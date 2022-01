Da Kim Kardashian a Floyd Mayweather, le relazioni pericolose dei vip con le criptovalute

“A voi ragazzi interessano le criptovalute?”. Siamo a giugno dello scorso anno. Su uno dei profili Instagram più seguiti al mondo, quello di Kim Kardashian West, compare una storia particolare. All’interno, con un testo bianco su sfondo blu, la ex star dei reality invita i suoi 250 milioni di follower a scoprire il mondo di Ethereum Max, un token digitale che promette grandi guadagni in poco tempo. Charles Rendell, numero uno della Financial Conduct Authority britannica, la definisce “la promozione finanziaria con la audience più grande della storia”.

Lo stesso token viene promosso da altre due star statunitensi. Ethereum Max è tra gli sponsor del match tra il pugile Floyd Mayweather e lo YouTuber Logan Paul. Ed è anche oggetto di un tweet dell’ex campione Nba dei Boston Celtics Paul Pierce.

.@espn I don’t need you. I got @ethereum_max I made more money with this crypto in the past month then I did with y’all in a year. TRUTH shall set u Free ???? my own Bosshttps://t.co/3irnuWYve3 check it out for yourself — Paul Pierce (@paulpierce34) May 26, 2021

Qualche mese dopo, Kim Kardashian West, Floyd Mayweather e Paul Pierce vengono denunciati per aver reso “dichiarazioni false o fuorvianti agli investitori su EthereumMax tramite pubblicità sui social media e altre attività promozionali”.

Secondo la class action, lanciata dal newyorkese Ryan Huegerich, Ethereum Max è un “token digitale speculativo creato da un misterioso gruppo di sviluppatori di criptovalute”. La strategia, secondo l’accusa, sarebbe stata far aumentare artificialmente il prezzo attraverso i post sui social network di un gruppo di celebrità. Questo avrebbe poi consentito ai creatori della criptovaluta di vendere i token a un costo più alto per aumentare i guadagni. Una ricostruzione smentita da EthereumMax che, attraverso un portavoce, ha contestato le accuse.

Celebrità e criptovalute: i potenziali rischi di una relazione appena iniziata

Kim Kardashian non è la prima celebrità a fare da portavoce al mondo delle criptovalute. L’attore Matt Damon è il volto di Crypto.com, la star di TikTok Charlie D’Amelio è testimonial di Gemini, mentre il campione di football americano Tom Brady lo è di FTX. Di per sé, che un mercato in crescita come quello crypto utilizzi la pubblicità e grandi nomi per raccontarsi al pubblico non sarebbe una notizia. Lo diventa perché le criptovalute sono, al momento, un contesto particolare, per almeno due ragioni.

In primo luogo, perché è un mercato in cui l’attenzione determina il valore del bene. Secondo una ricerca di Yale e dell’Università di Rochester, i prezzi delle criptovalute sono stabiliti sulla base di due fattori principali: eventuali picchi negli scambi e l’attenzione degli investitori. Parliamo, quindi, di un mercato in cui il valore è fissato dalle conversazioni e che, quindi, può essere manipolato rivolgendosi a chi ha a disposizione un pubblico consistente.

Facciamo l’esempio di Ethereum Max. Dopo il tweet di Paul Pierce, il 26 maggio, i volumi di scambio del token sono quintuplicati. Secondo il Financial Times, in quei giorni, tra il 24 e il 29 maggio, il prezzo di EthereumMax è salito di oltre il 1.400%. Il 12 giugno, qualche tempo dopo, il prezzo è sceso dell'85%. Il 14 giugno, poi, è arrivata la storia Instagram di Kim Kardashian, che ha fatto lievitare ancora il valore fino a un nuovo crollo. L’altra questione da affrontare è che quello delle criptovalute è un mercato ancora da regolamentare, in cui ogni giorno fioriscono nuove iniziative. E non è facile, nemmeno per chi decide di pubblicizzarle, intuirne la validità e i possibili pericoli per i consumatori. Secondo quanto spiegato da Eshwar Venugopal, professore di finanza alla University of Central Florida a Quartz, “le criptovalute sono senz’altro più rischiose di qualunque cosa nel mercato azionario”. E lo sono, continua Venugopal, perché a mancare sono spesso la trasparenza e la protezione per chi investe. Secondo la Consob, il rischio maggiore è proprio la possibilità di perdite economiche, causate soprattutto da “condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali”.