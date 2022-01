Fintech, Young Platform acquisisce la londinese Arithmos Trading

(questo testo è stato aggiornato il 27 gennaio 2022 alle 8.25)

L'argomento startup è sempre più di attualità in Italia: tante ne nascono, tante arrivano al successo, tante dimostrano che anche nel nostro Paese questa può essere una strada per fare impresa. È un tema cui qui su Italian Tech teniamo molto: nel 2021 abbiamo creato il nostro Startup Database per raccoglierle e catalogarle e quest'anno abbiamo deciso di fare di più, creando questa pagina per tenere insieme tutte le news che le riguardano.

Non potevamo fare altrimenti, visto anche come sta crescendo il mercato: 723 milioni di euro di investimenti in startup nel 2019, poco meno di 700 milioni nel 2020, più di 1,3 miliardi nel 2021 sono numeri che confermano i trend di crescita del mondo dell’innovazione in Italia. Quello che vogliamo offrirvi qui è uno sguardo sul presente, un rullo delle notizie più interessanti nell'ecosistema delle startup italiane, con un focus sì su round di finanziamento, ma comprensivo delle pietre miliari, delle partnership più rilevanti e delle novità sull'innovazione.

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, continueremo ad arricchirlo con le ultime novità, che metteremo di volta in volta in cima alle altre, così da offrire un quadro sempre aggiornato della situazione.

Gennaio

Young Platform - 26/01/2022. Young Platform, startup fintech con sede a Torino (fondata nel 2018) focalizzata sul mercato delle criptovalute, ha acquisito Arithmos Trading Ltd., società londinese (fondata nel 2020 da Edoardo Degli Innocenti e Matteo Meinardi) specializzata nello sviluppo di trading systems automatici (processano ad altissima velocità molteplici fonti di informazione per massimizzare il profitto, minimizzando il rischio e l’intervento umano). Qui la scheda sul db di Italian Tech.

WordLift - 26/01/2022. WordLift, startup fondata nel 2017 che ha sviluppato una piattaforma basata sull'Intelligenza Artificiale per l’ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca, ha chiuso un round di investimento da 800mila euro con il fondo di venture capital Primo Ventures SGR S.p.A., che ha investito tramite i fondi Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio.

Moneyfarm - 26/01/2022. Moneyfarm ha chiuso un round di investimento da 53 milioni con Poste Italiane e M&G. Per la società di Giovanni Daprà e Paolo Galvani la raccolta complessiva sale così a 166 milioni.

Roboze - 25/01/2022. Roboze, azienda italo americana di stampa 3D fondata a Bari nel 2013 da Alessio Lorusso, ha chiuso un round di milioni di euro con un pool di investitori internazionali.

Cellply - 25/01/2022. CellPly, startup fondata a Bologna nel 2013 da Massimo Bocchi e Roberto Guerrieri e specializzata in soluzioni nel campo della bioingegneria medicale, ha chiuso un nuovo aumento di capitale da 810mila euro guidato da Schia Ventures. A dicembre 2021 aveva chiuso un round di 2 milioni di euro guidato da LIFTT e dai soci di Italian Angels for Growth.

Leonardo - 25/01/2021. Leonardo ha lanciato, in collaborazione con LVenture Group, il suo Business Innovation Factory (BIF), acceleratore di startup e contestualmente la prima call per startup. L'acceleratore, che avrà sede presso l'Hub di LVenture Group alla Stazione Termini di Roma, selezionerà 10 startup all'anno per i prossimi tre anni, alla ricerca di soluzioni innovative nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

CreationDose - 25/01/2021. CreationDose, startup che fornisce servizi di marketing digitale (crea conversazioni digitali tra i brand e le nuove generazioni), ha chiuso un round da 1 milione con il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR. La compagnia è stata fondata nel 2018 da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone, Antonio Puleo e Jacopo Paoletti.

Techstars - 24/01/2021. Techstars ha presentato le nuove dodici startup del programma di accelerazione focalizzato sulle Smart Cities, investendo in aziende, provenienti da tutta Europa, che vogliono cambiare il modo in cui viviamo, con nuove soluzioni per i trasporti, gli alloggi, l’energia, le infrastrutture, ma anche per l'occupazione e i servizi di base come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Seares - 24/01/2021. Startup toscana attiva nel settore degli accessori per la nautica, Seares ha chiuso un round da 900mila euro, guidato dal Fondo Rilancio Startup (gestito da Cdp Venture Capital SGR). La società è stata fondata nel 2018 da Giorgio Cucè.

Socialfood - 19/01/2022. Glovo Italia, la controllata italiana della scale-up spagnola di consegne di cibo a domicilio, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Socialfood, startup di food delivery fondata nel 2013 a Palermo da Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino.

