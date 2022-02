Amicizie, binge gaming, acquisti online e il caos sul metaverso: cosa fanno gli adolescenti online

Per parlare di Safer Internet Day, la Giornata internazionale per la Sicurezza online, che quest'anno cade l'8 febbraio, partiamo dai numeri dei casi gestiti dal centro di ascolto e consulenza di Telefono Azzurro, raggiungibile al numero 19696.

Cifre parziali, piccole per certi versi, ma che danno un prezioso spaccato dell’ormai tentacolare rapporto dei giovani col Web, in particolare le piattaforme social e la messaggistica. Lo scorso anno il servizio dell’associazione ha gestito 192 casi legati a Internet, per una media di 16 richieste d’aiuto ogni mese. Si è trattato in gran parte di atti di cyberbullismo (28%) e sexting (17%). In più di due casi su 10 sono state riferite anche problematiche legate alla salute mentale, principalmente ideazione suicidaria (28%), paure, ansia e fobie (26%), atti autolesivi (23%) e depressione (19%). Nel 2021, il servizio ha aiutato 211 minori in difficoltà: quasi uno su due (46%) nella fascia 11-14 anni e il 38% nella fascia 15-17.

A questi numeri si aggiungono quelli del 114, il servizio Emergenza Infanzia promosso dal dipartimento per le Politiche della famiglia, e gestito pure questo da Telefono Azzurro: su quel fronte sono stati 320 i casi con problematiche relative all’area Internet, con una media di 26 casi al mese (circa uno al giorno), più del doppio rispetto all’anno precedente, quando erano stati 132. Numerosi i casi di sextortion e, in oltre il 25% dei casi, il 114 ha interessato i servizi territoriali, principalmente le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria.

La ricerca Doxa Kids

Sono i numeri da cui muove la ricerca condotta da Doxa Kids sulle percezioni di questi problemi online dei giovani tra i 12 e i 18 anni e dei loro genitori, coprendo anche problematiche emergenti quali uso del denaro online e metaverso, con una certa attenzione al gaming. “Da questa vasta esperienza sul campo nascono le domande che Telefono Azzurro ha voluto rivolgere ai giovani con una ricerca presentata in occasione del Safer Internet Day - ha spiegato Ernesto Caffo, docente di Neuropsichiatria infantile e storico fondatore nel 1987 di Telefono Azzurro, di cui è presidente - perché la grande sfida di oggi è essere vicini a giovani, genitori ed educatori per promuovere e insegnare un approccio corretto al digitale, coinvolgendo anche istituzioni e aziende, chiamate a ripensare regole e approcci al mondo online, come parte integrante del processo formativo e di socializzazione dei minori”.

La ricerca di Telefono Azzurro è stata condotta su un campione di 855 genitori e 815 giovani tra i 12 e i 18 anni. Sono risposte freschissime e molto attuali, visto che è stata effettuata tra il 25 gennaio e il primo febbraio 2022. Questi i principali risultati.

Il gaming online

L’indagine ha approfondito in particolare il cosiddetto binge-gaming, ovvero l’uso compulsivo dei videogiochi. Dalla ricerca emerge che oltre la metà dei giovanissimi (53%) gioca online da una a 3 ore al giorno. Altro dato molto rilevante è che il 35% dei giovani intervistati ha effettuato acquisti mentre giocava, comprando prevalentemente skin, funzioni, strumenti di personalizzazione da collezionare e scambiare con gli amici, oppure vite e livelli per poter continuare a giocare. Se la mente corre a Fortnite, quel gioco è solo la punta dell’iceberg del ricchissimo universo degli acquisti in-app che colpisce a sua volta la battaglia sugli app store, i negozi delle applicazioni di Apple e Google.

