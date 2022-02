Audio ad alta risoluzione: cos'è, come provarlo in streaming e quanto si spende

L'audio ad alta risoluzione non è più un'esperienza musicale per soli audiofili bensì una delle novità più coinvolgenti ed entusiasmanti dei più noti servizi streaming, come Apple Music, Tidal Hi-Fi, Qobuz e Amazon Music Unlimited. Invece, Spotify Hi-Fi sarebbe dovuto sbarcare sul mercato entro la fine del 2021, ma così non è stato e quindi ci si aspetta che arrivi nei prossimi mesi.

Come si può facilmente intuire dai termini in gioco, il cosiddetto hi-res(olution) audio offre una migliore qualità di ascolto che si traduce in un incremento dei dettagli, sfumature, ampiezza di scena e altri elementi capaci di concorrere nella creazione di un'esperienza musicale vivida e prossima alla realtà.

Tutto questo però ha alcuni limiti. Il primo è che tranne alcune eccezioni, che spiegheremo più avanti, non si può vivere un'esperienza completa di questa tecnologia con un comune smartphone abbinato ad auricolari Bluetooth. Questi di solito si limitano a supportare i codec Aac ed Sbc, che come lo storico Mp3 nella compressione dei dati sono costretti a eliminarne una discreta quantità. In secondo luogo a prescindere dal formato audio o come sia stata registrata la traccia musicale, senza dispositivi di qualità, durante l'ascolto, le differenze con la risoluzione standard si assottigliano.

Ovviamente non c'è bisogno di scomodare il mondo dell'alta fedeltà e componenti di McIntosh o un costoso Linn Series 3: basta anche solo un buon paio di cuffie cablate o un adeguato speaker wireless. In sintesi: i prodotti audio di fascia media consentono di rilevare le differenze tra una traccia normale e una ad alta risoluzione, ma salendo di prestazioni si entra in una nuova dimensione.

I formati dello streaming hi-res

Consumer Electronics Association, The Recording Academy (quella dei Grammy) e le case discografiche nel 2014 hanno definito l'hi-res come "l'audio senza perdita di dati (lossless, ndr) capace di riprodurre l'intera gamma di suoni da registrazioni che sono state masterizzate da sorgenti musicali di qualità superiore al cd". Vuol dire che ogni formato audio ad alta risoluzione deve avere una frequenza di campionamento superiore ai 16 bit/44,1 kHz del cd. I numeri fanno capire poco, ma è come stabilire il livello di dettaglio delle coordinate che consentono di riprodurre il suono: una sorta di mappa geografica più o meno accurata. Con l'incremento dei bit e i kHz, aumentano però anche le dimensioni dei file: un album in Mp3 può pesare circa 60 Mb, mentre in formato hi-res può occupare uno spazio 5 volte superiore.

I principali formati ad alta risoluzione sono Wav (che è quello dei cd), Flac, Alac e Aiff. In realtà ce ne sono molti altri, ma i più popolari soprattutto in ambito streaming rimangono Flac (la sigla sta per Free Lossless Audio Codec) e Alac (cioè Apple Lossless Encoder) con frequenze di campionamento che vanno dai 16 bit/44,1 kHz del cd ai 24 bit/352 kHz. Questa è davvero una soglia di eccellenza, difficile poi distinguere trame e delicatezze sonore a meno di non disporre di un buon impianto.

I dispositivi compatibili

Per godere al meglio dell'hi-res, l'ideale sarebbe impiegare un lettore audio di rete per la musica liquida, come un Marantz NA6006 o un Cambridge Audio CXN (V2) da abbinare ad amplificatore e casse cablate. Oppure un altoparlante wireless che sfrutta la tecnologia cloud e quindi il Wi-Fi per l'accesso alle piattaforme streaming: si pensi all'ecosistema Sonos oppure quello B&W, Denon, Bose e di altri marchi del mondo dell'alta fedeltà. Già, perché bisogna ricordare che le tecnologie Bluetooth e AirPlay 2 normalmente non sono compatibili con l'hi-res. Fra le eccezioni ci sono smartphone, auricolari, dispositivi e accessori che supportano le tecnologie Qualcomm aptX Hd oppure Sony Ldac, che gestiscono rispettivamente hi-res fino al massimo teorico di 24-bit/96kHz e 32-bit/96 kHz. La prima è diffusa tra i prodotti Android e accessori di fascia media e alta, mentre la seconda è supportata da cuffie, soundbar, televisioni e altri dispositivi soprattutto del mondo Sony. E poi c'è anche la nuova generazione di Walkman Sony, con alcuni modelli a dir poco impressionanti per cura tecnica (e prezzo di listino).

