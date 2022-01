L'auto protagonista al Consumer Electronics Show

La pandemia ha sconvolto anche il Consumer Electronics Show che, pure fin dall'inizio era previsto come una manifestazione mista, in presenza e digitale. Tra appuntamenti saltati e defezioni annunciate, l'edizione di quest'anno è così un doppio salto mortale, che assume valore simbolico perché, proprio nel momento in cui a Las Vegas vengono presentate novità che rivoluzioneranno la mobilità, è la stessa mobilità a essere bloccata. Paradossi o no, gli annunci sono comunque tanti, e riguardano ogni singola sfaccettatura del settore. Ecco i più importanti, posto che altri seguiranno nei prossimi giorni: la più grande fiera dell'elettronica al mondo, si apre ufficialmente il 5 gennaio e prosegue fino al 7 (e non fino all'8 com pre previsto).

Il furgone da consegna senza cabina (Udelv)

Più che un'auto questo è un robot: il veicolo di consegna elettrico Udelv battezzato Transporter non ha proprio la cabina di guida. Un mezzo a guida autonoma estremo che aiuterà a risolvere due sfide: la carenza di conducenti e l'elettrificazione della flotta. Il Transporter senza cabina ha infatti un sistema di guida autonoma Mobileye Drive ed ha integrato il Road Experience Management di Mobileye, una mappa del mondo in crowdsourcing e continuamente aggiornata che digitalizza ciò di cui i veicoli autonomi hanno bisogno per navigare.

Il Transporter è dotato di uno spazio di carico brevettato sicuro, automatizzato, sostituibile a caldo e modulare. È progettato specificamente per la consegna autonoma e può trasportare fino a 900 kg di carico e effettuare fino a 80 fermate per corsa. E può consegnare di tutto, da beni di consumo, pacchetti di e-commerce e generi alimentari a ricambi auto, elettronica e forniture mediche per applicazioni B2B e B2C.

Tutte le novità di mobilità del Consumer Electronic Show

L’uomo al centro (Bmw)

È lo stesso Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw e responsabile Customer, Brands and Sales a spiegare che la massima espressione di guida si deve sposare con la perfetta esperienza digitale. E’ questo il settore in cui la casa tedesca sta lavorando di più e non a caso Bmw presenta al Ces le innovazioni digitali da oggi al lontano futuro, tutte focalizzate sulle interazioni digitali incentrate sull'essere umano. Gli highlight includono: la prima mondiale della iX M60, collaborazioni con artisti di fama mondiale, la prima dimostrazione in assoluto di una tecnologia che cambia la colorazione esterna di un veicolo e l’intrattenimento in auto del futuro.

Robotica e metaverso (Hyundai)

La visione del futuro su robotica e metaverso per la Hyundai si concretizza con il concetto "Expanding Human Reach", un ecosistema della mobilità anticipato dal concept “mobility of Things (MoT)” che consente il movimento autonomo di oggetti tradizionalmente inanimati attraverso la tecnologia robotica. Ma non è tutto: Hyundai crede fermamente nell'obiettivo di soddisfare l'aspirazione dell'umanità a una libertà di movimento illimitata, con i robot che collegano il mondo reale e il metaverso. Qui il concetto si fa complicato e a precise domande i manager della casa coreana spiegano che la robotica completerà il metaverso, come un medium che collega il mondo virtuale con la realtà. E come se non bastasse, Hyundai si sbilancia perfino nell’affermare che questa tecnologia “supererà le limitazioni fisiche del movimento per quanto riguarda il tempo e lo spazio”. Vedremo. Di certo gli stand del Ces sono pieni di oggetti robotici, tra cui Spot e Atlas della Boston Dynamics e il Mobile Eccentric Droid (MobEd).

Quest’ultimo ha quattro ruote che si muovono in modo indipendente con una "carrozzeria" bassa e piatta con una sospensione indipendente che permette una postura ottimale del corpo e un movimento stabile anche su strade inclinate e irregolari.

Dotato di tecnologie innovative, tra cui un'avanzata trasmissione 'Eccentric Wheel' e sistemi high-tech di sterzo, frenata e controllo dell'altitudine, MobEd ha una disposizione "intelligente" di ogni ruota con un sistema di controllo individuale della potenza e dello sterzo: questo per consentire la rotazione sul posto del veicolo.