Giocando online, al 30% del campione globale è capitato di imbattersi in sconosciuti (al 32% dei giovani dai 12 ai 14 anni e al 29% di quelli da 15 a 18). E per molti il gaming si è trasformato in frustrazione: il 13% è stato escluso dal gioco perché non ha raggiunto gli obiettivi, al 10% è successo di essere stato preso in giro e al 7% di prendere in giro qualcun altro. Altro dato preoccupante: ben il 38% dei giovani ha dichiarato di conoscere qualcuno che gioca online pur avendo un’età inferiore a quella raccomandata. Ma questo è, come dire, il famoso segreto di Pulcinella della presenza dei minori su servizi dove teoricamente non dovrebbero trovarsi.

Giocare online può avere anche ricadute positive, e per fortuna anche queste emergono dal sondaggio. Alla domanda su quali competenze i giovani pensano di aver acquisito giocando online, le risposte più gettonate sono state: velocità di riflessi (39%), ragionamento logico (28%), pianificazione dell’azione (18%). Sulle prime due competenze sono d’accordo anche i genitori, con percentuali di risposte simili (41% e 31%), che però al terzo posto collocano la possibilità di entrare in relazione con gli altri (24%).

Rischi online, le paure dei genitori

Al primo posto tra le paure dei più grandi c’è il rischio che i figli possano essere adescati online da parte di adulti con scopi sessuali (63%), seguita dalla possibilità che i figli ricevano insulti o siano vittime di bullismo (38%), partecipino a sfide pericolose (29%), ricevano la richiesta di invio di foto intime da parte dei coetanei (25%), accedano a contenuti pornografici (24%), siano esposti a contenuti che esaltano l’anoressia, l’autolesionismo o il suicidio (22%), condividano informazioni personali (21%), vedano immagini violente o drammatiche (14%), postino qualcosa di impulso per poi pentirsene (13%), accedano a materiali che inneggiano al razzismo o al sessismo (12%) o, collegata a una delle precedenti, condividano una loro foto senza permesso (12%). In misura minore, i genitori temono che i figli scommettano denaro, facciano troppi acquisti, postino foto quando sono ubriachi.

Soldi ed educazione finanziaria

La ricerca di Doxa ha spiegato che il 43% dei giovani intervistati ha fatto oppure fa ancora acquisti online in autonomia, il 25% usando la carta di credito dei genitori con la loro autorizzazione (cosa riconosciuta dal 28% dei genitori); solo il 4% l’ha usata senza che i genitori lo sapessero. In realtà il 41% dei genitori ha dichiarato di fare spesso acquisti online insieme ai figli, il 52% di farlo raramente; solo il 6% ha detto di non farlo mai.

Il quadro è insomma polarizzato, ma i ragazzi vorrebbero saperne di più (e su questo si spiega anche il successo di influencer e youtuber che, con informazioni e basi spesso nulle, dispongono consigli e suggerimenti d’investimento): la maggior parte degli intervistati (25,3%) pensa che si debba iniziare a parlare di denaro e del suo utilizzo a partire dagli 11 anni, mentre il 23% ritiene che l’età giusta siano i 13 anni e il 19% che bisognerebbe affrontare il tema già dai 9 anni. Più i ragazzi sono piccoli, più ritengono che sia importante parlarne a partire da un’età inferiore. Il 43% dei genitori ritiene invece che l'età giusta per iniziare a parlare di denaro online con i figli sia tra i 6 e i 9 anni; per il 38% tra gli 11 e i 13 anni. Il 53% dei genitori afferma di parlare spesso di utilizzo del denaro con i figli, il 43% solo qualche volta.

La questione del metaverso

Quello che per molti adulti è ancora un fronte impalpabile, il metaverso, per i più giovani è già una prospettiva concreta. Non con i visori per la realtà virtuale, perché in fondo piattaforme come Fortnite e Roblox, versi universi paralleli, offrono già molte funzionalità e attività che popoleranno i metaversi che ha in mente Mark Zuckerberg: concerti, eventi, giochi, appuntamenti, modi diversi di fare amicizia.

