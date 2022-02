Il Festival di Sanremo 2022 visto da TikTok

Prima serata da record, quella dell’edizione del Festival di quest’anno, con circa 2,5 milioni di telespettatori in più rispetto a quella del 2021 e uno degli share più alti di sempre dall’inizio del millennio, anche se la media dell’audience televisiva resta di gran lunga inferiore non solo al 2000, al top negli ultimi 22 anni, ma anche di molte altre edizioni della manifestazione canora.

Ma, come sappiamo, a un calo generalizzato dell’audience della televisione lineare corrisponde invece una forte crescita di quella in streaming on demand.

di Pier Luca Santoro

E la fruizione del Festival avviene anche attraverso i social, dove le persone, in particolare sulle piattaforme che si basano su contenuti video, vanno a cercare i brani che non sono riusciti ad ascoltare o quello del loro artista preferito, come dimostrano le milioni di visualizzazioni su YouTube delle canzoni in gara nell’edizione dell’anno scorso.

Quando si parla di video, naturalmente il pensiero corre immediatamente non solo a YouTube, ma a quella che è la piattaforma social video più in voga del momento: TikTok. Social che, stando agli ultimi dati disponibili, conta circa 10,4 milioni di utenti unici mensili nel nostro Paese.

Ecco che allora siamo andati ad analizzare in maniera specifica le performance dell’hashtag ufficiale della manifestazione canora, #Sanremo2022, proprio sulla piattaforma social di video brevi.

TikTok quest'anno ospita una speciale edizione del Stasera Sanremo con i The Jackal: un pre-show dedicato interamente alla manifestazione, condotto dal gruppo comico. Ogni serata è dedicata a un tema diverso, diversi e numerosi anche gli ospiti che si collegheranno in live o faranno compagnia ai The Jackal (per la prima volta in live show su TikTok) nello studio, tra sorprese e interazioni con gli artisti in gara. Insomma, uno show nello show.

Su TikTok i video con l’hashtag #Sanremo 2022, al momento della redazione di questo articolo, sfiorano ben 130 milioni di visualizzazioni.

Tra gli artisti in gara a Sanremo, il video di Ana Mena, che al termine della seconda serata è ultima nella classifica provvisoria, ha totalizzato sin qui 247mila view e più di 15mila like. Quello di Gianni Morandi si attesta a 109mila visualizzazioni e quasi 10mila like. Quello di Iva Zanicchi, arrivata su TikTok a giugno 2021 con la promozione di FantaSanremo, conta 376mila visualizzazioni e quasi 30mila like.

Ancora: Mahmood & Blanco sui loro account contano rispettivamente 901mila visualizzazioni e 158mila like e più di 1,1 milioni di visualizzazioni e 209mila like, sbaragliando tutti gli altri artisti. Numeri molto importanti anche per Michele Bravi che, con i suoi #DietroleQuinte ottiene in un caso 1,1 milioni di view e nell’altro caso addirittura 2,2 milioni, oltre a centinaia di migliaia di like.

Matteo Romano, che nasce sui social per poi sfondare con un pubblico più ampio, con la sua canzone è a più di 392mila visualizzazioni e circa 23mila like. Mentre la preemption del suo debutto sul palco dell’Ariston arriva addirittura a totalizzare 640mila view e poco meno di 100mila like.

Invece la Rettore, in gara assieme a Ditonellapiaga, pochi giorni prima dell’inizio del Festival ha proposto una riedizione del suo Splendido Splendente, celebre brano del 1981, in chiave ironica che vale assolutamente il minuto e mezzo speso per guardarlo. E infatti è fra i video con il maggior numero di visualizzazioni sull’account della cantante.

di Pier Luca Santoro

In tutto questo c’è un fenomeno emergente che è di particolare interesse: l’ascesa dell’hashtag #DietroLeQuinte, che racconta quello che avviene, appunto, dietro le quinte del Festival.

Se, come abbiamo visto, #Sanremo2022 si attesta a circa 130 milioni di visualizzazioni, #DietroLeQuinte nei primi due giorni del Festival conta già più di 653 milioni. Un fenomeno di estrema rilevanza, come dicono i numeri, che potrebbe essere il surrogato alla mancanza, almeno in parte, immaginiamo per motivi sanitari, del Dopo Festival, quest’anno en plein air dal Glass Box davanti all’Ariston e trasmesso solo su Radio Rai e non anche in televisione.

Si trovano così, per esempio, perfetti sconosciuti che raccontano il loro Sanremo in famiglia e totalizzano 1,5 milioni di view e ben 295mila like. Il trionfo degli user generated content. E ancora un altro modo per le persone di vivere il Festival.