L'attività sui social degli artisti in gara a Sanremo 2022

Ci siamo: l'edizione numero 72 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo inizia oggi. Tra le novità di quest'anno un’unica categoria in gara al Festival, quella degli “Artisti”, 25 canzoni senza eliminazioni, per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore, grazie a un meccanismo di votazione rinnovato.

Ma quanto sono attivi i concorrenti in gara sui social?

DataMediaHub ha analizzato le performance, negli ultimi 30 giorni, dei 25 concorrenti in gara sui due principali social, per numero di utenti, Facebook e Instagram.

Attività e presenza dei cantanti in gara su Facebook

La bassa la frequenza di pubblicazione su Facebook è il primo dato che emerge dal rapporto. Si va da una media di un post al giorno dell'attivo Gianni Morandi a ben cinque, dei ventinove artisti, che non hanno pubblicato niente negli ultimi trenta giorni. E anche artisti molto noti, come ad esempio Achille Lauro, che si attestano su valori davvero minimi.

È Emma Marrone la cantante in gara con il maggior numero di follower, più di 3,5 milioni. Seguita da Gianni Morandi sopra i 3 milioni e Elisa a oltre 1,8 milioni di follower. Artisti emergenti, come Sangiovanni, o già affermati, come Mahmood sono molto al di sotto di questi numeri. La cantautrice Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga, è colei con il minor numero di follower sul social network più popolato del pianeta. Meno di 2mila. Iva Zanicchi, unica artista in gara ad aver vinto ben tre volte il festival, posta mediamente una volta ogni cinque giorni ed ha poco più di 126mila follower. Il suo social media manager potrebbe fare certamente di meglio, diciamo.

Il maggior livello di coinvolgimento è generato da Gianni Morandi, primo in classifica, che come abbiamo visto è anche colui che posta più di tutti. Più di 1,1 milioni di interazioni. Quasi dieci volte tanto la 2° Loredana Bertè, a poco più di 190mila interazioni in totale. 3° Emma Marrone con circa 105mila interazioni nel complesso.

Le performance su Facebook degli artisti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo

Presenza e attività dei cantanti in gara su Instagram

L’artista con il maggior numero di follower è ancora una volta Emma Marrone, secondo Achille Lauro, seguito al terzo posto da Sangiovanni che evidentemente sulla piattaforma social di foto e video trova, anche per età anagrafica degli iscritti ad Instagram, terreno più fertile.

Gianni Morandi su Instagram scivola in settima posizione per numero di follower.

Il vincitore di Sanremo Giovani nel 2021, Yuman, è ultimo per numero di follower, meno di 3mila

Marrone guida anche la classifica del coinvolgimento con più di 1,2 milioni di interazioni (like e commenti), ma rispetto ad un tasso di engagement medio del 7.32% la cantante fiorentina si attesta al 1.27%.

Campione di engagement è Tananai con un tasso di coinvolgimento del 23.68 per cento. Ben 16 punti percentuali al di sopra della media, anche se il dato va parametrato ad un numero di follower contenuto. Il più basso livello di coinvolgimento è delle Vibrazioni. Tendente allo zero assoluto.

Così come per Facebook, anche su instagram i partecipanti alla 72esima edizione del Festival postano davvero poco. Si conferma al primo posto sempre Gianni Morandi con una media di un post giornaliero. Su instagram negli ultimi trenta giorni tutti hanno fatto almeno un post, ma in alcuni casi la frequenza di pubblicazione è risicatissima.

Insomma, se l’anno scorso con Fedez in prima fila, arrivato poi secondo, per seguito e coinvolgimento sui social, la presenza sulle piattaforme social sembrava giocare un ruolo tutt’altro che trascurabile per il giudizio del pubblico da casa, in questa edizione i contorni son più sfumati.