Mi manda Italian Tech, il diritto a effettuare pagamenti elettronici

È un diritto di cittadini e imprese pagare elettronicamente - attraverso la piattaforma pagoPA - tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di somma dovuta alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche ad altri soggetti (come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL, le società a controllo pubblico e i gestori privati di servizi pubblici).



Grazie a pagoPA si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente (il comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri PSP come le agenzie della banca, i sistemi di home banking, app di pagamenti elettronici o gli uffici postali.



Per questo motivo, tutti gli avvisi di pagamento emessi dalle amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici devono recare l’indicazione di tutte le informazioni necessarie per poter pagare elettronicamente in modo semplice, anche attraverso un QR code.



Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato e affidabile.

Nei confronti di quali soggetti può essere esercitato il diritto?

Pubbliche amministrazioni (es. comuni, province, regioni, ministeri, asl, scuole, università, ordini professionali, autorità di sistema portuale, autorità amministrative indipendenti)

Gestori di servizi pubblici (es. società che gestiscono il trasporto pubblico locale, fornitore del servizio postale)

Società a controllo pubblico (es. società municipalizzate)

Cosa è possibile fare grazie alle istanze online e al domicilio digitale?

Effettuare qualsiasi tipo di pagamento a pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici

