Il tripudio di Drusilla Foer all’Ariston visto dai Social

Nella terza serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus Drusilla Foer, la nobildonna toscana che conquista subito l'Ariston: per lei un trionfo in sala e sui social. Il suo monologo sulla “unicità”, in contrapposizione al concetto di diversità, ottiene il plauso quasi unanime. Da quello di Ermal Meta a quello di Vladimir Luxuria, passando per quello persino della più tradizionalista Antonella Clerici, tra gli altri.

Sanremo 2022, social scatenati per Drusilla Foer: "Merita la conduzione del Festival"

Ed è proprio il termine “unicità” quello maggiormente utilizzato nel suo intervento, seguito da “essere” e convinzioni, come mostra la word cloud del testo integrale, che si conclude con l’invito a una promessa: «Promettetemi che ci doneremo agli altri, che accogliamo il dubbio anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni. Facciamo scorrere i pensieri in libertà e senza pregiudizio e senza vergogna. Facciamo scorrere i sentimenti con libertà e liberiamoci dalla prigionia dell'immobilità. Immaginate se il mondo non ruotasse e fisso stesse, se tutto il buio fosse nero pesto».

Durante la terza serata online (social + news online + blog e forum) sono state più di 15mila le citazioni di Drusilla Foer, da parte di oltre 1.500 autori unici i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) poco meno di 100mila soggetti.

Il picco massimo di citazioni si è avuto tra le 22:45 e le 23:00 con più di 2mila mention in un solo quarto d’ora. E, nonostante l’ora, un altro picco si è avuto tra le 01:30 e le 01:45. Naturalmente la performance della presentatrice in chiave anti-omofobia è stato commentato e rilanciato online proprio su questo. Numerosissimi i post e i tweet contro Pillon, noto per le sue posizioni “tradizionaliste”. E infatti il post che ha generato maggior coinvolgimento è un tweet di Fabio, attivista LGBT e direttore di “GayLex”, associazione che offre consulenza e supporto per difendere i diritti delle persone lesbiche, gay, bisex e trans.

Sanremo 2022, Drusilla si commuove: "L'atto più rivoluzionario è ascoltare se stessi e gli altri"

Notevole eco anche per lo scambio di battute con Iva Zanicchi sul palco dell'Ariston. "Quanto sei alta!", ha detto la cantante rivolta a Drusilla. La replica: "Più di te". Iva: "Ha anche altre cose più di me»". E Drusilla: "Tante cose. Sono colta", come mostra la word cloud con i termini maggiormente ricorrenti in associazione alle citazioni online relative a Drusilla Foer. Ampiamente positivo il sentiment, cioè le emozioni associate alle verbalizzazioni online delle persone, sulla performance della presentatrice. E anche quando questo è negativo si tratta di una “falsa positività” dovuta alle citazioni in chiave anti-Pillon.

Una positività che viene confermata, se necessario, dalla “emoji cloud”, dalla nuvola delle emoji più ricorrenti in associazione alle citazioni della Foer, con ampio utilizzo di applausi, cuori e altre di chiaro apprezzamento. Drusilla è stata esattamente quello di cui il Festival, e gli italiani, avevano bisogno. Ironia, personalità e talento al servizio di un messaggio del quale c’è ancora tanto bisogno.