Esplosioni, incendi: mille pericoli per i vigili del fuoco sulle auto moderne

Airbag, generatori di gas, pretensionatori per cinture di sicurezza, cariche esplosive, centraline di comando, sistemi salva-pedoni che fanno sollevare di colpo il cofano, ammortizzatori pneumatici, molle precaricate, batterie agli ioni di litio, serbatoio del carburante: le auto moderne sono piene di trappole per i vigili del fuoco che devono intervenire con le cesoie o i distanziatori pneumatici per estrarre dall’abitacolo le vittime degli incidenti stradali. Basta tagliare in un punto sbagliato e si rischia di rimanere fulminati o vittime di una forte esplosione.

Per questo, ormai da anni, i vigili del fuoco prima di sezionare un’auto fanno sempre una cosa: digitano la targa dell’auto sul loro palmare dove un’app risale dalla targa al numero di telaio, quindi alla fabbrica che l’ha prodotta che spiega in grafici o tabelle con quali dispositivi pericolosi la macchina è uscita dalla catena di produzione.

Sulle auto più moderne i pompieri possono anche strappare lo sportellino di plastica del rifornimento (è fatto apposta per essere divelto facilmente), inquadrare un codice QR e avere al volo tutte le informazioni del caso. Quello che vedrà è esattamente lo schema che riportiamo qui sotto. Ossia un inferno di punti pericolosi.

Il lavoro dei vigili del fuoco insomma, in caso di incidente stradale diventa sempre più difficile: intervenire su una macchina ibrida, elettrica, di ultima generazione richiede una preparazione altissima per evitare guai. Al punto che ogni casa automobilistica produce delle guide sulle modalità di intervento e su tutte le possibili trappole.

Ma “quanto” sia difficile questa preparazione è impossibile da immaginare: siamo venuti in possesso di un documento riservato che la Mercedes ha realizzato per i “Feuerwehrleute” i vigili del fuoco tedeschi. Ed è un documento (che potete leggere qui sotto in versione integrale) impressionante: sessantadue pagine di spiegazioni, grafici, schemi e modus operandi per intervenire sulla loro ultima “creatura”, la Classe S. Un vero inferno.

Siamo certi che la professionalità dei vigili del fuoco li porterà a studiare con cura queste specie di complicati libri di ingegneria, ma i dubbi restano: come fa un corpo in continua emergenza a far fronte ai cento nuovi modelli di auto che ogni anno vengono lanciati sul mercato da 24 diverse case automobilistiche? Dove troveranno il tempo per documentarsi su queste nuove astronavi con le ruote che solcano le nostre strade?