Thinkinside - 19/01/2021. Startup specializzata in servizi abilitati dalla localizzazione indoor, Thinkinside ha chiuso un round da un milione di euro sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital SGR, e Add Value, azienda del Gruppo AVM dedicata agli investimenti in club deal in private equity, venture capital e real estate. La compagnia è basata a Milano ed è stata fondata nel 2015 da Iacopo Carreras.

Poke House - 17/01/2022. Foodtech italiana fondata nel 2018 da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, Poke House continua la sua espansione internazionale e investe in Sweetfin, azienda californiana nota per aver portato per prima il poke negli Stati Uniti.

Redo - 10/01/2022. Ocs ha acquisito Redo, piattaforma di Mobile Instant Lending e lancia la prima soluzione in Europa di micro credito al consumo interamente Mobile.

Skinlabo - 10/01/2022. Skinlabo è una startup che produce in Italia e vende online in tutta Europa prodotti di cosmetica di alta gamma e servizi di consulenza di bellezza. L'azienda, fondata a fine 2016 a Torino da Angelo Muratore, ha chiuso un round di 6 milioni guidato da 8a+ Real Innovation.

Stampa 3D: Roboze cresce ancora e chiude un super round con investitori internazionali

Roboze, azienda italo americana tra le più importanti del settore 3D Printing e che ha brevettato una tecnologia di stampa di stampa 3D ultra-precisa per super materiali, cresce ancora e chiude un round di milioni di euro con un pool di investitori internazionali, tra cui Nova Capital (holding di investimenti finanziari guidata da Paolo Merloni, Presidente esecutivo di Ariston), Lagfin (Gruppo Campari Holding), Andrea Guerra (ex CEO di Luxottica, ora CEO di LVMH Hospitality Excellence), Luigi De Vecchi (Presidente EMEA di Citi), Roberto Ferraresi (CEO di The Equity Club), Luca Giacometti (CEO di Galileo SPAC), Denis Faccioli (CEO di Tecres SPA). Al round ha partecipato anche il gruppo di di investitori esistenti, tra cui Alfredo Altavilla (presidente di Ita Airways), Boris Collardi (ex CEO di Julius Baer), Diego Piacentini (ex senior VP di Amazon), Federico Faggin (co-inventore del microprocessore) ed Equiter SPA (fondo di investimento detenuto da Intesa Sanpaolo e Compagnia di San Paolo). Roboze, fondata a Bari da Alessio Lorusso nel 2013, mira a ridisegnare la catena di approvvigionamento globale attraverso la propria tecnologia brevettata di stampa 3D, creando un nuovo modello produttivo circolare e sostenibile, riducendo i trasporti e le relative emissioni di Co2, consegnando parti just in time e on demand, evitando inutili sprechi. Punto di forza di Roboze è ARGO 1000, la stampante 3D più grande al mondo, dotata di camera calda per la produzione rapida di parti non metalliche incredibilmente resistenti.

«Questo ulteriore fundraising - ha spiegato proprio Alessio Lorusso, che è stato anche tra i finalisti dell’Italian Tech Award - accelererà la nostra crescita sul mercato americano e potenzierà tutti i nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo, specie sulla creazione di nuovi super materiali, nel nostro centro R&D italiano, dove stiamo realizzando un nuovo laboratorio chimico. Siamo onorati di avere un gruppo di investitori di questa caratura, che credono fortemente nella visione di Roboze e nel cambio di paradigma produttivo che la nostra tecnologia sta abilitando sostituendo metalli e producendo parti senza spreco di materie prime».

Roboze attualmente lavora con GE, Bosch, Airbus e altre organizzazioni globali nel settore aeronautico, spaziale, energetico e sostenibile, medico, manifatturiero e altro per progettare e creare parti di uso finale. Roboze sta attualmente lavorando con Siemens Energy, per creare una produzione di parti su richiesta e un magazzino sostenibile.

«Pensiamo che la produzione additiva stia giocando un ruolo chiave nella digitalizzazione e nella riduzione dei costi nel settore dell’energy. In Siemens Energy abbiamo valutato molte aziende e abbiamo constatato che la tecnologia Roboze per i polimeri ad alta temperatura soddisfa la nostra qualificazione ingegneristica e le nostre aspettative. Di conseguenza, abbiamo acquistato la nostra prima macchina e non vediamo l’ora di estendere il nostro rapporto con Roboze» ha aggiunto Andrew Bridges, Service Frame Owner di Siemens Energy.

