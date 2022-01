Lampada da terra Philips Hue Signe gradient: la nostra prova

Signify, già Philips Lighting fino al 2018, ha in catalogo decine di prodotti per l’illuminazione e l’illuminotecnica a marchio Philips Hue. Fra questi anche la piantana Signe Gradient, un prodotto dal design sottile e minimale che si adatta a ogni tipo di arredamento. La lampada da terra può riprodurre luce di varie temperature e un gradiente di colore variabile, consentendo così di controllare facilmente l’atmosfera di una stanza. L’abbiamo messa alla prova nei mesi scorsi, e siamo rimasti soddisfatti sia dalla qualità costruttiva del prodotto, sia dall’integrazione impeccabile con il sistema Philips Hue, che a nostro parere rimane una delle piattaforme più intuitive e affidabili nel settore dell’illuminazione smart.



Installazione semplice

La lampada Signe Gradient non richiede di nessuna installazione: basta estrarla dalla confezione, rimuovere le protezioni e collegarla all’alimentazione. Il cavo non è molto lungo e può dunque limitare la scelta del posizionamento in una stanza con poche prese. A prescindere da questo, prima di trovare una posizione definitiva alla Hue Signe da pavimento conviene fare qualche prova in angoli diversi della casa. Noi abbiamo optato alla fine per una parete bianca, stretta e vuota, in modo da non alterare troppo la temperatura della luce della lampada. In molti casi il punto più adatto è l’angolo tra due pareti, oppure immediatamente a fianco di un mobile TV, per gestire l’illuminazione soffusa dietro al televisore quando si guarda un film o si gioca a un videogioco.

Il collegamento all’app Philips Hue per iPhone o Android è rapido e può avvenire in due modi: tramite Bluetooth (con app dedicata Hue Bluetooth) oppure attraverso il Philips Hue Bridge. Le differenze fondamentali fra le due modalità sono queste: con il Bluetooth si possono controllare al massimo 10 luci ed è necessario essere fisicamente presenti nella stanza (o a portata di Bluetooth) per attivarle. Con il Bridge, che si collega direttamente al router con un cavo ethernet, è invece possibile controllare molte più luci, anche da remoto tramite Internet, e la stabilità della connessione è nettamente più alta grazie al collegamento con standard Zigbee tra la centralina e le luci. Lo Hue Bridge è la soluzione ottimale, ma va comprato a parte (costa circa 50€, oppure 99€ nel kit con tre lampadine). È un investimento che consigliamo a chiunque abbia intenzione di creare un sistema Hue con più prodotti.

Collegamento tramite Bluetooth

Se la Hue Signe Gradient è l’unica lampada Hue installata in casa l’app Bluetooth sarà più che sufficiente. La buona notizia è che la modalità Bluetooth non limita del tutto il controllo delle luci tramite assistente vocali. Hue Signe Gradient, come le altre lampade Hue dotate di Bluetooth, può essere collegata direttamente ad alcuni prodotti Alexa (come ad esempio gli Echo Dot e Show di ultima generazione). L’accoppiamento può avvenire dal dispositivo, chiedendo “Alexa, scopri i miei dispositivi Hue”. Nel caso questa modalità non dovesse funzionare si può procedere al riconoscimento e all’installazione tramite l’app Alexa sullo smartphone. Non abbiamo potuto provare la Hue Signe Gradient con Google Assistant, ma stando alle informazioni del produttore il controllo della lampada tramite l’assistente vocale di Big G può avvenire solo se si usa lo Hue Hub. Lo stesso vale per Siri, l’assistente virtuale di Apple.

Luce d’arredamento

Per questa recensione abbiamo testato la Hue Signe Gradient con l’app Hue standard, collegando la lampada a un bridge Hue già in nostra dotazione. Anche in questo caso il collegamento è immediato e intuitivo, così come l’assegnazione della lampada a una delle stanze registrate sulla piattaforma. Come tutte le luci Hue, anche Signe Gradient si può accendere e regolare con il telecomando Hue dedicato o con il sensore di movimento Hue. Entrambi si collegano al bridge e si configurano direttamente dalla sezione dell’app dedicata agli accessori.

Dell’app Hue abbiamo parlato già in passato, nel caso di precedenti generazioni. Non è nuova, ma nel corso del tempo è stata aggiornata e perfezionata. Ad oggi è una delle migliori soluzioni software per l’illuminazione smart: le funzioni sono intuitive e l’interfaccia fluida. L’aggiunta di nuove luci è semplice e veloce, le navigazione è intuitiva e gli strumenti di controllo e regolazione delle luci funzionano senza intoppi sia su iPhone che su smartphone Android.

Conclusione

La Hue Signe è in conclusione un’ottima soluzione per l’illuminazione d’arredo: ha dalla su l’affidabilità e la qualità di Philips Hue, nonché la possibilità di essere integrata in un sistema di domotica maturo e compatibile con tutti gli assistenti virtuali, senza soluzione di continuità. Va rimarcato però che questa piantana è un prodotto particolare. Ad esempio non è adatto a chi volesse una luce da lettura, a nostro parere, perché per raggiungere un livello di luminosità sufficiente per illuminare il libro si finisce per illuminare tutta la stanza.

A questo scopo sono più adatti i faretti Hue da parete, una lampadina Hue installata su cavo pendente, oppure una Hue Iris, che pure riflette a parete ma formando un cono di luce più stretto. Per tutti gli altri usi e soprattutto per aggiungere un tocco luminoso di colore all’ambiente domestico, la Hue Signe Gradient è invece un prodotto eccellente. La possibilità di regolare colori multipli sull’asta Led è una piacevole aggiunta, ma nell’uso quotidiano è molto più probabile che si finisca per usare soltanto la colorazione a tinta unita oppure, ancora più spesso, la luce bianca a diverse temperature.

La lampada Hue Signe Gradient costa circa 300 euro (prezzi variabili come sempre a seconda delle offerte disponibili online), mentre la versione senza gradiente, ma identica per forma e dimensioni, costa 50 euro in meno.