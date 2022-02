Screenshot delle chat: una novità per Messenger, una bufala su WhatsApp

“Screenshot or it didn't happen”, si usa dire su Internet. “Se non vedo (lo screenshot), non credo”, riferito soprattutto alla roboanti e improbabili imprese con cui i gamer si vantano con altri gamer. Dal mondo dei videogiochi, la mania di immortalare e conservare quello che vediamo sui nostri smartphone si è estesa praticamente a tutto: dalla navigazione online alle mail, alle chat. Con risvolti che possono essere anche molesti e sgradevoli.

Per questo, soprattutto per evitare comportamenti scorretti, Meta ha introdotto a fine gennaio una novità per Facebook Messenger, annunciata dallo stesso Mark Zuckerberg (post più sotto): “Riceverai una notifica se qualcuno fa lo screenshot di un messaggio temporaneo”, ha scritto il cofondatore del social network più usato al mondo, spiegando anche che “stiamo aggiungendo gif, adesivi e reactions alle nostre chat”, che “sono coperte da crittografia end-to-end” (cos’è?) e allegando l’immagine di una sua conversazione con la moglie, Priscilla Chan.

WhatsApp punta al mercato americano, che nel 2022 è ancora il regno degli sms di Emanuele Capone 30 Gennaio 2022 Chatdi Emanuele Capone

facebook: il post di Zuckerberg con l’annuncio della novità

La bufala della terza spunta su WhatsApp

Questa novità, che è vera e in fase di rilascio, ha provocato una conseguenza inaspettata: il ritorno di una bufala già smentita in passato, secondo cui WhatsApp (sempre di proprietà di Meta) starebbe pensando di introdurre una terza spunta blu per avvertire del fatto che qualcuno ha fatto lo screenshot di una chat.

Al momento non c’è alcuna conferma di questo da parte dell’azienda, e su WhatsApp l’uso delle spunte resta quello cui siamo abituati più o meno da sempre:

una di colore grigio quando il messaggio è partito ;

; due grigie quando è stato consegnato ;

; due spunte blu quando è stato aperto e letto.

E per ora basta così, con buona pace dell’ansia da screenshot.