Apple Music

Da giugno 2021, Apple Music vanta uno fra i più ampi cataloghi musicali in formato hi-res: circa 85 milioni di tracce, escludendo le radio in diretta e i contenuti on demand di Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country. Il formato di riferimento per è Alac, "con risoluzioni che vanno da 16 bit/44,1 kHz (qualità cd) fino a 24 bit/192 kHz", come spiegato dall'azienda.

Da non confondere però con le tecnologie Dolby Atmos e l'Audio Spaziale, introdotti sempre lo scorso anno: in questo caso si tratta di un'esperienza surround fruibile solo sui dispositivi Apple basati su iOS, iPadOS, tvOS 14.6 e macOS 11.4 o superiori.

Lo streaming audio lossless non è supportato dagli auricolari e cuffie AirPods e Beats (sempre di Apple) poiché utilizzano il codec Bluetooth Aac, a meno che non si impieghi l'adattatore da Lightning a jack cuffie da 3,5 mm di Apple che supporta audio lossless fino a 24 bit/48 kHz. Nessun problema invece con iPhone, iPad, CarPlay (via cavo), MacBook Pro da 14 e 16 pollici (2021) sfruttando gli altoparlanti integrati oppure il collegamento via cavo a cuffie, ricevitori o altoparlanti amplificati.

Su altri computer Mac, Apple Tv 4K oppure la maggior parte dei dispositivi Android, per superare la soglia dei 48 kHz serve un convertitore digitale-analogico esterno. HomePod Mini invece ha il supporto nativo e il download delle tracce hi-res di Apple Music è sempre possibile su ogni dispositivo.

Infine, è bene ricordare che Apple Music può essere ospitato su piattaforme cloud che aggirano il problema del wireless Bluetooth puntando direttamente sul Wi-Fi. Per esempio, acquistando altoparlanti come i Sonos e B&W, i rispettivi software consentono di riprodurre le tracce hi-res di Apple e di tutti i principali servizi del mercato.

Apple Music mette a disposizione le tracce hi-res sui profili di abbonamento Studenti, Individuale e Famiglia, che costano rispettivamente 4,99, 9,99 e 14,99 euro al mese.

Tidal Hi-Fi

Tidal è uno fra i pochi servizi streaming che fin dalla nascita ha puntato sull'audio ad alta risoluzione. Oggi vanta più di 70 milioni di tracce hi-res e declina l’offerta in Hi-Fi e Hi-Fi Plus. La prima formula prevede l'impiego del formato Alac 1411 kbps o 16 bit / 44,1 kHz, ma si possono configurare i dispostivi affinché la riproduzione in streaming si riduca anche al più comune Aac a 320 kbps o peggio. Tidal Hi-Fi Plus è per i super appassionati, poiché arriva a fornire registrazioni master originali (Mqa), autenticate dall'etichetta discografica o dall'artista stesso fino a 24 bit/352kHz; supporta anche il 360 Reality Audio e Dolby Atmos sui dispositivi mobili. Ovviamente si può ridurre la qualità per consumare meno dati.

Tidal Hifi e HiFi Plus sono compatibili con iPhone e iPad con iOS13 o superiore; dispositivi Android versione 6 o successiva; Kindle Fire con versione Android 4.4.4 o successiva; Mac e computer Windows e dispositivi come Google Chromecast, Sonos, Roon, Naim, Denon Heos, Apple Tv, Android Tv, Apple CarPlay, Android Auto, Ford Applink e Samsung CarConnect.

Attenzione: se una traccia audio normale pesa 2,5 Mb, una Hi-Fi Flac a 44,1 kHz arriva a 20, mentre quelle Mqa Flac a 352 kHz a 26,25 Mb. Tidal ricorda che "non è necessario un Dac per usufruire di HiFi o Mqa", tuttavia per sfruttarli al massimo delle loro potenzialità, un dispositivo esterno di conversione di segnale digitale-analogico può migliorare l'esperienza.

