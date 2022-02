Inizia la sfida fra Deep Blue e Kasparov, e a sorpresa il computer vince la prima partita

Il 10 febbraio 1996, in un centro congressi di Philadelphia, per la prima volta un computer ha battuto il campione del mondo di scacchi in una partita con un tempo da torneo.

Il computer si chiamava Deep Blue, era stato realizzato da Ibm e non esiste più, è stato letteralmente smontato l’anno seguente, suscitando peraltro diversi sospetti. Il campione era Garry Kasparov, per alcuni il miglior giocatore di scacchi della storia. Prima di allora i computer avevano già battuto alcuni gran maestri in partite lampo, in cui il tempo per riflettere è pochissimo e la maggiore capacità computazionale favorisce i computer. Ma quel giorno, come è stato scritto, il tempo per riflettere era da torneo. Era un vero match “uomo contro macchina”. E così una semplice partita di scacchi ha segnato l’inizio di una rivoluzione nel nostro modo di concepire l’intelligenza artificiale.

Lvera sconfitta, Kasparov la incassò in realtà l’anno seguente a New York. La formula della sfida infatti era su 6 partite e a Philadelphia, Kasparov perse la partita d’esordio, ma alla fine prevalse 4 a 2. Eppure la sconfitta del 10 febbraio resta storica: la prima volta, "il match che ha cambiato la storia”. Kasparov aveva i neri: giocò una difesa siciliana, la sua preferita; Deep Blue scelse la variante Alapin, meno frequente, per sorprenderlo. Ci riuscì: accumulò un vantaggio, a un certo punto Kasparov rimase 27 minuti a riflettere su che mossa fare; poi avanzò un pedone in maniera aggressiva. Ma i computer non si spaventano, calcolano. Dirà il commentatore e gran maestro, Maurice Ashley: “La macchina ha risposto: non ti credo, non so chi sei o cosa sei ma so che ti batterò. La macchina non conoce l’intimidazione psicologica. Kasparov pensava di avere fatto una buona mossa, e lo stesso avrebbe pensato un altro essere umano, ma non puoi bluffare con un computer”.

Alla trentasettesima mossa Kasparov abbandonò. Prima di alzarsi e andarsene, senza dire una parola ai giornalisti, diede la mano a un signore che era seduto davanti a lui, accanto a un computer, e che aveva eseguito le mosse indicate da Deep Blue. Era Feng-hsiung Hsu, lo scienziato che aveva progettato Deep Blue. Era nato 37 anni prima a Taiwan e aveva studiato negli Stati Uniti. Appassionato di scacchi, mentre era all’università aveva realizzato l’antenato di Deep Blue, Chip Test, poi rinominato Deep Thought, un omaggio alla Guida galattica per Autostoppisti di Douglas Adams. Quel computer calcolava 720mila nosse al secondo e nel 1989 vinse il primo campionato del mondo di scacchi per computer senza perdere una sola partita. Ma Deep Thought perse con Kasparov e Feng-hsiung Hsu capì che per battere il più forte di tutti i tempi non bastava un progettino universitario, serviva l’appoggio di un colosso come Ib,m.

Ci vollero sei anni per arrivare al traguardo. Per dare un'idea della scala, Deep Blue poteva calcolare 100 milioni di mosse al secondo. Ma non bastarono per vincere la prima sfida con Kasparov. Vincerà nel 1997, quando sarà stato ulteriormente potenziato (lo chiameranno Deeper Blue, ne riparleremo). Ma il 10 febbraio 1996, alla trentasettesima mossa di quella prima partita a Philadelphia, suonò un campanello di allarme: un computer, in un gioco con un dato numero di mosse, poteva battere il più forte degli umani.