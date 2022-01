Il Regno Unito si unisce alla guerra contro la crittografia end-to-end: perché succede e quali rischi corriamo

Era già successo in India, in Australia, addirittura in seno all’Unione europea. Ora, anche il Regno Unito si unisce alla lista di governi che guardano con sospetto alla crittografia end-to-end, ignorando le voci degli esperti. L’amministrazione Johnson ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria che si oppone apertamente all’adozione, da parte di Meta, della crittografia end-to-end per il proprio servizio Facebook Messanger, usato da 1,3 miliardi di persone a livello globale. Whatsapp, che appartiene sempre a Meta, usa già la crittografia end-to-end, ma la compagnia ha promesso di implementarla all’interno di tutti i propri servizi di messaggistica entro il 2023.

Questo tipo di cifratura, attualmente utilizzato da applicazioni come Whatsapp, Signal e iMessage, fa sì che i gestori dei servizi non abbiano accesso al contenuto dei messaggi che vengono scambiati tra i loro utenti: solo il mittente e il destinatario, quindi, possono conoscere il contenuto di questi messaggi, che non vengono archiviati da terze parti. Per questo motivo, i servizi che usano la crittografia end-to-end garantiscono una privacy maggiore agli utenti, proteggendo le loro comunicazioni da possibili casi di hacking, spionaggio, o sorveglianza di massa, dato che né le forze dell’ordine né i proprietari dell’app possono accedere ai dati che vengono scambiati al loro interno. Questa soluzione non piace ad un numero crescente di governi, che vorrebbero obbligare le tech company ad inserire nei propri servizi delle “porte sul retro” (backdoor) che permettano di rompere la cifratura e leggere i messaggi degli utenti.

Dal rischio di attacchi terroristici a quello di circolazione della pedopornografia, le preoccupazioni espresse sono spesso ragionevoli, ma ignorano un punto che tutti gli esperti di sicurezza informatica sollevano sistematicamente ogni volta che si parla di questo tema: anche ignorando l’ovvia questione della violazione del diritto alla privacy che questo comporta, semplicemente non c’è alcun modo di tenere in piedi un servizio che contenga una backdoor e sia al contempo davvero sicuro per gli utenti. Come spiega l’organizzazione per la libertà di parola Open rights group, insomma, “l'indebolimento della crittografia non fa che aiutare ulteriormente predatori, criminali, ricattatori e truffatori”.

Una campagna “tanto falsa quanto pericolosa”

Ciononostante, il governo britannico ha comunque deciso di investire la bellezza di 534 mila pound nella campagna No place to hide, facendo leva su una questione che sta particolarmente a cuore all’opinione pubblica: gli abusi sui minori online. Oltre ad un sito Internet, la campagna prevede anche una serie di azioni offline volte a mettere a disagio il pubblico.

“I pedofili utilizzano le piattaforme dei social media per sfruttare i bambini e condividere immagini e video di bambini che subiscono abusi con altri delinquenti. In questo momento, alcune società di social media possono rilevare materiale pedopornografico condiviso sulle loro piattaforme e segnalarlo alle forze dell'ordine. Questo gioca un ruolo importante nel fermare i pedofili e queste aziende meritano di essere elogiate per questo”, si legge sul sito della campagna. “Ma alcuni stanno pianificando di introdurre la crittografia end-to-end, che codifica i messaggi in modo che solo il mittente e il destinatario possano vedere ciò che viene condiviso”, continua. “Ciò significa che non saranno più in grado di rilevare abusi sessuali su minori sulle loro piattaforme e quindi non saranno in grado di segnalarlo.

Se questi piani andranno avanti, si stima che 14 milioni di segnalazioni di presunti abusi sessuali su minori online potrebbero andare perse ogni anno. Ciò potrebbe avere un impatto catastrofico sulla sicurezza dei bambini”. "Chiediamo alle piattaforme di social media di impegnarsi pubblicamente a implementare la crittografia end-to-end solo quando avranno la tecnologia per garantire che la sicurezza dei bambini non venga messa a repentaglio di conseguenza”, ha aggiunto un portavoce governativo intervistato dalla BBC.

La stessa leva era già stata usata, nel novembre 2020, in una dichiarazione congiunta in cui i governi di Regno Unito, Australia, Canada, India, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti affermavano che, pur comprenendo appieno il ruolo cruciale svolto dalla crittografia nella protezione dei dati personali, della privacy, della proprietà intellettuale, dei segreti commerciali e della sicurezza informatica, “particolari implementazioni della tecnologia di crittografia pongono sfide significative alla sicurezza pubblica, soprattutto quella dei membri altamente vulnerabili delle nostre società come i bambini vittime di abusi sessuali”. Che in vari angoli più o meno nascosti di Internet si trovino quantitativi immani di materiale pedopornografico è innegabile: secondo lo US National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), soltanto nel 2020 sono state fatte 21,7 milioni di segnalazioni di contenuti relativi ad abusi sessuali sui minori sulle varie piattaforme social mainstream.

La Global Head of Safety di Meta, Antigone Davis, ha però fatto notare che Facebook, Instagram e Whatsapp si stanno già impegnando su più frangenti per contrastare il problema senza bisogno di tirare in mezzo la crittografia end-to-end. Al momento, Meta banna regolarmente profili sospetti, impedisce agli adulti di inviare messaggi a bambini con cui non hanno connessioni e rende automaticamente privati o accessibili solo agli amici gli account dei minori di 18 anni.

“La stragrande maggioranza degli inglesi si affida già a servizi di messaggistica che utilizzano la crittografia end-to-end per tenersi al sicuro da hacker, truffatori e criminali”, ha affermato Davis. “Siamo d'accordo sulla necessità di implementare forti misure di sicurezza che possano lavorare fianco a fianco alla crittografia, e le stiamo integrando nei nostri piani”. Secondo Robert Wilton, direttore della sezione Internet Trust della Internet Society, la campagna No place to hide è allarmante, “tanto falsa quanto pericolosa”. “Senza una crittografia avanzata, i bambini sono più vulnerabili online che mai. La crittografia protegge la sicurezza personale e nazionale... ciò che il governo propone mette tutti a rischio".