Tidal Hifi offre 30 giorni di prova gratuita, poi costa 9,99 euro al mese; Tidal Hifi offre lo stesso periodo di gratuità, poi costa 19,99 al mese.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited mette a disposizione 75 milioni di brani Flac 16-bit/44.1kHz in qualità cd, che chiama Hd, e oltre 7 milioni di tracce Flac fino a 24 bit/192 kHz, che chiama Ultra Hd. Si tratta di un abbonamento differente, disponibile da settembre 2020 e più completo rispetto al noto Amazon Music Prime incluso nell'offerta Prime, che prevede solo 2 milioni di tracce. Ovviamente oltre allo streaming consente lo scaricamento delle tracce sui dispositivi.

Il servizio è compatibile con iPhone e iPad; dispositivi Android; altoparlanti Sony, Sonos e tanti altri modelli, ma di solito il supporto si ferma al Flac 24-bit/48kHz. Per salire di qualità servono unità esterne (Dac). Stesso discorso impiegando computer Windows o Mac o dispositivi Amazon Fire. Il servizio include anche tracce codificate in Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio: "Non c’è dubbio che per godere al meglio questi brani bisogna investire un po’ di più in una cuffia di qualità o in un sistema adeguato, ma la qualità è evidente anche usando Echo Studio", disse Paul Firth, director di Amazon Music, durante la presentazione.

Amazon Music Unlimited costa 9,99 euro al mese oppure 99 euro all'anno in versione individuale; l'abbonamento family da 6 account costa 14,99 euro al mese. Infine c'è la versione che si può abbinare solo con Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot, Fire TV che costa 3,99 euro al mese. L'esperienza hi-res con i vari modelli, considerate le dotazioni, potrebbe però non essere entusiasmante.

Qobuz

Qobuz si definisce “lo streaming dell'alta fedeltà”, e in effetti non è un servizio che scende a compromessi. L’abbonamento base, chiamato Studio Premier, mette a disposizione più di 70 milioni di tracce in formato Flac 24 bit fino a 192 kHz, mentre lo Studio Sublime aggiunge l'opzione di acquisto in streaming e download delle tracce con sconti fino al 60%. Sì, perché bisogna considerare che i servizi streaming offrono mediamente la possibilità di ascolto o anche download delle tracce solo fino a quando si è abbonati oppure non scadono gli accordi licenziatari siglati con i relativi detentori di copyright. L'opzione di acquisto su Qobuz prevede una qualità cd oppure hi-res e l'assenza di Drm, nonché compatibilità piena con Mac e PC: "Gli album venduti da Qobuz in qualità Hi-Res 24-Bit arrivano direttamente dalle etichette discografiche. Non sono ricodificati Sacd e la loro provenienza è garantita. Evitiamo ogni manipolazione sospetta", hanno sottolineato dall'azienda.

Qobuz è compatibile con Mac, Windows, dispostici iOS, Android e c'è anche una versione ottimizzata per il browser Chrome. Inoltre, sempre più dispositivi integrano direttamente il servizio Qobuz Connect sfruttando la tecnologia cloud. Si pensi al Chromecast Audio, molti prodotti B&O, Naim, Sony, Arcam e fondamentalmente la maggior parte dei marchi di alta fedeltà che supportano la musica liquida.

L'abbonamento a Studio Premier è gratuito il primo mese, poi si paga 14,99 euro al mese; l'alternativa è pagare in un'unica soluzione 149,99 euro per un anno. Studio Sublime è declinato in Solo, da 199,99 euro all'anno, Duo (due account) da 299,88 all'anno e Family (6 account) da 349,99 all'anno. La richiesta è che le persone che approfittano delle offerte multi-account risiedano allo stesso indirizzo.

Consigli e considerazioni finali

La fruizione musicale in streaming tramite auricolari e smartphone, oppure via computer e cuffie sono probabilmente le modalità d’uso più diffuse. La maggior parte dei servizi che offrono l'hi-res consentono un periodo di prova, quindi il consiglio è di sperimentare la propria attrezzatura e mettere alla prova il proprio orecchio. Qualcuno non coglierà differenze rispetto alla riproduzione standard, altri sì.

In linea di massima, anche se il Bluetooth non supporta l'hi-res, con un paio di auricolari o cuffie di fascia media o alta si possono individuare già tante differenze. Si pensi a modelli come i Sony WF-1000XM4, Bose QuietComfort Earbuds, B&W Pi7 oppure anche Apple AirPods Max. E questo è solo l'inizio.