Alla domanda “sai cos’è il metaverso?”, i giovani hanno risposto in modo non troppo dissimile a quello dei genitori. Il 57% del campione ha risposto di no, il 33% di averne una conoscenza generica e solo il 10% ha dichiarato di sapere di cosa si tratta; il 55% ha dichiarato di essere interessato a saperne di più.

Solo il 17% dei genitori ha dichiarato di sapere cos’è il metaverso, il 37% di averne solo una conoscenza generica e ben il 46% di non sapere di cosa si tratti; il 59% del totale dei genitori intervistati si è detto interessato a saperne di più.

Su quel che questi mondi alla Ready Player One ci riserveranno, i ragazzi non sembrano però particolarmente ottimisti: più della metà (52%) ritiene che il metaverso non avrà un impatto significativo sulla vita delle persone; il 25% ritiene che peggiorerà la vita, il 19% che la migliorerà. Pessimisti i più grandi: solo per il 15% dei genitori il metaverso migliorerà la vita delle persone, per il 42% non avrà alcun impatto, mentre per il 43% la peggiorerà. In generale sono il gioco, lo svago e le amicizie i fronti su cui potrebbe essere più utile incontrarsi con caschetti, occhiali e periferiche per la realtà virtuale. Questi sistemi permetterebbero forse di vivere tante esperienze diverse (32%), unire persone distanti ed essere accessibili a qualsiasi ora (23%), dare forma facilmente a qualcosa che nella realtà ancora non esiste (22%), ma anche sentirsi meno isolati (20%), garantendo uguaglianza e pari opportunità (di partecipazione, apprendimento e così via), indipendentemente dal livello economico (17%), consentendo infine l’espressione senza limiti delle proprie inclinazioni (13%). Un 25% dei giovani e un'uguale percentuale di genitori, però, ritiene che non vi siano opportunità legate al metaverso.

Fra i rischi, invece, i giovani hanno risposto in modo piuttosto prevedibile che vivere nel metaverso potrebbe condurci a trascurare il mondo reale (40%) e dunque scappare da esso (36%), vivere una vita che non corrisponde a quella reale, più desiderabile, più ricca (33%), perdere di vista alcuni obiettivi concreti come studio, sport, relazioni sociali (28%), venire in contatto con sconosciuti (25%), condividere molte informazioni personali (solo il 20% del campione però lo percepisce come rischio), non garantire pari opportunità a persone con disponibilità economiche diverse (10%).

Il tempo trascorso online

Ben il 71% dei giovani intervistati ritiene di aver aumentato il tempo trascorso online negli ultimi due anni. Quasi la metà (47%) dichiara di essere connesso 2-3 ore al giorno e c’è un 12% di giovani che dichiara di essere connesso da 4 a 6 ore al giorno, un 4% che afferma di essere sempre connesso e un 3% che lo è per più di 6 ore. Dichiara di essere online per non più di un’ora al giorno solo il 24% del campione. La percezione dei genitori corrisponde alle dichiarazioni dei figli. Ma forse in questo punto la domanda è mal posta: non ha ormai più senso quantificare le ore in cui si è connessi o meno, se gli oggetti che ci circondano sono a loro volta connessi, ci spediscono notifiche o aggiornano su una serie di attività o fatti. Come sarebbe da calcolare, allora, quel tempo?

Comunque sia, solo il 13% è consapevole (spesso o sempre) di trascorrere troppe ore online. Curiosamente, però, c’è una larga percentuale (il 79%) che ritiene che le funzioni per limitare il tempo trascorso online siano utili, mentre un 34% ritiene che non servano. Più alta la percentuale di genitori che le ritiene utili (91%).

Che cosa si fa online

Ma quindi che cosa si fa online? Soprattutto, si chatta (58%), si ascolta musica (53%), si gioca (48%), si seguono lezioni a distanza (39%), si guardano film o serie tv (38%), si mandano vocali su WhatsApp (che poi è sempre chattare, 29%), si guardano video tutorial (27%), video di gaming (26%) o video per informarsi e studiare (25%), si pubblicano foto/video/storie su Tik Tok, Instagram e altri social (23%) e si guardano video comici (23%). Per quanto riguarda i principali social e app di messaging online, i giovani usano WhatsApp e Facebook soprattutto per stare con gli altri, YouTube, Instagram, Tik Tok, Twitch e Discord per divertirsi.