MobEd misura 67 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza, 33 cm di altezza e pesa 50 kg. Il passo (la distanza fra le ruote anteriori e quelle posteriori) si espande fino a 65 cm per una stabilità ottimale nella guida ad alta velocità e poi scende a 45 cm per manovre a bassa velocità in ambienti più complessi. La velocità massima è di 30 km/h e consente circa quattro ore di guida con una sola carica con una capacità della batteria di 2 kWh.

Sensori per guida autonoma microscopici (Marelli)

Nuovi e piccolissimi sensori per sistemi avanzati di assistenza alla guida (Advanced Driver Assistance Systems – Adas) e guida autonoma: sono questi i protagonisti dello stand Marelli al Ces. Un’anteprima mondiale resa possibile dal fatto che Marelli ha collaborato con Xenomatix, fornitore di moduli Lidar (gli “occhi” dei sistemi a guida autonoma) allo stato solido, per lo sviluppo di sensori affidabili e flessibili di dimensioni ridotte, tra i più piccoli al mondo, rendendoli altamente riutilizzabili e facili da integrare.

Non solo: è stato anche presentato un radar 4D a 77 GHz e 79 GHz per rilevare oggetti fino a 150-250 metri di distanza. Un altro record, lanciato in compagnia del nuovo Cockpit Domain Controller per supportare l’evoluzione dell’architettura elettronica del veicolo. L’ampio display flessibile Dyna-View da 24” gestisce in pratica due sistemi operativi e fino a quattro schermi. E poi una piccola meraviglia: una nuova gamma di materiali traslucidi e decorativi, tra cui similpelle, “Piano Black” (extra lucido) e materiali metallici, in grado di mostrare indicatori e avvisi agli occupanti del veicolo.

Auto elettriche di ogni tipo (Stellantis)

“L'elettrificazione avanzata, la tecnologia all'interno dell'abitacolo, l'autonomia e la connettività rappresentano esempi tangibili della nostra transizione verso una mobilità tecnologica sostenibile”: così a Stellantis sintetizzano la loro partecipazione al Ces. E per questo espongono una sfilza quasi incredibile di modelli: la Citroen Ami urban, la Citroen future mobility Concept, la Jeep Grand Cherokee 4xe dotata del sistema tecnologico di bordo U-Connect 5, la DS Automobiles Formula E race car, il concept Chrysler Airflow e l’immancabile Nuova Fiat 500 elettrica, simbolo stesso del brand torinese.

E si è scelto di portare qui proprio le auto per una ragione precisa: "I veicoli – spiega infatti Carlos Tavares, Ceo di Stellantis - costituiscono parte integrante della vita digitale delle persone e il futuro della mobilità è alimentato dalla tecnologia. L'elettrificazione, con i nostri 30 modelli elettrificati a disposizione inclusi i furgoni a celle a combustibile, la connettività e l'autonomia, sono tutti componenti essenziali di quel futuro e non potrebbero esistere l’uno senza l’altro. La nostra creatività, l'ingegneria e le partnership innovative stanno accelerando la spinta a sviluppare una mobilità migliore e più sostenibile per i nostri clienti."

Certo, non mancherà il Citroën Skate mobility Concept, un robot per il trasporto autonomo ed elettrico che si muove nelle città, abbinato a Pods per offrire una mobilità urbana fluida, condivisa e inventiva, ma sono le auto le vere protagoniste. D’altra parte non va dimenticato che a luglio, Stellantis ha annunciato oltre 30 miliardi di euro di investimenti nell'elettrificazione e nel software fino al 2025 per realizzare la sua ambiziosa trasformazione.

Anche i camion diventano elettrici (Fpt Industrial)

I più non sanno nemmeno cosa sia ma Fpt Industrial è il principale costruttore mondiale di propulsori industriali a basso impatto ambientale. Ed è proprio quest’azienda che al padiglione numero 9643 North Hall propone quattro “Innovation Areas”. In ciascuna di queste quattro aree dedicate all’innovazione vengono presentate soluzioni tecnologicamente avanzate per una transizione energetica sostenibile nei diversi segmenti di business dell’azienda: sistemi di propulsione e motori per applicazioni on-road, off-road, marine e di power generation.

