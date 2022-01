La nuova vita della musica, ai tempi della pandemia e oltre

Il presente è il Bluetooth. E forse anche il futuro, a meno che Apple non ci voglia mettere lo zampino. Ma anche quello non sarebbe un problema. Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di Harman International, il marchio americano acquistato da Samsung nel 2017, che è dietro ad alcuni dei nomi più famosi dell’alta fedeltà e della riproduzione musicale (AKG, Arcam, Bang & Olufsen, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson, Revel e altri ancora), ha una prospettiva unica. La sua azienda sta andando bene, problemi non ce ne sono e anche la pandemia planetaria da un lato e la grande scarsità globale di chip dall'altra hanno creato immaginabili problemi ma anche possibilità impreviste. Due esempi? Le auto e le case: “Stiamo continuando a vendere moltissimo per migliorare l'ascolto della musica nelle case e nelle auto comprate di seconda mano - ci ha detto Rogers - Chi se lo sarebbe aspettato?”.

Nuove piattaforme

La carenza dei chip ha rallentato moltissimo la produzione di auto nuove, con il risultato che il mercato dell'usato è esploso in tutto il mondo: “E chi compra un'auto usata tiene da parte un piccolo budget per rifare l'impianto post-vendita, aggiungendo il Bluetooth, cambiando magari il sistema d'intrattenimento con uno più moderno e compatibile con gli smartphone di oggi”. Un mercato nel quale Harman sta investendo molto, assieme alla casa madre Samsung: al Ces di Las Vegas di quest'anno, che si è tenuto lo stesso anche se in versione molto ridotta a causa della pandemia, l'azienda ha presentato soluzioni per l’audio intelligente nel settore automotive oltre ai prodotti per la casa e gli ambienti esterni. Sono moltissime componenti che, di fatto, costituiscono le fondamenta per una piattaforma integrata. Anche se manca ancora qualcosa.

Questa delle piattaforme però è un'idea che stimola molto Harman, e Rogers ci ha anticipato un pezzetto di futuro: “Lo annunceremo più avanti nell'anno, ma stiamo lavorando a una soluzione software e hardware che integri tra loro i prodotti della famiglia Harman”. L'idea è permettere di passare facilmente dalla connessione delle cuffie dal telefono all'impianto di casa senza problemi. Viene in mente quello che fa Apple con apparecchi e chip dedicati, e l'obiettivo è evidente: creare una piattaforma integrata, che coinvolga ovviamente anche Samsung.

Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di Harman International

Sì, la pandemia è un buon affare

L'altro fronte è quello della casa. La pandemia, i lockdown, il lavoro remoto: tutto ha spinto le persone a passare più tempo in casa e “la conseguenza è stata che molti hanno cominciato a consumare più audio e video, ma hanno anche parlato di più, e quindi si sono presi il tempo per comprare impianti hi-fi, smart speaker, microfoni, cuffie di qualità, sistemi wireless”.

La pandemia, direttamente o indirettamente, si è confermata un buon affare per Harman: “Abbiamo 3 aree di business – ha spiegato Rogers – e quello che ha subìto il maggior rallentamento è stato quello per concerti e installazioni. Ma siamo sicuri che nel 2022 ripartirà anche questo settore e i grandi raduni torneranno. Intanto, siamo cresciuti in tutti gli altri settori, dal consumer all'home creator, che oggi è sempre più esigente in fatto di attrezzatura”.

Ma al Ces, Harman ha anche raccolto altri successi: una decina di premi per il design di apparecchi, come smart speaker, party box, amplificatori di alto livello, soundbar. Il risultato è frutto di un lavoro iniziato 7 anni fa: “Abbiamo creato il nostro team per il design – ha ricordato Rogers – che ha continuato a lavorare anche durante la pandemia, creando oltre 46 nuovi prodotti nello scorso anno. È un team autonomo da quello di Samsung, così come quello della ricerca e sviluppo. La nostra filosofia è collaborare con la casa madre, ovviamente, ma anche competere. Samsung aveva già comprato grandi aziende prima di noi, ma l'integrazione non aveva portato ai risultati sperati. Per questo hanno deciso di tenerci separati. Samsung crede fortemente nell'idea che ognuno deve reggersi sulle sue gambe e questo ci rende molto più performanti. E mi pare che i risultati si vedano”.

Il mercato di Harman International

I risultati si vedono soprattutto nei numeri: dal 2019, che fu già un anno record, Harman non ha rallentato. L'azienda cresce, la maggior parte dei suoi segmenti crescono, la maggior parte dei suoi mercati crescono. L'unica, notabile eccezione è la Cina, dove Harman cresceva in doppia cifra e dove adesso ha rallentato passando a una crescita in singola cifra: “Il mercato più grande è quello che copre Europa, Medio Oriente e Africa, con l'esclusione della Russia. Il secondo è l'America del Nord. L'Asia ha rallentato a causa della pandemia, soprattutto la Cina, che ha letteralmente chiuso intere città e moltissime fabbriche. Ma ci sono chiari segnali di una ripartenza anche là, e comunque il principale problema è un altro: la fortissima concorrenza con produttori locali che copiano sfacciatamente i nostri prodotti e quelli degli altri marchi stranieri”.

Il mercato di Harman è fatto di molti segmenti e molte aree, ma ce n'è una in particolare che ha cominciato a stupire. Dopo 10 anni di curva della crescita sostanzialmente piatta, con la pandemia ha ripreso a crescere il mercato dell'audio di lusso, in particolare il vertice del settore, cui Harman partecipa assieme a un pugno di altri produttori mondiali: “È cresciuto relativamente molto, accanto alla smart house, per la quale facciamo molta ricerca e sviluppo. Ma l'audio di lusso è un'altra cosa. Ci sono i giradischi che produciamo con il marchio Mark Levinson e che sono posizionati molto in alto sia come qualità sia come prezzo. È certamente un mercato fatto di nostalgia, ma anche di gusto, di ricerca della qualità non solo dell'ascolto, ma anche della sua esperienza e ritualità”.

Apple, amica e nemica

In conclusione del nostro incontro con Rogers, non poteva mancare una riflessione su Apple. L'azienda di Cupertino ha un ruolo centrale nel settore come piattaforma alternativa a quella Android e come fornitore di servizi di sempre maggiore successo come Musica e Apple Tv Plus, ma anche smart speaker, videoconferenze, audio. E da qualche tempo si dice che stia lavorando a una soluzione proprietaria alternativa al Bluetooth per le cuffie AirPods: “Se è vero, non ci sarà problema. Siamo sempre stati compatibili con tutto l'ecosistema Apple, anche se loro hanno l'abitudine di creare colli di bottiglia proprietari e costringere le terze parti a pagare la licenza per l'interconnettività”. Qualche esempio? “Lo spinotto Lightning e prima il connettore a 32 poli dell’iPod e dell'iPhone. Per costruire apparecchi compatibili, noi produttori dobbiamo pagare la certificazione, che è sostanzialmente una gabella sui nostri prodotti”.

Secondo Rogers, la possibilità che Apple dichiari guerra al Bluetooth c'è, ma non è probabile: “Il Bluetooth è cambiato negli anni. Oggi è diventato centrale per il nostro business come per quello di tutti, perché è molto migliorato. È aumentata la banda, il numero di apparecchi controllabili, la distanza utile, il consumo della batteria. Il wifi va bene, i cavi vanno bene, ma il Bluetooth va meglio di tutti. Se Apple vorrà fare qualcos'altro, ci adatteremo. Ma adesso pensiamo ai clienti, e il modo migliore per far sentire loro un buon audio e buona musica oggi è il Bluetooth”.