Il rapporto con le notizie

L’approccio all’attendibilità delle notizie distribuite online vede un 47% del campione dei giovani che, prima di condividerle, si assicura che siano attendibili e cerca e verifica la fonte, ma un 20% non sa come orientarsi per giudicarne la veridicità e il 13% si fida solo delle notizie che hanno un elevato numero di like e condivisioni; il 20% dei giovani legge solo i titoli e il 14% si sente sommerso dalle troppe notizie in Rete e una stessa percentuale non legge notizie online. Secondo il 63% dei genitori, Internet è una fonte di informazione affidabile. Anche in questo caso, forse, il quesito è mal posto: cosa significa valutare Internet come una fonte affidabile? Sono le testate e i progetti d’informazione a essere eventualmente affidabili, perché Internet è un canale dove si trova di tutto. Esattamente come su certe pubblicazioni cartacee in edicola. Esattamente come nella tv tradizionale e in quella on demand e in streaming.

L’influenza della vita online sulla realtà

Per il 67% dei giovani, Internet ha un’influenza abbastanza, molto o moltissimo rilevante sulle relazioni amicali, sulla reputazione (58%), sul modo di essere (61%) e sulle relazioni sentimentali (72%). Per il 70% dei genitori, il tempo trascorso online influisce da abbastanza a moltissimo sulle relazioni amicali dei figli, su ciò che vivono (73%), sulla loro reputazione (53%) e le relazioni sentimentali (48%).

Secondo gli adolescenti intervistati, infine, i social favoriscono in primis le relazioni (40%), creano un senso di comunità (38%), permettono di apprendere cose nuove (33%) e di esprimere le emozioni (27%) e inclinazioni (18%), consentono di chiedere aiuto quando si è in difficoltà (16%). Tutte cose positive. E quelle negative? Per il 15% dei giovani i social generano un senso di solitudine e una pressione rispetto alle aspettative sociali (14%), favorendo inoltre la diseguaglianza (7%).

La questione della privacy

Ai giovani è stato chiesto se ritengono che le informazioni relative alla privacy e all'utilizzo dei dati nel mondo online e social siano chiare e scritte in un linguaggio comprensibile. Le risposte fanno riflettere, con un 61% di intervistati che ritiene che non lo siano mai o la maggior parte delle volte. I giovani, forse un po’ a sorpresa, sono consapevoli dei rischi di uso non consentito dei dati da parte delle piattaforme (l’85% lo è abbastanza, molto o moltissimo). Ma nonostante questo, tirano dritto.

Ma quanto sanno i genitori della vita online dei loro figli? In questo caso si apre un gioco di specchi e contraddizioni i cui numeri entrano nella sfera delle convinzioni personali, spesso fragili. Addirittura il 72% si dice sicuro di saperne da abbastanza a moltissimo. E quanto intervengono nelle attività online del figlio? Il 27% dichiara di conoscere le sue password, il 22% controlla con quali contatti stringe amicizia sui social, il 21% si fida e non invade la privacy dei figli, il 21% è follower dei figli e li segue sui social, il 21% ha attivato filtri di sicurezza che bloccano i contenuti per età. Ben il 44% dei genitori non controlla le app scaricate dal figlio, perché si fida o perché il figlio non glielo permette.

Salute mentale e fisica

Infine, per 7 adolescenti su 10 internet è una fonte attendibile per informazioni sulla salute e il benessere e fornisce informazioni utili. Pensa lo stesso il 63% dei genitori. Ma quanto influenza l’umore giornaliero ciò che i giovani vedono sui social? Poco o per nulla per il 57% dei ragazzi, da abbastanza a moltissimo per il 45%. Anche in questo caso, sembra esserci un forte equivoco fra fonti e canali.