Protagonista indiscusso dell’Innovation Area per le applicazioni on-road è l’assale elettrico per autoarticolati pesanti 4x2 / 6x2 con massa totale a terra di 44 tonnellate. Roba grossa. Garantendo prestazioni elevate (840 kW) e un’efficienza straordinaria, l’assale elettrico per veicoli commerciali pesanti è stato sviluppato dalla joint-venture di Nikola, Iveco e Ftp Industrial per il Nikola Tre Bev, i cui primi esemplari saranno consegnati negli Usa nel 2022. Nell’Innovation Area dell’on-road saranno inoltre presentate soluzioni per la trasmissione elettrica e l’accumulo di energia, a riprova dell’impegno di Fpt Industrial nel settore delle tecnologie di propulsione del futuro.

Non solo: all’Innovation Area per le applicazioni off-road c’è anche spazio per il motore F28 Natural Gas e il suo impiego sul primo trattore per vigneto alimentato a biometano. D’altra parte svolgere un ruolo preminente nel processo di decabornizzazione dell’agricoltura attraverso il biometano è il manifesto dell’Innovation Area con una prima mondiale assoluta: il “genset multimodale ibrido” interamente sviluppato da Fpt Industrial. Ossia un concept basato sul primo motore a metano a bassa pressione e a velocità variabile per la power generation, alimentato con il biometano ottenuto dalla digestione anaerobica dei liquami e dei rifiuti agricoli. L’obiettivo è creare un’economia circolare sostenibile in grado di raggiungere lo zero netto di emissioni di carbonio per consentire agli agricoltori di ottenere l’indipendenza energetica dai combustibili fossili e di generare ulteriori flussi di reddito dalla vendita delle eccedenze di biometano.

Hackathon virtuale mondiale (Zf)

Un premio di 10.000 dollari per l’idea più promettente in termini di implementazione, modello di business e supporto alla vendita del prodotto sul mercato: così la tedesca Zf (azienda specializzata in componentistica) invita a partecipare allo Zf Open Source mobility Hackathon 2022, l’evento virtuale mondiale organizzato dal 5 al 7 gennaio 2022 durante il Consumer Electronics Show riservato a singoli partecipanti, team e startup. Zf è infatti alla ricerca di chiunque, in sole 48 ore, riesca a progettate una soluzione open source per la mobilità del futuro. I partecipanti possono essere studenti, appassionati o professionisti. Cinque i cinque diversi ambiti della sfida.

Open Source e hardware - La mobilità necessita di hardware e software associato. Potrebbe esserci un nuovo modo di utilizzare l’open source in questo ambito? Open source e sicurezza in auto - E la sicurezza necessaria per la nostra mobilità futura? Le auto a guida autonoma sono abbastanza sicure o abbiamo bisogno di nuove architetture o applicazioni per evitare guasti? Piattaforma dati open source - Una mobilità di nuova generazione produrrà grandi quantità di dati. Come possiamo utilizzare questi dati per fornire soluzioni di mobilità migliori? Open source per reti di mobilità urbana intermodale - Nella nuova mobilità, ogni veicolo sarà connesso a reti di mobilità. Ma come avviene lo scambio dei dati e come possiamo assicurare che tutti i fornitori di mobilità si capiscano?

Se avete idee fatevi sotto.

La bicicletta digitale (Bosch)

In un’epoca dominata dalle e-bike perfino la Bosch, la più grande azienda al mondo di componentistica auto, non si sottrae a questa nuova tendenza. E al Ces mostra con orgoglio la soluzione smart connected biking della divisione Bosch eBike Systems che ha appena ricevuto il “Ces 2022 Innovation Awards Honoree” nella categoria "Vehicle Intelligence & Transportation", premio assegnato dalla Consumer Technology Association. Il motivo sta nel fatto che la nuova generazione di sistemi di Bosch eBike Systems unisce l'esperienza fisica di guidare una e-bike con l'esperienza digitale fornita dalla connettività e da un'app. Questo sistema intelligente comprende la nuova app eBike Flow, un'interfaccia utente a Led, un display a colori, una batteria ricaricabile e una drive unit. Gli aggiornamenti over-the-air permettono un costante miglioramento dei servizi. L'app eBike Flow apre una serie di nuove funzionalità digitali per le e-bike, come il monitoraggio automatico delle attività e le modalità di guida personalizzate.

