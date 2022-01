In Europa, uno su 3 ha problemi sul lavoro a causa dei post sui social

Ogni giorno, pubblichiamo sui social network un numero impressionante di contenuti. Si stima, solo per le foto, siano più di 3 miliardi ogni 24 ore. Una massa enorme che rappresenta, presa singolarmente, la nostra identità digitale, il modo in cui decidiamo di rappresentarci al mondo sul web. Un’identità di cui resta traccia, anche se noi cambiamo, cresciamo, ci evolviamo.

Secondo una ricerca condotta da Kaspersky su 8.500 persone residenti in 11 paesi europei, circa 8 utenti su 10 (l’82%) vorrebbero cancellare qualcosa che hanno pubblicato sul web nel 2021. Una percentuale che sale all’86% per la Generazione Z, ragazzi e ragazze che su Internet hanno vissuto l’intero percorso della loro esistenza. Non tutti, però, sanno di avere la possibilità di eliminare alcune tracce della loro identità digitale: il 24% degli intervistati da Kaspersky crede di non avere questa opzione a disposizione.

Le conseguenze di un post sbagliato

Alla base di questa volontà di cancellare alcuni dei contenuti pubblicati in precedenza, c’è la percezione che un post sbagliato sui social network possa diventare un problema. Che un errore nella rappresentazione di sé stessi possa avere conseguenze a lungo termine, magari sul piano professionale. Il 30% degli intervistati ha riferito infatti di aver avuto un problema dal punto di vista lavorativo causato da un contenuto pubblicato sulle piattaforme social. E quasi un europeo su due ha conosciuto qualcuno la cui carriera ha subìto le conseguenze di un post poco felice.

Tra i contenuti definiti maggiormente problematici ci sono quelli che dileggiano persone con disabilità (38%), quelli contro la vaccinazione Covid-19 (34%) o quelli che usano un linguaggio anti-trans (32%). Ma si può finire nei guai, secondo gli intervistati nella ricerca, anche per un semplice mi piace. Ad esempio, se messo sotto un post che mostra crudeltà nei confronti degli animali. Per il 66% degli italiani, i più sensibili tra gli europei su questo tema, un like sotto un contenuto del genere potrebbe influenzare il proseguimento di una relazione di qualunque genere, lavorativa o di amicizia.

La società della performance

Da cosa nasce questa paura? Secondo i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano, del collettivo Tlon, viviamo in una “società della performance”, formula che dà il titolo a un loro libro uscito nel 2019. Una società in cui “il tempo lavorativo e il tempo libero non sono più realmente separati”. Del resto, come si legge nel libro ed emerge anche nella ricerca di Kaspersky, “il datore di lavoro può licenziarti per un’idea che esprimi sul tuo profilo Twitter o assumerti per i video che hai caricato su YouTube, o per i tuoi interessi sportivi o spirituali, sebbene esulino dalla mansione per cui ti sei candidato.”.

Un contesto, favorito dall’esplosione dei social network e dell’identità rappresentata nello spazio digitale, in cui ciascuno di noi diventa un performer, oggetto quindi di giudizio del pubblico in ogni momento. “La valutazione - scrivono ancora Medici e Gancitano - non prende in considerazione la storia della persona e le sue competenze, ma è puntuale, cioè esamina una parte per giudicare il tutto, identifica una prestazione con la complessità dell’individuo”. In questo ambiente, la moneta più preziosa è la reputazione, cioè la somma delle valutazioni ricevute per ogni singola performance. “L’esistenza di una persona - si legge nel libro - si esaurisce così nella sua reputazione, da cui rimangono fuori la sua vocazione e la narrazione della sua storia”.