Quindici anni di iPhone, il telefono che ha cambiato il mondo

“Apple - osservò Steve Jobs al lancio dell’iPhone il 9 gennaio 2007 - è stata molto fortunata. Nel 1984 abbiamo presentato il Macintosh, che non ha cambiato solo Apple, ma l’intera industria dei computer. Nel 2001 abbiamo lanciato l’iPod, che che non ha cambiato solo il modo in cui ascoltiamo la musica, ma ha trasformato l’intera industria musicale (...). E ora reinventiamo il telefono”. Lo smartphone di Apple arrivò nei negozi quasi sei mesi dopo, il 29 giugno: a distanza di quindici anni, è una delle poche invenzioni ad aver veramente cambiato il mondo, e non solo quello della telefonia.

Il discorso con cui Steve Jobs ha svelato il primo iPhone, parola per parola di Riccardo Luna 09 Gennaio 2022 Almanacco dell'Innovazione - 9 gennaio 2007di Riccardo Luna

Cambiamenti

“È un iPod con schermo grande, un telefono, un apparecchio che permette di comunicare via internet”, disse Steve Jobs al pubblico del MacWorld di San Francisco. L’eco mediatica fu enorme, ma non tutti i pareri furono unanimi: l’iPhone non era compatibile con il software Flash, la batteria non era rimovibile, non si potevano inviare e ricevere Mms, dissero gli scettici. Quanto poco contavano quelle obiezioni, e quanto è diverso oggi il mondo della tecnologia: a Cupertino contavano di vendere un milione di unità entro la fine del 2007; nemmeno dieci anni più tardi, nel luglio 2016, Tim Cook annunciava il miliardesimo iPhone venduto. A titolo di paragone, ci sono voluti 131 anni per avere un miliardo di auto, e 27 anni perché si arrivasse al miliardesimo computer. Oggi gli iPhone venduti sono oltre due miliardi, e oltre la metà sono in funzione. Così il successo dello smartphone Apple è ancora più sorprendente, considerato anche che non tutti seppero cogliere la portata rivoluzionaria dell’annuncio: il 2007 sembra davvero un’altra epoca, non tanto e non solo perché la tecnologia ha fatto enormi passi avanti, ma anche perché i protagonisti del mondo hi tech sono assai diversi.

Google è un gigante (grazie anche ad Android, che senza iPhone non sarebbe esistito), Nokia è scomparsa e ora ritorna tutta diversa, BlackBerry è solo un nome, Samsung domina il mercato, Samsung è al primo posto, mentre i produttori cinesi lottano per conquistare lo spazio lasciato libero da Huawei. E Microsoft, esclusa dal mercato degli smartphone, ha cambiato pelle e modello di business. Steve Ballmer, al tempo amministratore delegato dell’azienda di Seattle, commentò la novità con scetticismo: “Non c’è alcuna possibilità che l’iPhone abbia una quota di mercato rilevante”, disse. Pare che se ne sia pentito.

Cosa c'è dietro i tremila miliardi di Apple di Bruno Ruffilli 09 Gennaio 2022 L'analisidi Bruno Ruffilli

L'ecosistema

L’hardware, però, non era tutto, e in pieno spirito Apple lo smartphone della Mela era concepito come il centro di un ecosistema di software e servizi. Il primo iPhone non permetteva di installare vere app ed era legato a un solo operatore, AT&T: sbloccarlo era impresa non facile, perché si rischiava di renderlo inutilizzabile per sempre. Eppure in tanti ci provarono, e molti ci riuscirono, e riuscirono pure a installare altri programmi oltre quelli previsti da Apple. Jobs ebbe il merito di accorgersi presto di questa tendenza: formalmente la combattè con aggiornamenti e blocchi, ma in realtà, col modello successivo, la fece propria. Nacque l’App Store, e cominciò la vera rivoluzione delle app. Che oggi è una nuova economia, con colossi come Facebook, idee dirompenti come Airbnb e Uber, Pokémon Go, che ha portato la realtà aumentata al grande pubblico e mille altre applicazioni che verranno.

Con l’iPhone, disse ancora Jobs al lancio, Apple era cinque anni avanti a tutti gli altri. Ed è vero che lo smartphone della Mela all’inizio è stato senza concorrenti. Un successo costante, con vendite sempre in crescita, almeno fino al secondo trimestre del 2016, quando si è registrato il primo calo. Col tempo, Tim Cook ha saputo fare di un potenziale limite un punto di forza: se è vero che il fatturato di Apple dipende in larga parte dell’iPhone, è pure vero che sono sempre più numerosi i servizi legati all’iPhone. Così, se pure gli ultimi modelli non dovessero vendere secondo le aspettative, c’è comunque un flusso costante di entrate garantito da chi usa Apple Music, iCloud, App Store, Apple Tv e via dicendo. Ma invece l’iPhone vende benissimo, e se non fosse per la carenza di chip che affligge tutta l’industria elettronica venderebbe pure meglio: nel solo trimestre natalizio, stima Daniel Ives, analista di Wedbush sono state commercializzate a globalmente circa 40 milioni di unità, contro una domanda quantificabile in 52 milioni.

Dal metaverso al Melaverso: Apple prepara un visore per la realtà aumentata di Andrea Nepori 08 Dicembre 2021 Futurodi Andrea Nepori