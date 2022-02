Com'era la prima versione di Facebook e i cinque studenti che la crearono

Oggi Facebook compie 18 anni e anche se il momento non è dei migliori il compito di questo Almanacco è ricordare cosa accadde il 4 febbraio 2004. Va online il sito Thefacebook.com: era stato registrato tre settimane prima, quando i fondatori avevano deciso che il nome Facemash, con cui era stato lanciato fra gli studenti dell'università di Harvard, per diverse ragioni non poteva funzionare.

Mark Zuckerberg che ai tempi aveva 19 anni ed era uno studente di Harvard, era il leader del progetto ma non era solo: con lui c’erano - e quindi possono fregiarsi del titolo di co-fondatori -: Dustin Moskovitz, 17 anni, che grazie alle azioni che ancora ha di Facebook batté il record di più giovane miliardario della storia; Eduardo Saverin, nato in Brasile, vive a Singapore dove si è trasferito per non pagare le tasse negli Usa; Andrew McCollum, 21 anni, ai tempi il più grande del gruppetto, ha lasciato la startup già nel 2007 e si è dedicato a diversi progetti minori; infine Chris Hughes, sua l’idea di aprire Facebook a tutte le scuole, nel 2008 ha lasciato l’azienda per supportare la campagna presidenziale di Obama, poi ha tentato senza successo l’avventura del giornalismo e infine si è schierato recentemente per il break-up di Facebook, la sua separazione da Instagram e Whatsapp.

Insomma, erano cinque studenti, fra i 17 e i 21 anni, stavano per conquistare il mondo e non lo sapevano. La prima versione del loro progetto, Facemash, era un giochino che consentiva agli utenti di mettere a confronto le foto ufficiali degli studenti di Harvard e votare “hot” e “not”. Nelle prime ore Facemash attirò 450 utenti collezionando oltre ventimila pagine viste. Ma il successo durò poco. Le foto tecnicamente erano state trafugate online dai server universitari da Zuckerberg il quale rischiò l’espulsione (oltre ad una serie di accuse per reati gravi). Ma Zuckerberg non si fermò e cambiò natura del progetto.

Il 4 febbraio 2004 con il lancio di Thefacebook c’era già l’idea che quella cosa potesse evolvere in un social network. La prima homepage aveva già il tipico blu che conosciamo e anche i caratteri erano gli stessi. In alto a sinistra c’era l’immagine di un ragazzo: si è discusso un po’ su chi fosse, qualcuno ha ipotizzato Al Pacino da giovane e invece venne fuori che era Peter Wolf, un musicista e cantante americano. Il testo diceva:

«Welcome to Thefacebook - Thefacebook is an online directory that connects people through social networks at colleges. We have opened up Thefacebook for popular consumption at Harvard University. You can use Thefacebook to: search for people at your school; find out who are in your classes; look up your friends' friends; see a visualization of your social network. To get started, click below to register. If you have alredy registered, you can log in.»

Il “The” dal nome verrà eliminato nell’agosto 2005 e l’anno seguente il servizio sarà aperto a tutti gli utenti con almeno 13 anni e un indirizzo email valido. Di lì a poco ci saremmo iscritti in tanti, quasi due miliardi.