I numeri

Le soluzioni di Roboze sono fra le più scelte nel mondo perché soddisfano le esigenze della produzione industriale, permettendo di risolvere le sfide legate alla ripetibilità del processo, alla precisione e alla produzione di polimeri e materiali ad alte prestazioni. «Il 2021 è stato un anno di forte crescita. Il team supera le 100 persone e prevediamo un fortissimo piano di assunzioni nei prossimi 12-18 mesi, in Italia, Germania e US. Roboze è ormai leader nella stampa 3D di super materiali. I maggiori industry leader globali nei settori aerospazio, energia, motorsport, transportation utilizzano la nostra tecnologia ogni giorno. Stiamo sviluppando soluzioni per il settore medicale che vedranno presto la luce, assieme a nuovi incredibili super materiali che porteranno le performance ad un nuovo livello, rendendo i metalli sempre più obsoleti» ha detto ancora Alessio Lorusso.

La squadra

A dicembre si erano uniti a Roboze due manager di livello internazionale: Alfredo Altavilla e Boris Collardi. Altavilla in particolare ha ricoperto per molti anni il ruolo di executive vp in Fca dopo essere stato CEO di Iveco, Fpt e Tofas, lavorando al fianco di Sergio Marchionne e portando Fiat a unirsi con Chrysler e diventare uno dei maggiori player automotive globali. Oggi Altavilla ricopre il ruolo di presidente esecutivo di Ita Airways, la nuova compagnia aerea di bandiera italiana. Inoltre, Altavilla siede in numerosi board sia in Italia che negli Stati Uniti ed è senior advisor di Cvc, il più grande fondo di private equity europeo che gestisce un patrimonio di 75 miliardi di euro. «L’Additive Manufacturing è tra le tecnologie che ci aiuteranno a rispondere alle future sfide produttive, logistiche e di reperimento di materie prime - aveva sottolineato Altavilla - Roboze ha una tecnologia proprietaria disruptive, la visione e un team di esperti per essere leader. Alessio ha fondato questa azienda a 23 anni dopo aver costruito la sua prima stampante 3D a 17 anni. Oggi a 31 anni è uno dei maggiori esperti mondiali di stampa 3D, con un team di scienziati dei materiali, ingegneri e manager incredibili tra Italia e Stati Uniti. È un piacere per me essere un investitore e membro dell’advisory board della società».

La pandemia

Roboze è stata impegnata, durante la prima fase della pandemia, anche nella produzione di valvole per respiratori per aiutare gli ospedali italiani.

Smart Cities, le 12 startup del programma di accelerazione di Techstars a Torino

Dopo due programmi incentrati sulla Smart Mobility, Techstars, acceleratore di startup internazionale (fondato nel 2006 in Colorado, ha investito in più di 2 mila aziende per 16 miliardi di dollari) in collaborazione con il comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha presentato le nuove dodici startup del programma di accelerazione focalizzato sulle Smart Cities, investendo in aziende (120 mila dollari), provenienti da tutta Europa. Le startup vengono in particolare da Italia (5, di cui tre aziende di Torino: erano 2 in tutto nel programma del 2020), Germania, Regno Unito, Ungheria, Ucraina, Francia, Svizzera e Romania. Il programma di accelerazione si terrà alle Officine Grandi Riparazioni Torino (sede italiana di Techstars): il Demo Day è in programma giovedì 21 aprile.

Perché Torino. La possibilità di sperimentare soluzioni legate a mobilità autonoma, droni, 5G, Big Data, economia circolare, aerospaziale, salute e aziende di robotica fa di Torino una vera piattaforma di sviluppo per le startup.

I numeri delle startup in Europa. Le startup in Europa hanno ricevuto un finanziamento record di 120 miliardi di dollari nel 2021, secondo un rapporto della società di venture capital Atomico, circa tre volte i 41 miliardi di dollari di capitale raccolti nel 2020. Techstars quest’anno lancerà sette programmi di accelerazione in altrettante città europee, investendo in oltre 100 startup.

Perché le Smart Cities. Più del 55% della popolazione mondiale vive nelle città, un numero che dovrebbe raggiungere il 68% entro il 2050 secondo i dati delle Nazioni Unite. Con la crescita della popolazione, l'urbanizzazione aggiungerà altri 2,5 miliardi di persone alle città nei prossimi tre decenni. Le città devono trovare nuove soluzioni per trasporti, alloggi, energia e infrastrutture, per l'occupazione e i servizi di base come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

«Dopo il successo dei programmi Smart Mobility nel 2020 e nel 2021, nonostante le difficili condizioni di mercato degli ultimi anni – ha spiegato Martin Olczyk, Managing Director di Techstars - sono più che entusiasta di lavorare con la classe inaugurale del Torino Cities of the Future Accelerator. Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center e di avere una rete di alumni di successo oltre ad un ecosistema unico come quello offerto dalla città di Torino composto da mentori esperti, aziende innovative e startup-friendly e iniziative cittadine strategiche per l’innovazione tecnologica. Siamo entusiasti di accogliere startup provenienti da tutto il mondo, in quella che nelle prossime 13 settimane, e speriamo anche oltre, sarà la loro casa, OGR».

