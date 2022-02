Facebook rinuncia al progetto della sua criptovaluta

Facebook ha venduto il suo progetto di criptovaluta Diem alla società di investimento Silver Capital. L'associazione Diem, che sta guidando il progetto di moneta digitale di Facebook (Meta), si scioglierà e venderà la sua proprietà intellettuale e altri beni alla Silvergate Capital Corporation per 182 milioni di dollari. L'iniziativa con cui il gigante americano del social network voleva rivoluzionare i pagamenti era sulla buona strada, ma "è diventato chiaro durante le nostre discussioni con le autorità statunitensi che il progetto non poteva progredire ulteriormente", ha detto l'amministratore delegato dell'associazione, Stuart Levey. Meta era entrata nell'arena della moneta digitale creando "Libra" nel 2019, che doveva offrire un nuovo metodo di pagamento al di fuori dei tradizionali canali bancari.

Consapevole delle preoccupazioni delle autorità di regolamentazione su una valuta gestita da una società privata, il gruppo americano ha deciso di affidare la sua gestione a un'entità indipendente con sede a Ginevra (Svizzera). Dopo la defezione di alcuni partner importanti come PayPal, Visa e Mastercard, l'organizzazione ha ridimensionato le sue ambizioni, prima di ribattezzarsi Diem alla fine del 2020. "Fin dall'inizio, il progetto Diem ha cercato di sfruttare i vantaggi della tecnologia blockchain per progettare un sistema di pagamento migliore e più inclusivo", ha detto Levey. L'associazione è riuscita a costruire e testare un sistema di pagamenti basato sulla tecnologia che funziona anche con bitcoin, che include garanzie contro il suo uso da parte di criminali, ha aggiunto. Allo stesso tempo, "abbiamo cercato attivamente l'input dei governi e dei regolatori di tutto il mondo, e il progetto si è evoluto e migliorato notevolmente come risultato", ha detto. Ma le discussioni alla fine si sono arenate e "il miglior modo di procedere è stato quello di vendere i beni del gruppo Diem", ha concluso Levey.