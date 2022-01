Quarant'anni fa uno studente fece per scherzo il primo virus per pc: oggi lavora a Facebook

Il 30 gennaio 1982 è considerata la data del primo virus per computer “in the wild”, ovvero con una diffusione più larga di un singolo computer o di un laboratorio. Lo aveva realizzato Rich Skrenta, uno studente di 15 anni di una scuola vicino a Pittsburgh per fare uno scherzo agli amici.

Il virus si diffondeva tramite floppy disk, quei dischetti che inserivamo nei personal computer per lanciare programmi e trasferire documenti (eh sì, i giovani non lo sapranno mai che avevamo collezioni di floppy disk a casa). Insomma se volevi condividere qualcosa, la copiavi su un floppy e lo davi al destinatario.

Così Rich, nella pausa scolastica invernale, scrisse le 400 righe di codice di Elk Cloner, che aveva il compito di infettare il sistema operativo dell’allora popolarissimo Apple II (qui il funzionamento del virus). Apparentemente era un videogame, ma la cinquantesima volta che lo lanciavi lo schermo diventava nero e compariva una poesia. Questa: Elk Cloner: The Program With a Personality. It Will Get On All Your Disks/ It Will Infiltrate your Chips/ Yes It’s Cloner! It Will Stick to You Like Glue/ It Will Modify Your Ram Too/ Send In The Cloner! Insomma, Elk Cloner, il programma con una personalità, ti si sarebbe attaccato come una colla.

Non ci sono dati su quanto quel virus si sia effettivamente diffuso al di fuori della scuola di Rich Skrenta il quale molti anni dopo ricorderà l’episodio definendolo "some dumb little practical joke”, uno stupido scherzo. In realtà, come spesso accade, quello scherzo rivelava un talento. Rich dopo la scuola è andato a lavorare per Commodore, due anni dopo a Unix, di lì è diventato manager a Sun Microsystem, ha creato una prima startup per fare concorrenza a Yahoo!, che ha venduto a Netscape, dove è andato a lavorare per altri 4 anni, ha creato un’altra startup che ha venduto a un consorzio di giornali, e una terza poi venduta a Ibm, dove è quindi andato a lavorare per 3 anni come direttore esecutivo di Watson, posto che ha lasciato per un altro paio di progetti, fino all’approdo a Facebook (oggi Meta) nel febbraio 2020, dove è direttore dello sviluppo del software.

Non male come carriera, per uno che ha iniziato con “un piccolo stupido scherzo”.