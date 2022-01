La tecnologia rivoluziona le vernici dell'auto

L'”ingegner Carlo” (Riva veniva chiamato così), il genio della nautica, è stato uno dei primi al mondo a capirlo: non è importante il colore di un mezzo, ma i riflessi che regala la sua vernice. Così sui suoi motoscafi applicava 12 mani di vernice marina, per un totale di due mesi di lavoro. Il risultato era uno show: le carene riflettevano i colori del mare con effetti ipnotici: un Aquarama potevi rimanere ore a guardarlo galleggiare.

Oggi è questa l’ultima frontiera delle vernici dell’auto. I riflessi. In pratica le case automobilistiche con la tecnologia riescono a riprodurre gli effetti inventati da Carlo Riva: tinte a effetto cristallo. In questo caso – non potendo passare due mesi a verniciare una macchina scartavetrandola più volte, si usano microscaglie di vetro in combinazione con l’effetto metallizzato per creare una miriade di punti luce. Per questo le vernici moderne brillano in modo diverso in funzione dell’incidenza dei raggi solari e modificano la propria tonalità cromatica a seconda delle prospettive d’osservazione.

Facile a dirsi ma queste verniciature sono tecnicamente complicatissime. La vernice è infatti composta da cinque strati sottili: al rivestimento di fondo si aggiungono la verniciatura a immersione catodica (Ktl), il filler, la tinta base e il trasparente. Complessivamente, questi strati non superano lo spessore di un decimo di millimetro; quanto un capello umano. E ovviamente tutto deve essere molto robusto: non stiamo parlando di un quadro ma della carrozzeria di una macchina. Così per soddisfare gli elevati standard qualitativi e gli stress legati all’utilizzo quotidiano delle vetture, le vernici vengono sottoposte a molteplici test di breve e lunga durata, incluse prove di resistenza al contatto con il pietrisco e agli agenti atmosferici.

Chiaro che in questi processi produttivi il ruolo delle fabbriche giochi un ruolo fondamentale (le vernici vengono stese da robot). E qui siamo arrivati a un nuovo incredibile primato, stracciato dall’Audi: dalla stessa linea di verniciatura nello stabilimento di Gyor possono uscire auto con tinte opache e lucide. Una finezza mai successa prima messa a punto dalla casa tedesca – per ora sulle TT e Q3 - allo scopo di diffondere sempre più queste esclusivi finiture.

Ma quando parliamo di vernici, un posto al sole spetta ovviamente a sua maestà Rolls Royce che ancora oggi – come ai vecchi tempi – usa 50 (cinquanta!) kg di vernice su ogni auto e un operaio che a mano libera rifinisce con i famosi “filetti” le carrozzerie. Non siamo ai due mesi di un Aquarama ma comunque per dare colore a una Rolls ancora oggi servono sette ore di lavoro. Un piccolo record.

La Bmw che cambia colore funziona così

Nostalgie a parte, la verniciatura delle auto è molto cambiata negli anni: dalle nanotecnologie che portano alle tinte che si riparano da sole dai graffi, alla Bmw che cambia colore, quest’ultima appena presentata – fra lo stupore generale – all’ultimo Ces di Las Vegas. Parliamo della Bmw iX Flow, per ora ancora in fase sperimentale: qui la superficie della macchina può cambiare tonalità su richiesta del conducente. I fluidi cambiamenti di colore sono possibili grazie ad un rivestimento sviluppato appositamente per la carrozzieri: tramite un impulso elettrico, la tecnologia elettroforetica porta in superficie diversi pigmenti di colore, facendo assumere alla carrozzeria la colorazione desiderata.

La tecnologia E Ink apre così nuove strade per le modifiche all'aspetto del veicolo in base alle preferenze estetiche del conducente, alle condizioni ambientali o anche alle esigenze funzionali. Non parliamo solo di un gioco e di opportunità di personalizzazione del design esterno, ma anche di migliorare l’efficienza energetica dell’auto: ad esempio il colore bianco d’estate fa risparmiare carburante perché il condizionatore assorbe meno energia per raffreddare l’abitacolo.

E poi c’è la tecnologia di Nissan Motors Co. con la sua vernice, “Scratch Guard Coat”, che grazie ad una resina ad alto grado di elasticità è in grado di impedire danni agli strati inferiori, e di tornare allo stato originario da sola “da un giorno a una settimana”, a seconda della temperatura e della profondità del segno. Non solo: questa vernice è anche ultra resistente ai graffi rispetto ad una tinta convenzionale. Chissà cosa ne penserebbe Carlo Riva di tutto questo.