate sulla blockchain, come i già citati Nft o la DeFi, continuano ad aumentare (nonostante il grande scetticismo che le circonda), l’integrazione nel Web dell’economia basata su criptovalute non sembra un’ipotesi così peregrina. E questo vale a maggior ragione se davvero la blockchain giocherà un ruolo importante anche nel metaverso: permettendo non solo di acquistare gli accessori con cui personalizzare gli avatar, ma anche di trasportarli da un ambiente virtuale all’altro (per esempio, dal metaverso di Facebook a quello di Tinder).

A questo punto, resta soprattutto un’incognita da sciogliere: questo 2021 verrà ricordato come l’anno in cui si sono poste le basi per il futuro di Internet o in cui invece sono state diffuse promesse tecnologiche tanto roboanti quanto prive di sostanza? Ai posteri l’ardua sentenza, come si dice.