Che cosa sono i dark pattern e perché l’Ue vuole vietarli

Quella X per chiudere la finestra pop-up che proprio non si trova, o si materializza dopo alcuni secondi di snervante attesa condita magari da un video pubblicitario. La collocazione dei bottoni che ci aspetteremmo di trovare da un lato (per esempio a destra, per procedere oltre senza aggiungere altro a un carrello di acquisti online) che invece include automaticamente qualche servizio non richiesto (come sanno bene i sostenitori dell’ex presidente Trump). Ancora, salendo di livello: la caccia al tesoro per cancellare un account (il cosiddetto approccio roach motel, quando l’opt-out diventa appunto un’impresa), il continuo gioco con i colori, il disincentivo verbale a rifiutare un certo servizio quando ne avremmo pienamente diritto, dipingendo quella scelta come l’inevitabile perdita dell’affare della nostra vita.

Sono i cosiddetti dark pattern, interfacce di siti e applicazioni, concentrate in particolare nelle procedure di acquisto, disegnate con l’obiettivo di rendere la vita più complicata all’utente e spingerlo a spendere di più, iscriversi a un certo servizio, in un certo senso a interferire con la sua libertà di scelta ben oltre le tradizionali e legittime strategie di marketing online, frapponendo sul percorso una serie di ostacoli di vario tipo. In gran parte, trucchetti cognitivi o pressioni indebite, come l’inutile conto alla rovescia per completare una sessione d’acquisto. Si tratta di una specie di nudging al contrario: se nel primo caso si spingono le persone a fare scelte ritenute salutari o più funzionali per loro e la società, su Internet questa user experience cattiva è deliberatamente prodotta in questo modo. Non è (solo) il frutto di una pessima programmazione e di scelte superficiali o caotiche, ma una volontaria strategia di persuasione.

Queste strategie sono da tempo nel mirino delle autorità statunitensi ed europee. Lo scorso anno il Ccpa, cioè l’aggiornamento più recente del California Consumer Privacy Act, ha vietato gran parte di queste pratiche. La legge californiana, molto stringente, sarà la base anche per riforme a livello federale. Tuttavia non proibisce per intero l’uso dei dark pattern, ma solo di quelli che “hanno l’effetto sostanziale di sovvertire o compromettere le scelte di opt-out degli utenti” dove siano coinvolti i loro dati personali.

Che cosa sta succedendo in Europa

Dal canto suo, il Parlamento europeo ha invece approvato il Digital Service Act, una delle due grandi riforme del comparto digitale che punta a vincolare le Big Tech, ma in generale chiunque svolga attività online, al rispetto di norme più stringenti in tema di pubblicità, informazione e moderazione dei contenuti. Fra i molti fronti presi di petto dalla bozza del regolamento, fra cui le pubblicità targettizzate o la rimozione dei contenuti dannosi, ci sono appunto anche queste pratiche. Il percorso della proposta passa ora al cosiddetto trilogo, negoziato informale cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione e che precede l’approvazione in Consiglio europeo.

Il regolamento introduce il divieto di sfruttare queste tecniche, con percorsi più semplici per dare il consenso a certi servizi e ritirarlo in seguito: “L’Unione europea richiederà modifiche dirette al funzionamento delle piattaforme per offrire agli utenti la possibilità di rinunciare facilmente al tracciamento - ha spiegato Eugenio Maddalena, esperto di marketing digitale - Il Digital Services Act ha ancora molti ostacoli da superare, e ulteriori negoziati con il Consiglio europeo inizieranno il 31 gennaio”.

Detto questo, è importante capire che non ci sono piattaforme più trasparenti di altre: per esempio, il recente blocco di Apple al tracciamento a scopi pubblicitari ha costretto molti social a richiedere esplicitamente il consenso agli utenti per continuare a proporre loro inserzioni più pertinenti. Spesso, però, questa richiesta è stata effettuata sfiorando appunto i dark pattern, così battezzati dall’esperto Harry Brignull nel 2010: “Se utilizzi Instagram potresti aver visto un pop-up che chiede se desideri una migliore esperienza pubblicitaria - ha ricordato Maddalena - Nella parte inferiore ci sono due bottoni: in una tonalità nera, più scura rispetto allo sfondo, è possibile scegliere di Rendere gli annunci meno personalizzati; un pulsante blu brillante e molto più attraente invita invece a Rendere gli annunci più personalizzati”. Anche in quel caso, insomma, “Instagram utilizza di proposito un design e una scelta di parole che influenza gli utenti verso una scelta precisa. L’utilizzo di termini come Attività dell’app e Personalizzato al posto di Tracciamento e Targeting induce a non rendersi conto delle autorizzazioni che si stanno concedendo: la maggior parte delle persone non vuole che Instagram e Meta sappiano tutto ciò che fanno e ovunque vadano. Ma il concetto di Esperienza migliore suona davvero come una cosa positiva e innocua. E quindi in molti accettano. Capito il problema?”.