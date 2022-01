Il metaverso italiano va alla conquista del mondo

Superato l’obiettivo massimo di raccolta del primo crowdfunding, che ha portato alla società più di 350mila euro di investimento, Coderblock [https://coderblock.com/] ha rilanciato la campagna su Mamacrowd a 600 mila euro (nuovamente raggiunti prima della chiusura), con l’obiettivo di sviluppare il primo Metaverso italiano.

Con il capitale raccolto si punterà all’internazionalizzazione del prodotto e si potenzieranno le funzionalità della piattaforma SaaS, per aumentare la tridimensionalità e l’interfaccia grafica di quella che vuole essere la prima città virtuale nel Metaverso italiano e sviluppare nuova funzionalità, al fine di rendere più immersiva l’esperienza nell’universo virtuale.

La genesi del Metaverso italiano

Dopo quattro anni di lavoro a Londra, Danilo Costa, Ceo & Founder di Coderblock, ha iniziato a lavorare con l’obiettivo di creare un ufficio virtuale per il “remote working”. Il risultato è Workspace, un innovativo spazio di lavoro condiviso, per gestire e monitorare gruppi di lavoro a distanza, all’interno di un ufficio virtuale in 3D. "Siamo andati online a inizio marzo 2020, pochi giorni prima del lockdow. La richiesta è stata subito molto alta ed è stato possibile testare la tecnologia in maniera massiccia - racconta Costa - poi, un cliente ci ha chiesto, oltre alle postazioni di lavoro e sale conferenze, di avere anche degli schermi 3D, con un dj che potesse intrattenere gli ospiti. Abbiamo capito che dovevamo ampliare l’esperienza virtuale a disposizione di clienti e visitatori". Il passo successivo è stato è stato aprire le porte ai mondi phygital immersivi, con spazi per expo e conferenze in cui le persone possono muoversi nel mondo virtuale attraverso degli avatar, come se si trovassero nella realtà. Oltre agli uffici, nel mondo virtuale di Coderblock, sono nati eventi virtuali, classi per l’e-learning, negozi online e centri commerciali.

È ancora la richiesta dei clienti a spingere verso nuovi obiettivi: "Circa quattro mesi fa ci è stato chiesto di poter unire i diversi spazi virtuali tra loro, da lì abbiamo iniziato a pensare di sviluppare un’intera città virtuale, un mondo virtuale tridimensionale, immersivo e personalizzato, totalmente gestito dagli utenti in cui vivere una vita parallela come mostra il video".

La proposta di Coderblock

L’idea potrà ricordare a qualcuno Second Life. "Sono stati i primi ed effettivamente abbiamo preso molto da loro - spiega Danilo Costa - ma sono molte anche le differenze. La tecnologia in primis: Second Life richiedeva di scaricare e installare una piattaforma piuttosto pesante e l’interfaccia era poco user friendly. La nostra proposta non richiede di installare nulla e permette di fare qualsiasi operazione al massimo con due click". Coderblock propone una piattaforma SaaS, una tecnologia 3D proprietaria scalabile e personalizzabile accessibile da qualsiasi browser e anche da smartphone. L’ambiente virtuale è facilmente personalizzabile, anche senza possedere conoscenze avanzate o richiedere l’intervento di sviluppatori o programmatori.

Cosa si può fare nel metaverso

Secondo le previsioni di Grand View Research il mercato globale delle esperienze virtuali è destinato ad aumentare a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 23,7% dal 2021 al 2028. Ecco che il metaverso e le esperienze virtuali trovano sempre più spazio nelle proposte di aziende, agenzie, startup e professionisti, che guardano alla nuova dimensione come un luogo dove vendere e acquistare, giocare, trascorrere il tempo libero e partecipare a riunioni di lavoro. Inoltre, il successo di eventi come WomenX Impact e Cospladya Virtual, Coderplock punta a far crescere ulteriormente la tecnologia per creare spazi virtuali condivisi, dove ampliare le opportunità di business. Dal settore immobiliare a quello HR, fino al mondo dello spettacolo e della musica. E, tra i progetti in cantiere, c’è anche quello dello sviluppo di un porto online per Ymanage, pensato per offrire servizi legati a commercio, formazione nautico-marittima e vendita di yacht.

Gli utenti visitatori, dal canto loro, possono modificare il proprio outfit e l’aspetto fisico; in futuro avranno anche la possibilità di acquistare oggetti virtuali oltre che fisici e inserirli ad esempio nel proprio appartamento virtuale.

L’economia virtuale

Nel metaverso si può sviluppare una nuova economia virtuale, che ruota principalmente attorno alle Land, ma non solo. «Si potranno acquistare terreni con caratteristiche specifiche e uniche, grazie all’utilizzo degli Nft - racconta Danilo Costa - sarà possibile usare i terreni virtuali per costruire diverse attività o per far vivere il proprio alter ego digitale; inoltre i terreni potranno essere riaffittarli, garantendo l’esclusività delgi affitti virtuali». Al metaverso verranno integrati gli Nft, attraverso marketplace come OpenSea [https://opensea.io/], che saranno acquistabili tramite l’utilizzo di diverse criptovalute e basati su tecnologia blockchain: una sorta di registro contabile in grado di tracciare i beni commerciali digitali. L’obiettivo di Coderblock è quello di "creare, partendo dall’Italia, qualcosa di unico e rivoluzionario. Il mercato di riferimento è attualmente quello italiano, ma l’obiettivo è di espandersi nel resto d’Europa e, subito dopo, nel Nord America, mercato di punta delle Virtual Experiences".

I clienti della PMI palermitana sono già di respiro internazionale, da Virbela a Procter & Gamble a Visit Denmark. E i concorrenti? Al momento sono i colossi, su tutti Meta, che però "punta tutto sui visori per la realtà virtuale, ma al momento credo sia ancora troppo presto, conclude Costa. Meglio facilitare l’esperienza e concedere l’accesso con con gli strumenti più utilizzati, computer, tablet, smartphone. Tra cinque anni o poco più probabilmente i tempi saranno maturi e cercheremo di farci trovare pronti".