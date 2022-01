Rode Wireless Go II, la prova

Paradossalmente il Wireless Go II, seconda versione del sistema di microfoni radio ultra-compatto a doppio canale sviluppato da Røde, lascia senza parole: stupisce infatti la facilità con cui trasmettitore e ricevitori si configurano ed utilizzano, così come l’ottima qualità dell’audio che restituiscono fino 200 metri distanza in assenza di ostacoli (contro i 70 metri della versione precedente). Il tutto per un sistema dal prezzo tutto sommato accessibile, che può essere collegato a fotocamere, smartphone, tablet e computer per registrare video e podcast di ottima qualità. E che ora è stata presentata anche in versione “Single”, con trasmettitore e un solo microfono (in arrivo a breve anche in Italia).

Per tutti i creators

Migliorato in tutto rispetto alla prima generazione, il Wireless Go II costa anche un buon 40% in più, ma fa anche di tutto per meritare il prezzo più alto. Compatto e facile da usare, è pensato sicuramente per creatori di contenuti che hanno bisogno di muoversi in libertà come Video Blogger e reporter, ma è adatto anche per i podcasters. Il set comprende un ricevitore dotato di display per il controllo delle principali funzionalità e due trasmettitori, cosa che si rivela particolarmente utile quando ad esempio si deve intervistare qualcuno. È possibile collegare facilmente qualsiasi telecamera dotata di uscita microfono grazie al cavo TRS in dotazione, mentre smartphone e tablet richiedono un cavo opzionale. Qui Röde offre sia una versione per lightining sia per USB-C, ma noi abbiamo optato per l’SC7, un cavo 3,5mm da TRS a TRRS, cui poi abbiamo aggiunto a seconda della necessità due adattatori: da jack a Lightning o da jack a USB-C, per collegare il sistema rispettivamente a smartphone iOS e Android. Così facendo, viene meno la possibilità di configurare le funzionalità avanzate di ciascun trasmettitore con l’app Røde Central Mobile, ma si può sempre collegare i dispositivi al PC con i cavi in dotazione e usare il software Røde Central (per Windows e Mac).

Dotazione completa

Ciascuna unità pesa circa 30 grammi: nonostante il design compatto e le ridotte dimensioni, tra le mani trasmettitori e ricevitore trasmettono una sensazione di solidità e appaiono molto ben costruiti, secondo gli standard di qualità cui da tempo Röde ci ha abituato. Dietro ogni dispositivo c’è una clip grazie alla quale è possibile assicurarlo a un vestito o una cintura. La stessa clip compare dietro il ricevitore, e calza a pennello nella slitta del flash, qualora lo si voglia ancorare saldamente alla macchina fotografica - nel caso del test, una Fujifilm X-T2 - per non perdersi pezzi mentre ci si muove durante le riprese.

Ciascun trasmettitore incorpora un microfono di ottima qualità che dispone di una protezione antivento in pelliccia facile da montare e smontare. I tre dispositivi funzionano grazie a una batteria ricaricabile tramite porta USB-C, che promette sette ore di funzionamento continuato e riesce quasi sempre a portarle tutte a casa. Su entrambi i trasmettitori è presente anche una porta da 3,5 mm, alla quale si può collegare un microfono Lavalier (che Røde vende a parte per 60 euro).

Comandi e principali funzioni

Oltre al microfono, ogni trasmettitore ha un tasto di accensione e due spie: una si accende con il dispositivo e informa sullo stato della batteria, mentre l’altra lampeggia o resta fissa a secondo che il dispositivo sia scollegato oppure collegato al ricevitore. Su quest’utlimo manca la porta da 3,5mm (e quindi non c’è possibilità di collegare una cuffia che faccia da monitor alla registrazione), ma ci sono due pulsanti in più: uno serve a regolare il controllo del Guadagno e ad attivare la modalità Mute, mentre l’altro consente di attivare la modalità “pairing” o selezionare il canale. Premuti insieme un po’ a più a lungo, permettono di passare dalla modalità “split”, in cui ciascun trasmettitore opera sul proprio canale separato (ideale per interviste), alle modalità “merged”, dove insieme i due apparecchi alimentano un unico canale.

Lo schermo LED del ricevitore è diviso in quattro sezioni principali, dove troviamo diverse icone: per il ricevitore abbiamo stato batteria e livello del Guadagno, mentre per i trasmettitori le icone mostrano numero del canale, l'intensità del segnale e lo stato delle rispettive batterie. Sopra a tutto figura il misuratore del livello di uscita per il ricevitore, che consente di monitorare i livelli verso il dispositivo di registrazione.

Liberi di muoversi, senza interferenze

Il sistema Wireless GO II utilizza il nuovo sistema di trasmissione digitale RØDE Serie IV a 2.4GHz con crittografia a 128 bit. Secondo il produttore, esso garantisce una portata fino a 200 metri, purché non ci siano ostacoli come muri o porte che - ovviamente - bloccano il segnale. In un mondo pieno di interferenze dovute a ogni genere di device connesso, il Wireless GO II è ottimizzato per funzionare bene anche in ambienti dove c'è molta attività RF. Negli ultimi due mesi abbiamo messo alla prova trasmettitori e ricevitore durante una presentazione automotive, in un centro commerciale e, soprattutto, in un aeroporto: in ogni situazione essi sono sembrati mantenere egregiamente le promesse. Bisogna infatti allontanarsi davvero molto dal ricevitore affinché i microfoni inizino a “staccare”, perdendo e riacquisendo il segnale peraltro abbastanza velocemente. Anche la presenza di interferenze non pare impensierire troppo il sistema, che porta a casa un segnale sempre molto pulito anche quando ci si ritrova a registrare in ambienti angusti e caratterizzati da forte riverbero, come l’abitacolo di un’auto o una piccola stanza. In ogni caso, è possibile impostare il sistema in modo che i microfoni registrino audio di qualità anche quando non collegati al ricevitore.

