L'app di Wired per il wi-fi libero vola in testa agli store e dà la sveglia all'Italia

Il 5 febbraio 2010, l'app più scaricata d’Italia era una app per il Wi-Fi libero. Era la app di Wired Italia (di cui ero ancora direttore, sarei uscito il 30 giugno di quell’anno); ed era andata online sugli store qualche giorno prima, il 29 gennaio.

Quella app fu un caso per varie ragioni. La prima furono i download: centomila il primo giorno, senza un euro di pubblicità. Dietro c’era l’incredibile comunità di persone che seguivano Wired Italia. La seconda era il senso di quell’app: serviva a mappare i punti in cui il Wi-Fi era libero nelle speranza che crescessero ogni giorno. Venivamo dai disastri del decreto Pisanu, anni di oscurantismo in cui il Wi-Fi negli esercizi pubblici era di fatto vietato. Per capire perché ai tempi quella cosa fosse così rilevante, occorre tenere conto del fatto che la copertura della rete a banda larga era molto inferiore a quella odierna e i piani tariffari meno convenienti. Insomma il Wi-Fi nei locali pubblici era ambitissimo.

Per questo il 20 gennaio, con la collaborazione di un gruppo chiamato Green Geek, avevamo allestito un access point gratuito a piazza Cadorna, a Milano, davanti alla nostra redazione; e nottetempo alcuni attivisti si erano filmati mentre affiggevano la targa “piazza Wi-Fi Libero” . La terza ragione per cui la vicenda di quella app va ricordata è perchè l'aveva sviluppata in tempi record un ragazzo che era da poco approdato a Wired dopo diverse esperienze nelle startup digitali nostrane più quotate: David Casalini. Ci conoscemmo allora. Aveva un entusiasmo incredibile e un buon umore contagioso. Quando il 30 giugno fui messo alla porta dall’editore di Wired, incredibilmente mi seguì. Non sapevo dove, perché non sapevo bene cosa fare. Quando finisce un grande amore (e Wired Italia per me è stato un grandissimo amore) non sai proprio che fare.

Ne nacque una amicizia molto bella e assieme abbiamo creato Chefuturo!, e poi StartupItalia!, fatto un Ted a Pompei, un digital summit a Venezia, una super festa delle startup italiane che ancora si fa e si chiama Open Summit. E sicuramente alcune altre cose che in questo momento non ricordo. Sono stati anni bellissimi per noi, ma anche per chi ha partecipato a quelle iniziative. Oggi David guida lo sviluppo digitale di una grandissima azienda italiana, e io lo sapete quello che faccio. Tutto bene insomma, ma quegli anni restano formidabili e indimenticabili.