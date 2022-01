Come è andato Twitch nel 2021, in Italia e nel mondo

Nel secondo anno di pandemia, una delle piattaforme che ha senza dubbio beneficiato della situazione è stata Twitch, il servizio di streaming dedicato ai videogiochi e alle chiacchiere in diretta è stato una delle grandi scoperte per tantissime persone attratte sia dalle celebrità che hanno iniziato a usarlo sia dalle prospettive di creare una propria comunità di spettatori.

Secondo Rainmaker, un servizio di analisi social, Twitch ha fatto registrare circa 24 miliardi di ore di visualizzazione, con un aumento di circa il 45% rispetto al 2020. Di queste ore, 5,3 miliardi sono dedicate solo ai videogiochi, con 3 in grado di superare il miliardo di ore ciascuno. In testa troviamo Grand Theft Auto V, con 2,1 miliardi di ore. Il dettaglio interessante è che in molti casi viene usato a metà tra il gioco di ruolo e la serie tv, con tantissimi giocatori che recitano una parte in lunghe e articolate narrazioni, un fenomeno che, con buona pace degli entusiasti del metaverso, esiste da anni. Al secondo posto c’è League of Legends, storico videogioco che quest’anno ha vissuto un ulteriore incremento di visibilità grazie alla serie tv Arcane: per lui, 1,8 miliardi di ore. Al terzo posto c’è Fortnite, con un circa un miliardo di ore di visualizzazione, alla faccia di chi lo considerava un fenomeno passeggero.

ZanoXVII, il secondo streamer di Fifa più guardato a livello mondiale

La situazione nel nostro Paese

E l’Italia? Anche da noi Twitch è cresciuto di importanza, anche come piattaforma di dibattito e scambio di idee. A marzo di quest’anno, la ministra Fabiana Dadone ha aperto un canale per confrontarsi con personaggi come Riccardo Reynor Romiti, Giorgio Power Calandrelli (che guida la classifica degli streamer con più follower) e Paolo Cannone Marcucci. Un segnale importante, anche se non ha poi avuto gli sviluppi auspicabili. Twitch è stato anche fra gli spazi in cui si è commentato Sanremo, con tanto di pre-show sul canale di Amazon Music condotto da Manuelito, giudice di X Factor, e da Kurolily, fra i volti femminili più apprezzati di tutta Twitch Italia. Anche lo sport ha avuto parecchio spazio, tra il commento degli Europei della Gialappa’s Band e lo sbarco di Bobo Vieri e altri calciatori, che hanno spostato online e rinverdito le classiche trasmissioni e dibattiti sportivi.

Per il 2021 il record di spettatori spetta a ZanoXVII, il secondo streamer più guardato di Fifa a livello mondiale, che ha battuto il record italiano di spettatori durante una live, con 159.171 persone collegate durante uno stream di annuncio della squadra dell’anno di Fifa 21. ZanoXVII è anche al terzo posto della classifica dei più seguiti, che vede in testa Calandrelli (con 1.755.614 follower), seguito da Il Masseo, Zano XVII, The Real Marzaa e Matteo Hs.

Insomma, Twitch sembra aver capitalizzato sui successi dell’anno precedente e, vista la situazione globale, c’è da aspettarsi un’ulteriore crescita nel 2022, considerando che per molti ha già sostituito quasi del tutto la televisione: anche se i dati italiani non sono ancora stratosferici, il numero di utenti e creator cresce ogni giorno, attirati anche dalle possibilità di guadagno per quei pochi che riescono a emergere.

Nel frattempo, Twitch sta continuando a cercare di rendere la piattaforma più sicura, sia dagli attacchi informatici sia nei contenuti, visto che in questi mesi non sono mancate situazioni spinose, che vanno dall’aumento di contenuti pensati per un pubblico più adulto, alle live fatte per stuzzicare le comunità più tossiche, passando per veri e propri raid per insultare o infastidire altri streamer, soprattutto donne. Tutti elementi che Twitch dovrà cercare di abbandonare in futuro, anche solo per attirare investitori interessati a quel pubblico che non guarda più la televisione.