LE 12 STARTUP DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

Casa. Fondata a Torino da Cinzia Tessarolo, Sara Propoggia, Graziano Fracasso e Federica Clerico, Family+Happy è una startup che ha sviluppato una piattaforma per sostenere i genitori, supportandoli in tutte le loro esigenze.

Mantenersi in forma. Gymnasio è una startup, fondata nel 2021 da Daniele Gusmini, Giuseppe Pastore, Andrea Rotella, Lapo Peruzzi, Andrea Megaro, che ha sviluppato un’applicazione con l’obiettivo di «democratizzare l’allenamento», come ha spiegato Gusmini. La startup è tra i vincitori di Switch2Product, il programma che promuove soluzioni innovative sul mercato, nuove tecnologie e nuove idee di business. Gymnasio consente di monitorare la qualità dell’allenamento da remoto grazie alla telecamera 3D e ad algoritmi di Intelligenza Artificiale: il dispositivo corregge movimenti e postura, gestisce la scheda personale, tiene traccia dei progressi e dà feedback durante l’allenamento.

Energia. Fondata nel 2017 a Manno, in Svizzera, da Davide Rivola, Davide Strepparava, Gianluca Corbellini e Lorenzo Nespoli, Hive Power è una startup che si occupa di soluzioni innovative per la produzione, la distribuzione e la gestione dell'energia, con un approccio data-driven e applicando algoritmi di Intelligenza Artificiale. A fine 2020 si è aggiudicata un grant di 15 mila euro per lo sviluppo del prodotto, vincendo la Call for For Innovation “EES – Energy Efficiency For Sustainability” di Terna, Avvenia e Digital Magics.

Aeroporto. Inputsoft è una startup ucraina che ha sviluppato una piattaforma software per gestire i flussi di dati e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e tecniche provenienti dalle procedure e processi che avvengono in aeroporto. La startup è stata fondata a febbraio 2021 da Anastasiia Smyk, Valentyn Zavadskyi e Andrii Smyk, tutti con esperienze nell'aviazione civile. InputSoft nel 2021 ha ricevuto un grant di 25 mila dollari dall'Ukrainian Startup Fund ed è stata tra le startup protagoniste al Web Summit 2021 a Lisbona.

Proprietà intellettuale. Lawyerd è una startup ucraina fondata nel 2019 da Igor Hludov e Igor Makushinsky, avvocato che si occupa di proprietà intellettuale. La sua piattaforma ha l’obiettivo di garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano protetti dall'uso non autorizzato su Internet. Il suo sistema utilizza il tracciamento dell’IP. A oggi (come risulta dai dati di Crunchbase) ha raccolto finanziamenti per 234 mila dollari.

Privacy. Natix è una startup tedesca fondata nel 2020 da Alireza Ghods, Omid Mogharian e Lorenz Muck e basata ad Amburgo. Utilizza tecnologie di Intelligenza Artificiale per rendere le fotocamere intelligenti e conformi al GDPR.

Elettricità. Algoritmi di Intelligenza Artificiale per muoversi nel mercato dell’energia, scegliendo fornitori più economici e rispettosi dell'ambiente. È l’obiettivo che si propone la piattaforma di nrgi.ai, startup rumena.

Assicurazioni. Optimiz è una startup inglese, fondata a Londra nel 2018, da Kingsly Kwalar. Ha sviluppato una piattaforma che connette i proprietari di merci e i loro assicuratori alle compagnie di navigazione e ad altri vettori, consentendo una rapida risoluzione dei sinistri e aiutando entrambe le parti a realizzare risparmi fino al 70%.

Immobili. Strategic BIM è una startup proptech basata a Torino, dove è stata fondata nel 2019 da Leonardo De Bellis e Roberto Demarchi. La società supporta i proprietari immobiliari nella gestione dei dati degli edifici ed è incubata presso I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino.

Mobilità. Voltaage è una startup fondata nel 2021 da Edoardo Carlevaris e Francesco Semeraro e basata in Francia (a Parigi). Ha sviluppato un software che consente alle PMI e ai loro team di passare facilmente alla guida a zero emissioni di carbonio, permettendo di adottare i veicoli elettrici senza interrompere le operazioni aziendali. Ad esempio semplifica l'acquisto di auto elettriche e stazioni di ricarica. Anche Volteum, una startup di Budapest (fondata nel 2020) si occupa di mobilità elettrica

Rifiuti. Xworks Tech è una startup fondata nel 2020 che ha sviluppato un software per l'industria dei rifiuti e del recupero. La sua piattaforma utilizza la tecnologia, l’Intelligenza Artificiale e la blockchain per aumentare la percentuale di materiali riciclati e incoraggiare l'economia circolare.