Configurazione avanzata con Røde Central

Nella confezione, insieme a una pratica borsetta, tre antivento e un cavo TRS (per collegare la fotocamera) ci sono anche tre cavi USB-C: possono essere utilizzati per la ricarica simultanea per collegare il Wireless Go II al computer. Nel secondo caso, utilizzando il programma Røde Central è possibile aggiornare il firmware di ciascun dispositivo (e gli aggiornamenti sono frequenti), ma anche e soprattutto configurare alcuni parametri avanzati: nel caso dei trasmettitori, è ad esempio possibile attivare la funzione di registrazione su memoria interna, in grado di memorizzare oltre 40 ore di audio compresso o sette ore di audio non compresso.

Attivando la modalità “Sempre”, il trasmettitore inizia a registrare l'audio non appena viene acceso e continua fino allo spegnimento, indipendentemente dal fatto che sia collegato al ricevitore o no, cosa che lo rende praticamente un registratore stand alone. Quando invece è la funzione 'Backup' a essere attivata, il trasmettitore inizia a registrare l'audio quando si connette al ricevitore, e si interrompe solo quando quest’ultimo viene spento: in questo modo si ha una copia della registrazione senza interruzioni anche nel caso che si interrompa il collegamento o ci si dimentichi di avviare la registrazioni sull’apparecchio di destinazione.

Sempre utilizzando RØDE Central è possibile impostare la qualità di registrazione, accedere alle tracce e navigarne il contenuto visualizzando anche eventuali marcatori che il sistema appone quando il segnale scende sotto un livello accettabile, quindi esportare le tracce nominandole, scegliendo tipo di file (Mp3/Wav) e bitrate. L’accesso diretto al ricevitore consente infine di reimpostare la modalità di regolazione del Guadagno, oppure di regolare l’utilissimo Safety Channel: attivabile solo in modalità di registrazione 'Merged', esso consente di creare due registrazioni della stessa fonte su due canali diversi, dove però uno dei due ridurrà il guadagni di 20dB. In questo modo, si evita il rischio di perdere parte della registrazione a causa di distorsioni generate da improvvisi picchi di rumore.



Per i podcaster

Menzione a parte merita infine RØDE Connect, il software gratuito che l’azienda australiana mette a disposizione per il podcasting e lo streaming con audio di qualità professionale dal tuo computer. Il sistema consente di utilizzare fino a due set Wireless Go II (4 trasmettitori e due ricevitori per gestire di a un massimo di quattro ospiti contemporaneamente. da gestire con l’interfaccia è ispirata al RØDECaster Pro, lo “studio di produzione integrato” lanciato nel 2018.

Conclusioni

In un'epoca in cui smartphone con fotocamere sempre più potenti consentono teoricamente a tutti di creare video 4K, la qualità dell’audio è l’elemento che può fare la differenza tra un contenuto accettabile e uno professionale. Il sistema Wireless Go II, compatto e flessibile, consente registrazioni di ottima qualità pressoché in ogni condizione, fornendo quella marcia in più di cui giornalisti e content creator sentono sempre più il bisogno, a fronte di un’assoluta semplicità d’uso. Quando poi Røde avrà trovato il modo di consentire la regolazione delle funzionalità più avanzate senza doversi collegare fisicamente a un computer, allora il sistema Wireless Go II potrà dirsi quasi perfetto.



Pro

- Facile da collegare a fotocamere, smartphone e tablet.

- Registrazione dual-channel fino a 40 ore.

- Leggero e facile da trasportare.

- Funziona (davvero) fino a 200 metri di distanza in spazio aperto.

- Setup rapido: si è pronti a registrare in pochi secondi.

- Qualità dell’audio di livello professionale.

- Aggiornamenti frequenti del software.

Contro

- La configurazione dei parametri avanzati è possibile solo collegando il sistema a un PC (per smartphone e tablet servono due cavi dedicati, uno per iOS e uno per Android, entrambi introvabili).

- La registrazione interna (e non solo) può essere attivata solo tramite PC.

- Il costo non è esattamente entry level

- La versione “Single” (appena lanciata) in Italia non è ancora ufficialmente in vendita.

Prezzo

Nella configurazione provata, il sistema Wireless Go II costa 309,00, ma è facile trovarlo in vendita a circa 270,00 euro dai diversi rivenditori autorizzati in Italia. Da gennaio esiste anche la versione “Single”, che dovrebbe arrivare a breve in Italia con prezzo ancora da definire. Intanto si trova già su alcuni mercati europei (come Germania, Austria e Irlanda e UK) a un prezzo che oscilla tra 200,00 e 220,00 euro.