Detto questo, la Bosch non dimentica di certo le show car: la mobilità del futuro sarà autonoma, connessa, elettrificata e personalizzata. In futuro, sempre più veicoli saranno alimentati elettricamente. Saranno sempre più connessi con altri utenti della strada e l'ambiente circostante e offriranno servizi personalizzati basati su cloud, come avvisi di guida contromano o aggiornamenti delle condizioni stradali. Così la concept car esposta al Ces mostra l'esperienza di Bosch nelle soluzioni tecnologiche e un ampio know-how nel software e nell'hardware. Per esempio, Bosch sta sviluppando computer centrali per l'architettura elettronica del futuro. Queste centraline saranno utilizzate per la guida assistita e autonoma, le funzioni di guida evolute, nonché quelle multimediali. Gli aggiornamenti over-the-air manterranno costantemente aggiornate le funzioni delle auto. Da segnalare anche la presentazione degli “Advanced Driving Module”, ossia componenti pre-integrati per auto elettriche che riducono la complessità nello sviluppo di auto elettriche e quindi aumentano l'efficienza per le case automobilistiche. L'Adm combina i singoli sistemi di powertrain, freno e sterzo in una rete armonizzata che i produttori possono integrare nel veicolo in modo più rapido ed economico. Inoltre, interfacce semplificate e un'architettura software uniforme garantiscono una comunicazione ottimizzata tra i componenti e costituiscono la base per nuove funzionalità.

Sicurezza stradale (Bosch)

Uno dei punti forti di Bosch è sempre la ricerca sul fronte della sicurezza stradale. Così al Ces il colosso tedesco presente tre importanti innovazioni. A partire dal “Virtual visor”, l'aletta parasole digitale trasparente. Sembra una banalità ma non lo è perché le alette parasole convenzionali proteggono i conducenti dalla luce abbagliante. Tuttavia, spesso ostruiscono gran parte del campo visivo. Bosch risolve questo problema con un nuovo display Lcd trasparente. Il visore virtuale è collegato alla telecamera di monitoraggio interna, che rileva la posizione degli occhi del conducente. Utilizzando algoritmi intelligenti basati sull'intelligenza artificiale, l'aletta parasole virtuale valuta queste informazioni e oscura solo l'area del display dove il sole o altre fonti di luce accecherebbero il guidatore. Il resto rimane trasparente lasciando libera la visuale della strada.

La seconda idea è il Technician Process Assistant, un tuttofare digitale: l'assistente di processo tecnico fa parte di un ecosistema post-vendita connesso in cui persone e macchine si scambiano dati secondo necessità per riparare e mantenere in modo efficiente i veicoli. Il sistema, in continuo apprendimento ed evoluzione, è una soluzione vivavoce e indipendente dalla piattaforma che funziona con tablet, Pc e dispositivi indossabili. Con l'aiuto dell'IA, inoltre, è stata creata una base di conoscenze utilizzando informazioni di servizio tradizionali. Se sono necessarie ulteriori competenze è possibile stabilire una connessione tra un esperto e gli "occhi e le orecchie" del tecnico che lavora sul veicolo. Ciò contribuisce a migliorare la precisione e l'efficienza durante la manutenzione e la riparazione dei veicoli, oggi sempre più complessi.

Infine al Ces Bosch presenta anche videocamere intelligenti per una maggiore sicurezza stradale: grazie a un nuovo software di analisi video deep-learning le nuove telecamere Inteox, con classificazione degli oggetti, possono essere utilizzate per il monitoraggio del traffico. Sono in grado di riconoscere più velocemente i dettagli precisi dei veicoli anche nel traffico intenso. L'intelligenza artificiale aiuta a riconoscere situazioni impreviste, indesiderate o future in modo più rapido, intuitivo e affidabile.