La crisi dei chip? Colpa (anche) degli investimenti su quelli più piccoli e moderni

Una crescita dell’11% anno su anno, un record da 123,9 miliardi di dollari di fatturato: i numeri stratosferici della prima trimestrale 2022 di Apple, pubblicati a fine gennaio, hanno sorpreso tutti e superato anche le previsioni degli analisti più ottimisti.

Il successo di vendita dei prodotti di Cupertino negli ultimi 3 mesi del 2021 (cioè il primo trimestre fiscale del 2022) ha stupito soprattutto perché ci si aspettava che le difficoltà produttive e la crisi dei chip avrebbero limitato l’offerta di prodotti chiave come iPhone e Mac. Anche perché lo stesso Tim Cook aveva ipotizzato questo possibile scenario pochi mesi prima.

Il problema dei legacy node

E invece no: nella consueta teleconferenza con gli analisti, il Ceo di Apple ha confermato che l’azienda non ha avuto particolari problemi nel produrre abbastanza iPhone per soddisfare la domanda dei consumatori. I problemi hanno però riguardato la gamma iPad: “Nel trimestre di dicembre, le difficoltà hanno riguardato soprattutto i legacy node - ha spiegato Cook, riferendosi ai chip realizzati con processi meno miniaturizzati, e dunque meno evoluti tecnologicamente - Tutti i problemi che abbiamo registrato sono in quello specifico segmento”.

La spiegazione di Cook ha confermato le analisi pubblicate in una nuova ricerca Idc: secondo lo studio, la crisi dei semiconduttori continua a riguardare soprattutto le componenti più obsolete, ma ancora necessarie per un’ampia gamma di applicazioni. I maggiori limiti di produzione riguardano quelli che si chiamano mature process nodes, cioè i processi di produzione superiori ai 40nm, utilizzati soprattutto per chip a basso costo. Di questo segmento fanno parte i circuiti integrati che servono in particolare nel settore automobilistico per i controller degli schermi Lcd, le centraline delle automobili, e molte altre macro-componenti elettroniche dei veicoli.

Incentivi sbilanciati

Nel corso del 2021, il 67% dei chip prodotti a livello mondiale sono stati realizzati con questi “processi maturi" a 40nm o più grandi. I chip di recente sviluppo prodotti con processi inferiori ai 16nm (come tutti quelli che Apple usa per i processori delle serie A e M), rappresentano invece solo il 15% della produzione globale di semiconduttori. Tuttavia, se si guarda al fatturato, la proporzione è completamente sbilanciata: i chip più evoluti e miniaturizzati contribuiscono al 44% del fatturato dei produttori di semiconduttori. A causa di questo sbilanciamento, le grandi aziende come la taiwanese Tsmc, negli ultimi anni hanno investito sempre meno nel segmento legacy, preferendo concentrare le risorse sui componenti a più alto margine.

Il risultato, in altre parole, è che mancano fabbriche e linee produttive per realizzare i chip più richiesti in questo momento, cioè quelli in qualche modo più vecchi, Texas Instrument, che realizza ancora molti di questi componenti, ha visto crescere il fatturato del 19% anno su anno nell’ultimo trimestre del 2021.

È comunque meno della crescita del fatturato globale di tutte le aziende che producono chip, che nel 2021 è salito del 25%, toccando i 583,3 miliardi di dollari. Secondo i dati di Gartner, il protrarsi dei limiti alle forniture contribuirà a un ulteriore 9% di crescita dei fatturati nel corso di quest’anno. Nel settore, l’ottimismo è palpabile: “Sono serviti 50 anni per arrivare a un giro d’affari da 500 miliardi - ha detto Tom Caulfield, Ceo di Global Foundry, in un commento rilasciato al Wall Street Journal - Ne serviranno al massimo altri dieci per superare i 1000 miliardi”.

La luce in fondo al tunnel

Idc prevede che la situazione continuerà a migliorare nel corso del 2022 grazie a nuovi investimenti e a un generale ampliamento della produzione. La capacità produttiva aumenterà sensibilmente nella regione Asia-Pacifico, in particolare in Corea del Sud e in Cina. Entro il 2025, i due Paesi arriveranno a contribuire rispettivamente per il 19% e il 15% alla produzione globale (oggi sono al 16% e 12%); il centro nevralgico del settore rimarrà però ancora Taiwan, il cui contributo toccherà il 68% (rispetto al 67% attuale).

Però, gli investimenti e la costruzione di nuove fabbriche richiedono tempo: nel breve periodo le forniture dei chip più vecchi continueranno a scarseggiare, e saranno ancora i produttori di automobili a subire le conseguenze più importanti. Nina Turner, research manager di Idc, ha spiegato che “i semiconduttori continueranno a rappresentare il limite principale per il settore automobilistico per tutta la prima metà del 2022. A meno di lockdown imprevisti o problemi fisici alla produzione, i livelli di fornitura inizieranno a migliorare nella seconda metà dell’anno”.