"Ti mando un vocale", ma di 30 minuti: l'ultima novità di Messenger è per chi ha tanto da dire

"Ti mando un vocale di 10 minuti, soltanto per dirti quanto sono felice": dice così, una popolare canzone del 2018 dei Thegiornalisti (video più sotto) e l'ultima novità annunciata da Meta, la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, sembra andare proprio nella direzione indicata dall'ex band di Tommaso Paradiso.

In un post pubblicato sul blog ufficiale e dedicato a San Valentino, la società ha annunciato che "stiamo aumentando la durata dei messaggi vocali da 1 a 30 minuti" su Messenger, la chat di Facebook, e anche che "stiamo rendendo disponibili nuovi controlli per la registrazione dei vocali, così che si possa mettere in pausa, ascoltare l'anteprima, cancellare o continuare a registrare un messaggio prima di inviarlo".

Novità per i vocali di WhatsApp: si potranno ascoltare anche fuori dalle chat di Emanuele Capone 13 Gennaio 2022 Su Android e iPhonedi Emanuele Capone

youtube: i Thegiornalisti, Matilda De Angelis e il "vocale da 10 minuti"

Non è finita, perché da Meta hanno annunciato l'arrivo di nuove funzionalità sempre per Messenger: con Vanish, in particolare, viene migliorata la possibilità di fare sparire i messaggi dopo la lettura da parte del destinatario.

Ancora non è chiaro, invece, se una parte o la totalità di queste novità riguarderanno anche Direct, la chat di Instagram, dove i vocali sono ancora limitati a un massimo di 60 secondi.